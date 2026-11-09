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Репортажи

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Борис Белоцерковский, Анатолий Белкин, Ирина Петрова на открытии Большой Гостиной и читке Александра Цыпкина в ДК «Суббота»

В Доме творчества писателей в Комарове, где когда-то Аркадий и Борис Стругацкие придумали аномальную Зону из «Пикника на обочине», открыли Большую гостиную и новый кинозал. Историческое место, где бывали Анна Ахматова, Михаил Зощенко и Ольга Берггольц, продолжает собирать людей литературы и искусства — Собака.ru показывает кадры с ними в репортаже.

Александр Цыпкин
Александр Цыпкин
Александр Цыпкин. Марианна Ноткина, Борис Белоцерковский
Александр Цыпкин, Марианна Ноткина, Борис Белоцерковский
Игорь Можейко, Анатолий Белкин
Игорь Можейко, Анатолий Белкин
Анастасия Контарович, Ирина Петрова, Александр Цыпкин
Анастасия Контарович, Александр Цыпкин, Ирина Петрова
Ксения Гощицкая
Ксения Гощицкая
Елена Котляр. Марианна Ноткина
Елена Котляр, Марианна Ноткина
Юрий Молодковец
Юрий Молодковец
Данила Тимофеев. Елена Сахартова
Данила Тимофеев, Елена Сахартова
Данила Тимофеев, Игорь Можейко, Елена Котляр. Данила Тимофеев, Игорь Можейко, Мария Филина и Дмитрий Парилов, Елена Котляр

Данила Тимофеев, Игорь Можейко, Мария Филина и Дмитрий Парилов, Елена Котляр

Большая гостиная с кинопроектором расположилась на втором этаже ДК «Суббота», рядом с малой гостиной. Здесь планируют проводить творческие и литературные вечера, лекции, кинопоказы, камерные концерты и другие события. Первым в обновленном пространстве читку фрагментов из собственных текстов провел писатель и сценарист Александр Цыпкин. Монологи про Петербург и петербуржцев, отрывки из пьесы для МХТ имени Чехова «Жил. Был. Дом» и рассказа «Московская горка» (по нему сняли комедию «Министерство всего хорошего») услышали миллиардер и предприниматель Борис Белоцерковский, инвестор и ресторатор Марианна Ноткина, отец-основатель Собака.ru Анатолий Белкин и телеведущая Ирина Петрова.

Борис Белоцерковский

Борис Белоцерковский

Александр Цыпкин
Александр Цыпкин
Ася Элькина. Сергей Сиверцев
Ася Элькина, Сергей Сиверцев
Николай Николенко
Николай Николенко
Ольга Цветкова. Ксения Полунина
Ольга Цветкова, Ксения Полунина
Александр Цыпкин
Александр Цыпкин
Ксения Гощицкая, Николай Николенко
Ксения Гощицкая, Николай Николенко
Игорь Можейко. Борис Белоцерковский
Игорь Можейко, Борис Белоцерковский

Дальше — больше: 14 ноября посмотрим фильм Семена Арановича «Павловск» с искусствоведом Татьяной Боборыкиной, а 15 ноября — премьеру Павла Лунгина «Четыре жизни Петра Мамонова», которую представит продюсер, основатель легендарного «Отделения Выход» и друг Мамонова Олег Коврига. В конце месяца планируется лекции архитектора Дарьи Бывших «Петербург глазами инженера», историка Ксении Малич и шахматный турнир. За новостями и обновлениями афиши следите здесь

Наталья Дудий, Юрий Молодковец, Ирина Петрова. Феликс Народницкий, Ирина Петрова, Юрий Молодковец, Наталья Дудий, Ульяна Триска

Феликс Народницкий, Ирина Петрова, Юрий Молодковец, Наталья Дудий, Ульяна Триска

Ирина Сулейманова

Ирина Сулейманова

Елена Иванова

Елена Иванова

Наталья Дудий, Елена Котляр
Наталья Дудий, Елена Котляр
София Парфенова
София Парфенова

ДК «Суббота» расположен на территории исторического Дома творчества писателей в Комарово. Создатели проекта — Елена Котляр, Данила Тимофеев, Дмитрий Парилов, Мария Филина и Игорь Можейко — подчеркивают, что не стремятся превратить это место в музей. Напротив, им важно сохранить его неповторимую атмосферу и продолжить традицию творческого общения и встреч людей искусства. В сотрудничестве с Санкт-Петербургским отделением Союза писателей планируется проводить литературные вечера, читки и другие совместные культурные мероприятия.

Фото: Сергей Мисенко

Люди:
София Парфенова, Ольга Цветкова, Ася Элькина Ксения Гощицкая, Анатолий Белкин, Николай Николенко, Александр Цыпкин, Ирина Петрова, Наталья Дудий, Игорь Можейко, Юрий Молодковец, Данила Тимофеев, Анастасия Контарович, Елена Котляр

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