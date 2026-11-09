Борис Белоцерковский, Анатолий Белкин, Ирина Петрова на открытии Большой Гостиной и читке Александра Цыпкина в ДК «Суббота»

В Доме творчества писателей в Комарове, где когда-то Аркадий и Борис Стругацкие придумали аномальную Зону из «Пикника на обочине», открыли Большую гостиную и новый кинозал. Историческое место, где бывали Анна Ахматова, Михаил Зощенко и Ольга Берггольц, продолжает собирать людей литературы и искусства — Собака.ru показывает кадры с ними в репортаже.
Данила Тимофеев, Игорь Можейко, Мария Филина и Дмитрий Парилов, Елена Котляр
Большая гостиная с кинопроектором расположилась на втором этаже ДК «Суббота», рядом с малой гостиной. Здесь планируют проводить творческие и литературные вечера, лекции, кинопоказы, камерные концерты и другие события. Первым в обновленном пространстве читку фрагментов из собственных текстов провел писатель и сценарист Александр Цыпкин. Монологи про Петербург и петербуржцев, отрывки из пьесы для МХТ имени Чехова «Жил. Был. Дом» и рассказа «Московская горка» (по нему сняли комедию «Министерство всего хорошего») услышали миллиардер и предприниматель Борис Белоцерковский, инвестор и ресторатор Марианна Ноткина, отец-основатель Собака.ru Анатолий Белкин и телеведущая Ирина Петрова.
Борис Белоцерковский
Дальше — больше: 14 ноября посмотрим фильм Семена Арановича «Павловск» с искусствоведом Татьяной Боборыкиной, а 15 ноября — премьеру Павла Лунгина «Четыре жизни Петра Мамонова», которую представит продюсер, основатель легендарного «Отделения Выход» и друг Мамонова Олег Коврига. В конце месяца планируется лекции архитектора Дарьи Бывших «Петербург глазами инженера», историка Ксении Малич и шахматный турнир. За новостями и обновлениями афиши следите здесь.
Феликс Народницкий, Ирина Петрова, Юрий Молодковец, Наталья Дудий, Ульяна Триска
Ирина Сулейманова
Елена Иванова
ДК «Суббота» расположен на территории исторического Дома творчества писателей в Комарово. Создатели проекта — Елена Котляр, Данила Тимофеев, Дмитрий Парилов, Мария Филина и Игорь Можейко — подчеркивают, что не стремятся превратить это место в музей. Напротив, им важно сохранить его неповторимую атмосферу и продолжить традицию творческого общения и встреч людей искусства. В сотрудничестве с Санкт-Петербургским отделением Союза писателей планируется проводить литературные вечера, читки и другие совместные культурные мероприятия.
Фото: Сергей Мисенко
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