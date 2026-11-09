Борис Белоцерковский, Анатолий Белкин, Ирина Петрова на открытии Большой Гостиной и читке Александра Цыпкина в ДК «Суббота»

Большая гостиная с кинопроектором расположилась на втором этаже ДК «Суббота», рядом с малой гостиной. Здесь планируют проводить творческие и литературные вечера, лекции, кинопоказы, камерные концерты и другие события. Первым в обновленном пространстве читку фрагментов из собственных текстов провел писатель и сценарист Александр Цыпкин. Монологи про Петербург и петербуржцев, отрывки из пьесы для МХТ имени Чехова «Жил. Был. Дом» и рассказа «Московская горка» (по нему сняли комедию «Министерство всего хорошего») услышали миллиардер и предприниматель Борис Белоцерковский, инвестор и ресторатор Марианна Ноткина, отец-основатель Собака.ru Анатолий Белкин и телеведущая Ирина Петрова.