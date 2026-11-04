Премьера сериала «Улей»: Ксения Кутепова, Юлия Снигирь, Агриппина Стеклова

Мистический детективный сериал от Amediateka Original снимали в «Мастерской Петра Фоменко» и здесь же показали первую серию. В центре сюжета — труппа Мордовского национального театра, которая привозит на московский фестиваль спектакль «Улей» по мотивам эрзянского фольклора. Гибель исполнителя главной роли запускает цепочку мистических событий. На премьере создали атмосферу традиционных верований эрзян: по театру ходили актеры в образе божества пчеловодства Микшавы и красных платьях с кружевными масками. Первые две серии «Улья» выйдут на Amediateka 5 ноября.
Ксения Кутепова
Агриппина Стеклова
Сергей Осипьян
Илья Любимов и Екатерина Вилкова
Александра Нелюбина, Артём Васильев
Перед показом первой серии режиссер Сергей Осипьян рассказал, что идея проекта появилась во время пандемии: первоначально планировали небольшую историю с участием артистов театра, но работа над ней растянулась на шесть лет. Сценарий режиссер писал с конца, чтобы заранее выстроить детективную интригу и свести все улики. Название он объяснил сходством театра с ульем, где разные артисты существуют как единый организм.
Продюсер Артем Васильев, давний друг режиссера, назвал работу над сериалом личной и отметил, что в нем соединились история, театр, кино, верования и этнография. Александра Нелюбина дополнила это впечатление неожиданной деталью: туман за окнами напомнил ей о дыме, которым пасечники успокаивают пчел перед работой с ульями. Продюсер сочла совпадение добрым знаком и поблагодарила театр, предоставивший площадку для съемок.
Съемочная группа сериала «Улей»
Алексей Агранович
Александра Ревенко
Иван Яковенко, Игорь Поплаухин
Рушан Бикмурзин
Михаил Кшиштовский
Режиссера спектакля Киру Когтеву сыграла Агриппина Стеклова. Компанию ей на экране составили сестры Ксения и Полина Кутеповы, Илья Любимов. В камео появился Евгений Цыганов. Музыкальное оформление связано с творчеством фольклорного ансамбля «Торама» из Саранска.
Фото: Аня Темерина
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