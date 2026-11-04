Премьера сериала «Улей»: Ксения Кутепова, Юлия Снигирь, Агриппина Стеклова

Перед показом первой серии режиссер Сергей Осипьян рассказал, что идея проекта появилась во время пандемии: первоначально планировали небольшую историю с участием артистов театра, но работа над ней растянулась на шесть лет. Сценарий режиссер писал с конца, чтобы заранее выстроить детективную интригу и свести все улики. Название он объяснил сходством театра с ульем, где разные артисты существуют как единый организм.