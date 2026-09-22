Джордж Лукас открыл Музей нарративного искусства: Стивен Спилберг, Даша Жукова, Кристофер Нолан, Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон

Создатель самой известной космической медиафраншизы «Звездные войны» ждал этого вечера больше двадцати лет. Все эти годы он мечтал основать в Лос-Анджелесе музей, который покажет историю визуального повествования — искусства рассказывать истории по средствам изображений. В пятиэтажном здании площадью около 27 900 квадратных метров разместились 35 галерей и около 9 300 квадратных метров выставочного пространства. Здесь классическая иллюстрация соседствует с комиксами, концепт-артом, киноартефактами и современным искусством: рядом можно увидеть Нормана Роквелла, Фриду Кало и Бэнкси. Так Лукас воплотил идею, которую позже сформулировал со сцены: «Если оно вызывает у вас эмоцию, это искусство». И все равно перед началом вечеринки переживал, все ли приглашенные придут. «Он все время меня дергал: “Этот человек придет? Как думаешь, этот человек придет?”» — рассказала его жена и соосновательница музея Меллоди Хобсон. «Они все придут». И действительно, к закату на площади перед музеем собрались главные имена Голливуда — от режиссеров крупнейших блокбастеров до актеров, сыгравших героев мировой поп-культуры.
Меллоди Хобсон и Джордж Лукас
Кейт Кэпшоу и Стивен Спилберг
Ким Кардашьян
Льюис Хэмилтон
Эмма Томас и Кристофер Нолан
Бриар Роуз Кристенсен и Хайден Кристенсен
Роберт Де Ниро
Рико Шибата и Николас Кейдж
Фаррелл Уильямс
Открытие стало публичной защитой самой идеи музея. Лукас больше десяти лет добивался места для него в Лос-Анджелесе, а затем сам взялся за кураторскую работу. В коллекции оказались иллюстрация, комиксы, кино, фотография, живопись и поп-культура — жанры, которые традиционный музей привык разводить по разным углам. «Когда я начал это делать, все говорили: “Ты сумасшедший. Ничего не получится. Люди будут на тебя нападать”, — вспоминал Лукас. — А я им отвечал: “Люди всю мою жизнь на меня нападали, особенно в кино”».
Отдельно режиссер ответил тем, кто не считает часть его коллекции искусством в музейном смысле: «Нельзя сказать: “Это искусство. Это не искусство”. Искусство — в глазах смотрящего. Если оно вызывает у вас эмоцию, это искусство. И, конечно, меня за это критиковали вдоль и поперек. Но я верю в это всем сердцем: вы сами решаете, что такое искусство».
Эта мысль буквально разыгралась в небе — вечером гостей вывели на крышу, где началось дрон-шоу под голоса Опры Уинфри и Сэмюэла Л. Джексона. В небе последовательно появились Альтамирская пещера, «Книга сказок» Н. К. Уайета, «Охотница» Джули Белл, «Девушка с воздушным шаром» Бэнкси, «Тысячелетний сокол» и «Экстаз» Максфилда Пэрриша.
А пока гости рассматривали музей и шоу, в Lucas Plaza играла оркестровая музыка. Затем на сцену вышли Voices of Fire — вокальный коллектив из Вирджиния-Бич, созданный при участии Фаррелла Уильямса, — вместе с пианистом Джоном Батистом и еще 75 певцами. В программу вошли «Тема Йоды», «Happy» и «JOY (Unspeakable)». После музыки началась официальная часть, которую вела Куин Латифа. «Париж получил Лувр, Нью-Йорк — Мет, а теперь у Лос-Анджелеса появился художественный равный им», — сказала она.
Среди сопредседателей вечера были Стивен Спилберг, Грета Гервиг, Гильермо дель Торо, Хэмилтон и Фаррелл Уильямс. Одним из них стал Льюис Хэмилтон, с которым появилась Ким Кардашьян. Перед фотографами они, однако, позировали порознь. Новоиспеченный рыцарь сердца (на железном коне) и гонщик Формулы-1 Хэмилтон выбрал черный костюм «Сен-Лоран», Кардашьян — архивное платье того же бренда 2004 года.
И хотя формального дресс-кода не было заявлено, концептуальный выбор Лукаса поддержала все же поддержала актриса Эмма Уотсон. Она появилась в черном бархатном платье из переработанного материала, украшенном живыми орхидеями, лилиями и другими цветами.
Энакин Скайуокер миллениальского сердца Хайден Кристенсен появился на открытии с 11-летней дочерью Бриар Роуз от Рэйчел Билсон. Для нее это был первый выход на красную дорожку.
«Мы не представляли, насколько сложно подарить городу музей», — высказалась Мелоди Хобсон, а затем добавила: «Если ваш муж или супруга приходят домой и говорят, что хотят построить музей, советую ответить решительным “нет”».
Для публики Музей нарративного искусства Джорджа Лукаса открылся 22 сентября. В пятиэтажном здании площадью около 27 900 квадратных метров разместились 35 галерей и около 9 300 квадратных метров выставочного пространства. Здесь рядом существуют Норман Роквелл, Фрида Кало, Бэнкси, комиксы, иллюстрации и киноартефакты — ровно та версия истории искусства, которую Лукас защищал со сцены: «Если оно вызывает у вас эмоцию, это искусство».
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