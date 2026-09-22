Джордж Лукас открыл Музей нарративного искусства: Стивен Спилберг, Даша Жукова, Кристофер Нолан, Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон

Открытие стало публичной защитой самой идеи музея. Лукас больше десяти лет добивался места для него в Лос-Анджелесе, а затем сам взялся за кураторскую работу. В коллекции оказались иллюстрация, комиксы, кино, фотография, живопись и поп-культура — жанры, которые традиционный музей привык разводить по разным углам. «Когда я начал это делать, все говорили: “Ты сумасшедший. Ничего не получится. Люди будут на тебя нападать”, — вспоминал Лукас. — А я им отвечал: “Люди всю мою жизнь на меня нападали, особенно в кино”».

Отдельно режиссер ответил тем, кто не считает часть его коллекции искусством в музейном смысле: «Нельзя сказать: “Это искусство. Это не искусство”. Искусство — в глазах смотрящего. Если оно вызывает у вас эмоцию, это искусство. И, конечно, меня за это критиковали вдоль и поперек. Но я верю в это всем сердцем: вы сами решаете, что такое искусство».