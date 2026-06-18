Хозяйками вечера выступили учредители клуба «В.Е.К.» Диана Ульрих и Ксения Иродионова, по инициативе которых за одним столом собрались представители бренда, друзья проекта и гости, объединенные интересом к искусству, истории и красивым вещам.

В атмосфере неспешного общения гости обсуждали культурное наследие, ремесленные традиции и предметы, которые сохраняют свою ценность вне времени и модных трендов. После ужина каждый из гостей получил специальный подарок — платок из лимитированной коллекции с персональными пожеланиями от бренда. Их специально для героев вечера написали каллиграфы.