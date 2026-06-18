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Репортажи

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Татьяна Буланова, Лидия Метельская, Рената Шакирова на презентации лимитированной коллекции шелковых платков Falconeri в Гранд Отеле Европа

Итальянский бренд впервые выпустил коллекцию специально для России. По этому случаю в Петербурге устроили красивый летний вечер в честь новых шелковых платков, вдохновленных Москвой и Петербургом, а программу дополнила лекция историка моды Анатоля Вовка.

Татьяна Буланова
Татьяна Буланова
Марина Гисич, Анатоль Вовк
Марина Гисич, Анатоль Вовк
Полина Сидихина
Полина Сидихина
Юлия Пашковская
Юлия Пашковская
Анна Баринова (Нова)
Анна Баринова (Нова)
Рената Шакирова. Ольга Белик
Рената Шакирова, Ольга Белик
Елизавета Гусевская
Елизавета Гусевская
Анастасия Климова, Анатолий Тимощук
Анатолий Тимощук, Анастасия Климова
Анна Петренко

Анна Петренко

Елизавета Рудкевич

Елизавета Рудкевич

Лидия Метельская. Владимир Равенков
Лидия Метельская, Владимир Равенков
Алена Июньская

Алена Июньская

Рената Шакирова
Рената Шакирова

Лимитированная коллекция шелковых платков Falconeri «Города» посвящена двум российским столицам. На шелке — узнаваемые архитектурные детали, городские символы и настроение Москвы и Петербурга. Для презентации выбрали Гранд Отель Европа — один из самых знаковых исторических адресов города, который отметил свое 150-летие.

Анатоль Вовк
Анатоль Вовк
Михаил Стацюк
Михаил Стацюк
Диана Ульрих и Ксения Иродионова

Диана Ульрих и Ксения Иродионова

Мария Чеблакова
Мария Чеблакова
Стася Толстая (Венкова). Светлана Абакумова
Стася Толстая (Венкова), Светлана Абакумова
Дарья Александрова
Дарья Александрова
Анна Ражева, Ольга Бескровная, Анна Суворова

Анна Ражева, Ольга Бескровная, Анна Суворова

Юлия Машнич
Юлия Машнич
Сиу Нгуен
Сиу Нгуен
Алёна Рерих

Алёна Рерих

Лидия Метельская
Лидия Метельская
Мария Смирнова
Мария Смирнова
Елизавета Замарина
Елизавета Замарина
Рената Шакирова. Ольга Белик
Рената Шакирова, Ольга Белик

Хозяйками вечера выступили учредители клуба «В.Е.К.» Диана Ульрих и Ксения Иродионова, по инициативе которых за одним столом собрались представители бренда, друзья проекта и гости, объединенные интересом к искусству, истории и красивым вещам.

В атмосфере неспешного общения гости обсуждали культурное наследие, ремесленные традиции и предметы, которые сохраняют свою ценность вне времени и модных трендов. После ужина каждый из гостей получил специальный подарок — платок из лимитированной коллекции с персональными пожеланиями от бренда. Их специально для героев вечера написали каллиграфы. 

Диана Ульрих

Соучредитель клуба «В.Е.К.»:

Италию и Россию давно связывают культурные традиции. Мы благодарны итальянским мастерам, которые помогли сформировать архитектурный облик Санкт-Петербурга. Наследие — это не только память о прошлом, но и то, что мы берем с собой в будущее. Именно поэтому возникла идея сотрудничества с Falconeri — брендом, с которым нас объединяют внимание к деталям, мастерство и стремление создавать вещи вне времени. Мы рады разделить этот вечер с друзьями, единомышленниками и ценителями прекрасного.

Диана Ульрих

Диана Ульрих

Ольга Каргина, Анна Баринова (Нова), Марина Гисич
Анна Баринова (Нова), Марина Гисич, Ольга Каргина
Ольга Бескровная

Ольга Бескровная

Игорь Кроль

Игорь Кроль

Алена Июньская, Анна Ражева

Алена Июньская, Анна Ражева

Ольга Петрова
Ольга Петрова
Анна Ражева

Анна Ражева

Елизавета Гусевская
Елизавета Гусевская
Ксения Иродионова, Екатерина Хотунцева

Ксения Иродионова, Екатерина Хотунцева

Кристина Смольникова

Кристина Смольникова

Встреча получилась теплой и истинно итальянской. Гостей встречали в интерьерах легендарного отеля, где разговоры о моде, истории и культуре звучали особенно органично. Перед ужином историк моды Анатоль Вовк рассказал о первых леди, чьи образы становились частью дипломатии и отражали силу элегантности задолго до появления термина quiet luxury.

Продолжился вечер в знаменитом ресторане «Европа», где за камерным ужином собрались друзья Falconeri и представители петербургского истеблишмента: певица и лауреатка премии «ТОП50» Татьяна Буланова, галеристка Марина Гисич, прима-балерина Рената Шакирова, инфлюенсеры Лиза Рудкевич, Алена Рерих, Анастасия Шепелевич и Аделя Каспанова, дизайнер и еще одна обладательница статуэтки «ТОП50» Лидия Метельская, актриса Сиу Нгуен. 

Марина Гисич. Светлана Чистякова
Марина Гисич, Светлана Чистякова
Олег Семенов, Ксения Ситдикова

Олег Семенов, Ксения Ситдикова

Рената Шакирова, Елизавета Замарина. Анна Иванова, Анна Петренко, Рената Шакирова, Елизавета Замарина

Анна Иванова, Анна Петренко, Рената Шакирова, Елизавета Замарина

Полина Сидихина, Лена Голова
Полина Сидихина, Лена Голова
Марина Железнова, Наталья Цыпленко
Марина Железнова, Наталья Цыпленко
Татьяна Буланова
Татьяна Буланова
Мария Ситник
Мария Ситник
Елизавета Гусевская. Дарья Кузнецова, Кристина Смольникова, Виктория Новицкая, Александр Борисов, Камилла Курбанова, Аделя Каспарова, Лиза Рудкевич, Елизавета Гусевская

Дарья Кузнецова, Кристина Смольникова, Виктория Новицкая,  Александр Борисов, Камилла Курбанова, Аделя Каспарова, Лиза Рудкевич, Елизавета Гусевская

Юлия Ишимова

Юлия Ишимова

Лена Голова
Лена Голова
Александр Борисов, Дарья Кузнецова

Александр Борисов, Дарья Кузнецова

Новые шелковые платки Falconeri уже появились в бутиках бренда в Москве и Петербурге. Бренд недавно открыл новый магазин в Петербурге по адресу Большой проспект Петроградской стороны, 57/1.

Светлана Чистякова

Светлана Чистякова

Полина Сидихина
Полина Сидихина
Марина Ябжанова

Марина Ябжанова

Фото: Анастасия Большакова, Дмитрий Колесов

Люди:
Марина Гисич, Анна Баринова (Нова), Рената Шакирова Полина Сидихина, Стася Толстая (Венкова), Ольга Петрова, Анастасия Климова, Мария Смирнова, Наталья Цыпленко, Сиу Нгуен, Анатоль Вовк, Мария Ситник, Юлия Машнич, Мария Чеблакова, Лена Голова, Елизавета Гусевская, Елизавета Замарина, Михаил Стацюк, Юлия Пашковская, Лидия Метельская, Дарья Александрова, Анатолий Тимощук, Татьяна Буланова, Марина Железнова, Ольга Каргина

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