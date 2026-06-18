Итальянский бренд впервые выпустил коллекцию специально для России. По этому случаю в Петербурге устроили красивый летний вечер в честь новых шелковых платков, вдохновленных Москвой и Петербургом, а программу дополнила лекция историка моды Анатоля Вовка.
Анна Петренко
Елизавета Рудкевич
Алена Июньская
Лимитированная коллекция шелковых платков Falconeri «Города» посвящена двум российским столицам. На шелке — узнаваемые архитектурные детали, городские символы и настроение Москвы и Петербурга. Для презентации выбрали Гранд Отель Европа — один из самых знаковых исторических адресов города, который отметил свое 150-летие.
Диана Ульрих и Ксения Иродионова
Анна Ражева, Ольга Бескровная, Анна Суворова
Алёна Рерих
Хозяйками вечера выступили учредители клуба «В.Е.К.» Диана Ульрих и Ксения Иродионова, по инициативе которых за одним столом собрались представители бренда, друзья проекта и гости, объединенные интересом к искусству, истории и красивым вещам.
В атмосфере неспешного общения гости обсуждали культурное наследие, ремесленные традиции и предметы, которые сохраняют свою ценность вне времени и модных трендов. После ужина каждый из гостей получил специальный подарок — платок из лимитированной коллекции с персональными пожеланиями от бренда. Их специально для героев вечера написали каллиграфы.
Соучредитель клуба «В.Е.К.»:
Италию и Россию давно связывают культурные традиции. Мы благодарны итальянским мастерам, которые помогли сформировать архитектурный облик Санкт-Петербурга. Наследие — это не только память о прошлом, но и то, что мы берем с собой в будущее. Именно поэтому возникла идея сотрудничества с Falconeri — брендом, с которым нас объединяют внимание к деталям, мастерство и стремление создавать вещи вне времени. Мы рады разделить этот вечер с друзьями, единомышленниками и ценителями прекрасного.
Диана Ульрих
Ольга Бескровная
Игорь Кроль
Алена Июньская, Анна Ражева
Анна Ражева
Ксения Иродионова, Екатерина Хотунцева
Кристина Смольникова
Встреча получилась теплой и истинно итальянской. Гостей встречали в интерьерах легендарного отеля, где разговоры о моде, истории и культуре звучали особенно органично. Перед ужином историк моды Анатоль Вовк рассказал о первых леди, чьи образы становились частью дипломатии и отражали силу элегантности задолго до появления термина quiet luxury.
Продолжился вечер в знаменитом ресторане «Европа», где за камерным ужином собрались друзья Falconeri и представители петербургского истеблишмента: певица и лауреатка премии «ТОП50» Татьяна Буланова, галеристка Марина Гисич, прима-балерина Рената Шакирова, инфлюенсеры Лиза Рудкевич, Алена Рерих, Анастасия Шепелевич и Аделя Каспанова, дизайнер и еще одна обладательница статуэтки «ТОП50» Лидия Метельская, актриса Сиу Нгуен.
Олег Семенов, Ксения Ситдикова
Анна Иванова, Анна Петренко, Рената Шакирова, Елизавета Замарина
Дарья Кузнецова, Кристина Смольникова, Виктория Новицкая, Александр Борисов, Камилла Курбанова, Аделя Каспарова, Лиза Рудкевич, Елизавета Гусевская
Юлия Ишимова
Александр Борисов, Дарья Кузнецова
Новые шелковые платки Falconeri уже появились в бутиках бренда в Москве и Петербурге. Бренд недавно открыл новый магазин в Петербурге по адресу Большой проспект Петроградской стороны, 57/1.
Фото: Анастасия Большакова, Дмитрий Колесов
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