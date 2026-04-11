Анна Баринова, Игорь Суханов, Юлия Вяткина на открытии «Второй кожи» Ильи Федотова-Федорова в Anna Nova

9 апреля в галерее совриска на Жуковского прошел светский вернисаж выставки художника Ильи Федотова-Федорова. Концепция проекта основана на личном опыте автора: болезненном детстве, проведенном на больничных койках, собственной телесных диссоциации, чувствах хрупкости и инаковости.
В экспозицию «Вторая кожа» вошли скульптуры и живописные работы, созданные Федотовым-Федоровым в течение последних двух лет в Нью-Йорке. Дуэт независимого корейского куратора Соны Серены Чу и арт-консультанта, главного редактора журнала Badlon Ксении Чилингаровы выстроили архитектуру выставки как полупроницаемую мембрану. Пространство галереи (все три этажа!) в этот вечер напоминало скорее лабораторию по изучению границ телесности.
Перформанс танц-художницы Алии Шарг
А центральным событием вернисажа стал перформанс танц-художницы Алии Шарг — пластическое высказывание о праве быть услышанным даже будучи уязвимым.
Алия взаимодействовала с огромным (и мокрым!) фрагментом флисовой ткани, соразмерным телу самого Ильи, — материей, оставленной как символ дистанционного присутствия и сброшенной «второй кожи». На глазах у публики разворачивалась сцена появления на свет иного, хрупкого, лишенного привычных форм защиты существа.
Официально выставка открылась 10 апреля. А впереди — публичная программа с медиациями.
