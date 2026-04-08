Михаил и Борис Пиотровские, Татьяна Архипова, Влерий Фокин на вручении II Международной премии имени Кирилла Лаврова

Премия Кирилла Лаврова, учрежденная в 2025 году к столетию худрука БДТ, отмечает заслуги тех, кто укрепляет мосты между русскоязычным искусством и мировой сценой.

Лауреатами этого года стали Владимир Спиваков, художественный руководитель Театра балета Борис Эйфман, президент Александринского театра Валерий Фокин. Награду также получили основательница детского театра «Апрелик» из Франции Лидия Дробич и Государственный национальный русский театр им. Чингиза Айтматова из Киргизии. Памятный знак премии посмертно был передан театральному деятелю Николаю Свентицкому, награду принял актер Валерий Харютченко.