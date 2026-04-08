Михаил и Борис Пиотровские, Татьяна Архипова, Влерий Фокин на вручении II Международной премии имени Кирилла Лаврова

Церемония состоялась 7 апреля в Таврическом дворце, награды вручались «За поддержку и продвижение русской культуры». Чествовать лауреатов собрались мастодонты театрального и музыкального мира, а также меценаты и общественные деятели. 

Михаил Пиотровский
Борис Пиотровский
Валерий Фокин
Борис Эйфман
Премия Кирилла Лаврова, учрежденная в 2025 году к столетию худрука БДТ, отмечает заслуги тех, кто укрепляет мосты между русскоязычным искусством и мировой сценой.

Лауреатами этого года стали Владимир Спиваков, художественный руководитель Театра балета Борис Эйфман, президент Александринского театра Валерий Фокин. Награду также получили основательница детского театра «Апрелик» из Франции Лидия Дробич и Государственный национальный русский театр им. Чингиза Айтматова из Киргизии. Памятный знак премии посмертно был передан театральному деятелю Николаю Свентицкому, награду принял актер Валерий Харютченко.

Владимир Спиваков
Премия традиционно предваряет XXVIII Фестиваль русских театров «Встречи в России», который стартует 8 апреля на сцене «Балтийского дома». В программе — 11 спектаклей из семи стран, включая дебютантов фестиваля из Армении, Сербии и Узбекистана. Подробнее мы писали в анонсе.

Премия организована петербургским отделением БДТ им. Товстоногова, Театром-фестивалем «Балтийский дом», а также Союзом театральных деятелей России при поддержке Министерства культуры РФ.

