Николь Кидман, Деми Мур, Тимоти Шаламе и Эмма Стоун: гости «Оскара-2026»

Джесси Бакли в кастомном Chanel, вдохновленном нарядом Грейс Келли на премию 1956 года
Ренате Реинсве в Louis Vuitton
Шоу открылось юмористическим роликом с участием ведущего Конана О'Брайена, который в образе тетушки Глэдис из «Орудий» путешествует по сценам из главных фильмов года (включая «Грешников» и других номинантов), убегая от детей. Выйдя на сцену он сразу начал с предсказуемой шутки про оперу и балет. На этом прожарка Шаламе не закончилась. Факт: во время номера на песню I Lied To You на сцене появились барабаны в виде попы, названные в честь Тимоти.
Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе пришли вместе. По традиции девушка пропустила ковровую дорожку, но присоединилась в зале. По сообщениям очевидцев они держались за руки, перешептывались и позировали на камеру вместе. Дженнер появилась на церемонии в рубиново-красном платье Schiaparelli с глубоким декольте. В своих соцсетях она намекнула на известного персонажа Джессику Рэббит. А позднее выложила фото красного Ferrari с подписью «мой цветовой референс».
Эль Фаннинг в Givenchy
Одесса Эзайон в Valentino
Также ведущий заметил, что в номинациях в этом году отсутствуют британские актеры: «Впервые с 2012 года ни одного британского актера в главных номинациях. Пресс-секретарь Великобритании ответил: "Ну, по крайней мере, мы арестовываем своих педофилов"».
Статуэтку в категории «Лучший игровой короткометражный фильм» в этом году разделили между двумя номинантами — редчайший случай на премии. Победители вышли к микрофону и... потеряли чувство времени. Благодарности сыпались одна за другой, список личных помощников, видимо, перевалил за третий десяток, и тут случилось непоправимое: микрофон попросту отключили.
Эми Мэдиган получила «Оскар» как лучшая актриса второго плана за роль в фильме ужасов «Оружие». В прошлый раз она была номинирована в той же категории 40 лет назад — в 1986 году за фильм «Дважды в жизни». Мэдиган рассказала, что пресса часто интересовалась, что изменилось с момента ее первой номинации десятилетия назад. «Что изменилось — так это то, что у меня есть этот маленький золотой парень».
Алисия Сильверстоун в Christian Siriano
Джоэл Эдгертон в Louis Vuitton
Фелисити Джонс в Prada
Увы, но нашему главному фавориту 2026 года, режиссеру Константину Бронзиту не удалось получить «Оскар» — приз за «Лучший анимационный короткометражный фильм» достался «Девушке, которая плакала жемчугом».
Один из главных режиссеров современности, Пол Томас Андерсон, получил первую за карьеру премию — за лучший адаптированный сценарий для «Битва за битвой» по роману «Вайнленд» Томаса Пинчона и за лучшую режиссуру. Со сцены мастер от имени всего поколения извинился перед детьми за турбулентности и социальные кризисы в мире.
Анна Винтур и Энн Хэтэуэй вышла на сцену отмечать лучших в категории костюма. Намекая на культовую сцену из первой части «Дьявол носит Prada», актриса поинтересовалась у Винтур, как ей ее платье. Она в ответ даже бровью не повела и лишь огласила номинантов: солнечные очки на месте, лицо — каменная маска, взгляд — в зал.
Отем Дюральд Аркапоу
Впервые за историю премии лучшим оператором выбрали женщину. Отем Дюральд Аркапоу, снимавшая для «Грешников», сказала со сцены: «Я попрошу всех женщин в этом зале сейчас встать, потому что я не оказалась бы здесь, если бы не вы!».
Роуз Бирн в Dior
Йоаким Триер получил статуэтку за «Лучший международный фильм». Благодарю моих родителей за то, что они показывали мне кино, и мою жену, потому что…ну, быть кинематографистом нелегко. И не забываем, что все взрослые ответственны за всех детей!», — сказал режиссер.
89-летний блюзовый гитарист Бадди Гай, появившийся в «Грешниках», вышел на красную дорожку и признался: «Ты никогда не бываешь слишком стар для такого. Я взволнован больше всех. Это мечта, ставшая реальностью»
Мия Гот в Dior
Киран Калкин в Paul Smith вручал награду за лучшую мужскую роль второго плана Шону Пенну. Однако тот не появился на церемонии: то ли из-за принципов, то ли политической позиции.
Главное не победа, а участие — утверждает отгкомитет премии. В этом году номинанты (даже без заветной статуэтки) увезут домой внушительный подарок — в $ 346 000 входят сертификаты в отели и путешествия, мили, крипта и много другого секретного. А вот во время церемонии артистов не баловали — 5,5 часов селебрити провели на голодном сухом пайке. Но даже в таком случае смогли намусорить.
Хавьер Бардем стал единственным артистом на премии, высказавшим свою политическую позицию
Зои Салдана в Saint Laurent
Кевин О’Лири (играет в Милтона Роквелла в «Марти Великолепном») признался, что поставил на Тимоти Шаламе в беттинговом приложении тысячу долларов: «Я знаю, что голосование прекратилось задолго до того, как разразился этот скандал с его высказываниями, поэтому и сделал ставку»
Еще одна икона, 17-кратная номинантка на «Оскар» Дайан Уоррен и претендентка на лучшую песню (Dear Me из Diane Warren: Relentless) снова потерпела поражение в гонке. На вопрос, за кого она болеет, ответила: «За себя!». Редкий и максимально честный момент завирусился в соцсетях.
Хадсон Уильямс в Balenciaga. Накануне церемонии актер стал официальным лицом новой пост-демновской эры дома. Его появление на красной дорожке вызвало настоящий цифровой переполох в официальном аккаунте премии в соцсетях — в подписи к видео автор буквально умолял о свидании с ним.
Вунми Мосаку в Louis Vuitton
Алана Хаим в Louis Vuitton
Джо Элвин в Valentino
Джереми Поуп в Ami Paris
Не обошлось без признаний. Актер Домнал Глисон вышел на красную дорожку и заявил, что снялся в клипе Тейлор Свифт Opalite в сине-оранжевом спортивном костюме. «Мне 42, мне вообще не место в клипах Тейлор Свифт. Этого не было в моем виш-листе, но теперь это там есть», — радовался Глисон.
В традиционном посвящении ушедшим легендам выступила Барбара Стрейзанд. Она вспомнила скончавшегося в сентябре прошлого года Роберта Редфорда и вместе с оркестром исполнила куплет The Way We Were — из одноименного фильма 1973 года, где они оба играли. Также In Memoriam коснулся имен Кэтрин О'хары и Дайан Китон, а также создателей «Когда Гарри встретил Салли» режиссера Роба Райнера и его супруге Мишель Сингер (ранее в этом году их предположительно зарезал сын).
Список упомянутых в памятном блоке «Оскара» расширили, однако недовольные все же нашлись. Канадский журналист Джефф Кили возмутился в соцсетях, что организаторы не включили его отца Дэвида Кили, умершего в 77 лет. Кили был пионером IMAX, курировал постпродакшн сотен фильмов, работал с Копполой и Кэмероном. Последним его проектом стала «Одиссея» Нолана (премьера 17 июля 2026).
