Константин Плотников и Влад Коноплев, Андрей Князев, Дарья Мельникова и Вера Вольт: как прошла премьера «Король и Шут. Навсегда»

На один вечер «Родина» стала мистическим убежищем для неформалов: симфонический оркестр с ирокезами и шипами, дарк-эстетика в костюмах и гранж-мейкап (и совсем чуть-чуть до слэма). 17 февраля здесь состоялась сверхгромкая премьера — первый показ полнометражного продолжения фэнтези-байопика о легендах российского рока «Король и Шут. Навсегда».
Константин Плотников в Rick Owens и PDF CHANNEL, Влад Коноплев в капсуле RSRV от Alpinestars. Собрать панк-образы актеров на премьеру помогли Studio Slow
Вера Вольт
Дарья Мельникова
Илья Гришин
Михаил Китаев
Игорь Волков
Первыми новую главу панк-сказки увидели создатели фильма, исполнители главных ролей и петербургский истеблишмент. На красной ковровой дорожке фотографировались исполнители главных ролей: Константин Плотников, Влад Коноплев, Дарья Мельникова, Вера Вольт, Илья Гришин и Антон Лиссов.
Алексей Горшенев
Роман Набатов и Дарья Мельникова с сыновьями Артуром и Марком
Imperial Orchestra
А в зрительном зале заметили писательницу Ирину Оганову, хореографа Юрия Смекалова, искусствоведа Ксению Малич под руку с ресторатором Эдуардом Мурадяном, гениев светового дизайна Юрия Пелина и Евгению Годунову из Illuminarium 3000, апологета рваной стрижки стилиста Алексея Осипчука, хореографа-авангардистку Ксану Ковалеву, деконструктивных фэшн-герцогинь Полину Апреликову и Лену Голову, меланхоличный пост-попер Дима Батарин из Tapenight, фронтмен «Марсель» Степан Ледков и многие другие. Премьеру также посетил солист «Король и Шут» Андрей Князев, дочь Михаила Горшнева Александра и его младший брат Алексей.
Дарья Пластун
Дима Батарин
Александра Горшенева, Анастасия Шабатова и Игорь Панкер
Злодей Некромант поднимает армию мертвецов, и сказочная вселенная песен группы «Король и Шут» начинает рушиться. Спасти положение могут только создатели этого мира — Горшок и Князь. Но проблема в том, что Михаил Горшенев (Горшок) находится в сказочном мире, а Андрей Князев (Князь) — в реальности. Чтобы объединиться и дать отпор им обоим нужно оказаться в панк-реальности.
Вера Вольт с молодым человеком Иваном
Викки Викки
Агата Нигровская
Татьяна Ивлева, Валерия Курманова
Евгений Санников
Дарья Мельникова, Вера Вольт
Катя Графт
Екатерина Фишер и Игорь Волков
Игорь Усачев
Перед показом в фойе исторического кинотеатра выступили артисты Imperial Orchestra — 20 музыкантов плюс хор — вышли на сцену в костюмах героев «Короля и Шута» и исполнили хиты группы. «Кукла колдуна», «Лесник», «Прыгну со скалы», «Дурак и молния» звучали в симфонической обработке.
Даша Манакова
Pyrokinesis
Вера Вольт
Эрна Асатрян
Александр Гурьяшкин, Мария Демушкина, Антон Рожков
К оригинальному касту в полный метр присоединились Илья Гришин, сыгравший главного антагониста, психоаналитик Гоша Куценко, фронтмен группы Jane Air Антон Лиссов в роли зомби по имени Сид, а также вокалистка The Hatters Анна Музыченко — Ведьма. Режиссером выступил Рустам Мосафир, снявший и сериал.
Дарья Пластун
Яна Курилович
Михаил Китаев
Премьера фильма в кинотеатрах состоится 19 февраля 2026 года.
