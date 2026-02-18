Константин Плотников и Влад Коноплев, Андрей Князев, Дарья Мельникова и Вера Вольт: как прошла премьера «Король и Шут. Навсегда»

Злодей Некромант поднимает армию мертвецов, и сказочная вселенная песен группы «Король и Шут» начинает рушиться. Спасти положение могут только создатели этого мира — Горшок и Князь. Но проблема в том, что Михаил Горшенев (Горшок) находится в сказочном мире, а Андрей Князев (Князь) — в реальности. Чтобы объединиться и дать отпор им обоим нужно оказаться в панк-реальности.