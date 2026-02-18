Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Поделиться:

Константин Плотников и Влад Коноплев, Андрей Князев, Дарья Мельникова и Вера Вольт: как прошла премьера «Король и Шут. Навсегда»

На один вечер «Родина» стала мистическим убежищем для неформалов: симфонический оркестр с ирокезами и шипами, дарк-эстетика в костюмах и гранж-мейкап (и совсем чуть-чуть до слэма). 17 февраля здесь состоялась сверхгромкая премьера — первый показ полнометражного продолжения фэнтези-байопика о легендах российского рока «Король и Шут. Навсегда». 

Константин Плотников в Rick Owens и PDF CHANNEL, Влад Коноплев в капсуле RSRV от Alpinestars. Собрать панк-образы актеров на премьеру помогли Studio

Константин Плотников в Rick Owens и PDF CHANNEL, Влад Коноплев в капсуле RSRV от Alpinestars. Собрать панк-образы актеров на премьеру помогли Studio Slow

Вера Вольт

Вера Вольт

Дарья Мельникова

Дарья Мельникова

Андрей Князев
Андрей Князев
Илья Гришин

Илья Гришин

Антон Лиссов. Анжелика Иванова
Антон Лиссов, Анжелика Иванова
Михаил Китаев

Михаил Китаев

Сиу Нгуен
Сиу Нгуен
Кристина Массон, Ирина Оганова
Ирина Оганова, Кристина Массон
Степан Ледков
Степан Ледков
Игорь Волков

Игорь Волков

Первыми новую главу панк-сказки увидели создатели фильма, исполнители главных ролей и петербургский истеблишмент. На красной ковровой дорожке фотографировались исполнители главных ролей: Константин Плотников, Влад Коноплев, Дарья Мельникова, Вера Вольт, Илья Гришин и Антон Лиссов.

Константин Плотников. Илья Гришин и Влад Коноплев
Константин Плотников, Илья Гришин и Влад Коноплев
Антон Лиссов. Анжелика Иванова
Антон Лиссов, Анжелика Иванова
Алексей Горшенев

 

Алексей Горшенев
 

Роман Набатов и Дарья Мельникова с сыновьями Артуром и Марком

Роман Набатов и Дарья Мельникова с сыновьями Артуром и Марком

Imperial Orchestra

Imperial Orchestra

Ксана Ковалева
Ксана Ковалева
Юрий Смекалов
Юрий Смекалов
Полина Маликова (Толстун), Ренат Маликов
Полина Маликова (Толстун), Ренат Маликов
Дарья Удалена, Алексей Осипчук
Дарья Удалена, Алексей Осипчук
Константин Плотников
Константин Плотников
Евгения Годунова, Юрий Пелин
Юрий Пелин, Евгения Годунова

А в зрительном зале заметили писательницу Ирину Оганову, хореографа Юрия Смекалова, искусствоведа Ксению Малич под руку с ресторатором Эдуардом Мурадяном, гениев светового дизайна Юрия Пелина и Евгению Годунову из Illuminarium 3000, апологета рваной стрижки стилиста Алексея Осипчука, хореографа-авангардистку Ксану Ковалеву, деконструктивных фэшн-герцогинь Полину Апреликову и Лену Голову, меланхоличный пост-попер Дима Батарин из Tapenight, фронтмен «Марсель» Степан Ледков и многие другие. Премьеру также посетил солист «Король и Шут» Андрей Князев, дочь Михаила Горшнева Александра и его младший брат Алексей. 

Лена Голова, Полина Апреликова
Лена Голова, Полина Апреликова
Эдуард Мурадян, Ксения Малич
Эдуард Мурадян, Ксения Малич
Дарья Кукарских
Дарья Кукарских
Ольга Маки
Ольга Маки
Дарья Пластун

Дарья Пластун

Анна Завтур
Анна Завтур
Дима Батарин

Дима Батарин

Анита Фазли
Анита Фазли
Александра Федо
Александра Федо
Елизавета Замарина
Елизавета Замарина
Александра Горшенева, Анастасия Шабатова и Игорь Панкер

Александра Горшенева, Анастасия Шабатова и Игорь Панкер

Злодей Некромант поднимает армию мертвецов, и сказочная вселенная песен группы «Король и Шут» начинает рушиться. Спасти положение могут только создатели этого мира — Горшок и Князь. Но проблема в том, что Михаил Горшенев (Горшок) находится в сказочном мире, а Андрей Князев (Князь) — в реальности. Чтобы объединиться и дать отпор им обоим нужно оказаться в панк-реальности.

Вера Вольт с молодым человеком Иваном

Вера Вольт с молодым человеком Иваном

Полина Апреликова
Полина Апреликова
Викки Викки

Викки Викки

Агата Нигровская

Агата Нигровская

Татьяна Ивлева, Валерия Курманова

Татьяна Ивлева, Валерия Курманова

Евгений Санников

Евгений Санников

Дарья Мельникова, Вера Вольт

Дарья Мельникова, Вера Вольт

Катя Графт

Катя Графт

Екатерина Фишер и Игорь Волков

Екатерина Фишер и Игорь Волков

Игорь Усачев

 

Игорь Усачев

Перед показом в фойе исторического кинотеатра выступили артисты Imperial Orchestra — 20 музыкантов плюс хор — вышли на сцену в костюмах героев «Короля и Шута» и исполнили хиты группы. «Кукла колдуна», «Лесник», «Прыгну со скалы», «Дурак и молния» звучали в симфонической обработке. 

Даша Манакова

Даша Манакова

Pyrokinesis

Pyrokinesis

Вера Вольт

Вера Вольт

Эрна Асатрян

Эрна Асатрян

Александр Гурьяшкин, Мария Демушкина, Антон Рожков

Александр Гурьяшкин, Мария Демушкина, Антон Рожков

София Парфенова
София Парфенова

К оригинальному касту в полный метр присоединились Илья Гришин, сыгравший главного антагониста, психоаналитик Гоша Куценко, фронтмен группы Jane Air Антон Лиссов в роли зомби по имени Сид, а также вокалистка The Hatters Анна Музыченко — Ведьма. Режиссером выступил Рустам Мосафир, снявший и сериал.

Константин Плотников. Дарья Олейникова
Константин Плотников, Дарья Олейникова
Константин Плотников, Антон Лиссов. Влад Коноплёв, Дарья Мельникова, Вера Вольт, Илья Гришин, Игорь Гудков, Алексей Горшенев
Константин Плотников, Антон Лиссов,   Влад Коноплёв, Дарья Мельникова, Вера Вольт, Илья Гришин, Игорь Гудков, Алексей Горшенев
Константин Плотников. Влад Коноплев и Илья Гришин
Константин Плотников,   Влад Коноплев и Илья Гришин
Дарья Пластун

Дарья Пластун

Яна Курилович

Яна Курилович

Сиу Нгуен. Александр Рубцов
Сиу Нгуен, Александр Рубцов
Степан Ледков
Степан Ледков
Михаил Китаев

Михаил Китаев

Мария Ситник
Мария Ситник

Премьера фильма в кинотеатрах состоится 19 февраля 2026 года.

Фото: Анастасия Большакова, Дмитрий Многолет

Люди:
София Парфенова, Юрий Пелин, Анита Фазли Юрий Смекалов, Константин Плотников, Полина Маликова (Толстун), Ксана Ковалева, Дарья Кукарских, Сиу Нгуен, Александра Федо, Ренат Маликов, Мария Ситник, Кристина Массон, Лена Голова, Андрей Князев, Елизавета Замарина, Полина Апреликова, Анна Завтур, Антон Лиссов, Ольга Маки, Ирина Оганова, Алексей Осипчук, Эдуард Мурадян, Дарья Удалена, Ксения Малич, Степан Ледков, Евгения Годунова

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: