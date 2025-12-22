Рождественское настроение: Russkaya Skazka провела благотворительную елку

В канун Нового года ювелирный дом Russkaya Skazka пригласил детей и взрослых на благотворительную елку в знаменитый дом Пашкова на Ваганьковском холме. С момента постройки за ним закрепилось звание самого красивого особняка столицы. Сегодня здесь хранятся редкие рукописи из собрания Российской Государственной библиотеки, которая радушно распахнула двери для рождественского маскарада. Главным событием праздника стала танцевальная постановка, созданная артистами Большого театра, при участии театра «Столица» и ансамбля «Веретенце».
Николай Пивоваров и Криста Пивоварова с детьми
Ольга Маслова
Инна Матусевич, Петр Аксенов, Ирина Морозова
Праздник посвятили сказкам, поэтому для маленьких гостей дресс-кодом были заявлены карнавальные костюмы. Взрослые предпочли элегантные луки: в светлых тонах у дам и темных у кавалеров. Кульминацией маскарада стал всеобщий хоровод, после которого все дети в зале получили подарки. Рождественские сюрпризы Russkaya Skazka подготовила вместе компанией 4lemons.
Главным украшением зала стал вертеп: композицию со сценой рождения Христа и декорации для зала создали по эскизам студентов Московского художественно-промышленного института. Во время маскарада президент компании Russkaya Skazka Петр Аксенов поблагодарил будущих дизайнеров и ректора вуза — Алексея Егорова — за виртуозную работу.
Бренд Russkaya Skazka известен своими благотворительными проектами, поэтому добрым итогом события стала финансовая поддержка Фонду развития Ленинской библиотеки, который помогает образовательным, культурным и научным программам.
