Рождественское настроение: Russkaya Skazka провела благотворительную елку

Праздник посвятили сказкам, поэтому для маленьких гостей дресс-кодом были заявлены карнавальные костюмы. Взрослые предпочли элегантные луки: в светлых тонах у дам и темных у кавалеров. Кульминацией маскарада стал всеобщий хоровод, после которого все дети в зале получили подарки. Рождественские сюрпризы Russkaya Skazka подготовила вместе компанией 4lemons.

Главным украшением зала стал вертеп: композицию со сценой рождения Христа и декорации для зала создали по эскизам студентов Московского художественно-промышленного института. Во время маскарада президент компании Russkaya Skazka Петр Аксенов поблагодарил будущих дизайнеров и ректора вуза — Алексея Егорова — за виртуозную работу.

Бренд Russkaya Skazka известен своими благотворительными проектами, поэтому добрым итогом события стала финансовая поддержка Фонду развития Ленинской библиотеки, который помогает образовательным, культурным и научным программам.