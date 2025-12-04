Предпремьерный показ фильма «Жемчуг»

«Жемчуг — это символ внутренней правды. Его невозможно огранить — он создается из боли, времени и тишины. Именно поэтому серьги CLUEV стали эмоциональным центром фильма, — рассказывает Светлана Ходченкова, также ставшая лицом ювелирного дома в этом году. — Для меня CLUEV — это не про украшения. Это про характер. Про женскую сдержанную силу, про свет внутри».