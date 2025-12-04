Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Репортажи

Предпремьерный показ фильма «Жемчуг»

Ювелирный дом СLUEV представил фильм «Жемчуг» со Светланой Ходченковой в главной роли и одноименную коллекцию украшений, созданную в союзе кинематографического и высокого ювелирного искусства.

Светлана Ходченкова. Илья Клюев
Тина Баркалая

Яна Рудковская
Игорь Чапурин
Юлия Хлынина

Марика Кравцова и Евгений Заболотный

Александра Сулим
В кинотеатре «Художественный» прошел закрытый предпремьерный показ, который собрал впечатляющую явку. Среди гостей были исполнительница главной роли и амбассадор ювелирного дома CLUEV Светлана Ходченкова, Илья Клюев, Игорь Чапурин , Риад Маммадов, Яна Рудковская , Ксения Китаева, Евгения Милова, Юлия Бордовских, Марика Кравцова, Александр Раппопорт, Ирина Голомаздина, Оксана Рим, Мадонна Мур, Чилингарова Ксения, Виктория Портфолио, Милана Пич, Юлия Хлынина, Виктория Манасир, Юлианна Караулова, Наталья Малинова, Наталья Догадина, Мария Мельникова, Ольга Панченко, Алиса Рубан, Александрова Анна, Анастасия Винокур, Константин и Ольга Андрикопулос  и другие.

Виктория Портфолио
Инна Комбарова

Риад Маммадов

Ксения Китаева

Юлия Бордовских

Александр Раппопорт
Полина Аскери

«CLUEV всегда вдохновлялся женскими историями. Нам важны образы, которые не боятся быть сложными, глубокими, уязвимыми. Мы верим, что настоящее украшение — это не о статусе, а о внутреннем голосе. С фильмом «Жемчуг» мы нашли редкое единство — кино и ювелирное искусство соединились в одну историю», — говорит Илья Клюев, основатель Дома CLUEV.

Ксения Чилингарова

Евгения Милова
Константин и Ольга Андрикопулос

Алена Лендер

Александр Арутюнов

Мадонна Мур

Людмила Грант

Евгения Зенкевич

«Жемчуг — это символ внутренней правды. Его невозможно огранить — он создается из боли, времени и тишины. Именно поэтому серьги CLUEV стали эмоциональным центром фильма, — рассказывает Светлана Ходченкова, также ставшая лицом ювелирного дома в этом году. — Для меня CLUEV — это не про украшения. Это про характер. Про женскую сдержанную силу, про свет внутри».

Светлана Ходченкова
Оксана Рим

Никита Мартынов

Марина Долидзе

Рената Пиотровски

Юлианна Караулова

Милана Пич

Коллекция «Жемчуг», вдохновленная фильмом создана как признание в любви великому кинематографу. Классика черно-белой пленки, ее молчаливая элегантность и магия — всё это CLUEV переносит в драгоценные материалы.

Фото предоставлены Ювелирным домом CLUEV.

Люди:
Александра Сулим, Светлана Ходченкова, Виктория Портфолио Евгения Милова, Игорь Чапурин, Александр Раппопорт, Яна Рудковская

