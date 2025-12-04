Предпремьерный показ фильма «Жемчуг»

Ювелирный дом СLUEV представил фильм «Жемчуг» со Светланой Ходченковой в главной роли и одноименную коллекцию украшений, созданную в союзе кинематографического и высокого ювелирного искусства.
В кинотеатре «Художественный» прошел закрытый предпремьерный показ, который собрал впечатляющую явку. Среди гостей были исполнительница главной роли и амбассадор ювелирного дома CLUEV Светлана Ходченкова, Илья Клюев, Игорь Чапурин , Риад Маммадов, Яна Рудковская , Ксения Китаева, Евгения Милова, Юлия Бордовских, Марика Кравцова, Александр Раппопорт, Ирина Голомаздина, Оксана Рим, Мадонна Мур, Чилингарова Ксения, Виктория Портфолио, Милана Пич, Юлия Хлынина, Виктория Манасир, Юлианна Караулова, Наталья Малинова, Наталья Догадина, Мария Мельникова, Ольга Панченко, Алиса Рубан, Александрова Анна, Анастасия Винокур, Константин и Ольга Андрикопулос и другие.
«CLUEV всегда вдохновлялся женскими историями. Нам важны образы, которые не боятся быть сложными, глубокими, уязвимыми. Мы верим, что настоящее украшение — это не о статусе, а о внутреннем голосе. С фильмом «Жемчуг» мы нашли редкое единство — кино и ювелирное искусство соединились в одну историю», — говорит Илья Клюев, основатель Дома CLUEV.
«Жемчуг — это символ внутренней правды. Его невозможно огранить — он создается из боли, времени и тишины. Именно поэтому серьги CLUEV стали эмоциональным центром фильма, — рассказывает Светлана Ходченкова, также ставшая лицом ювелирного дома в этом году. — Для меня CLUEV — это не про украшения. Это про характер. Про женскую сдержанную силу, про свет внутри».
Коллекция «Жемчуг», вдохновленная фильмом создана как признание в любви великому кинематографу. Классика черно-белой пленки, ее молчаливая элегантность и магия — всё это CLUEV переносит в драгоценные материалы.
Фото предоставлены Ювелирным домом CLUEV.
