Философия трансформации, театрализованное шоу, много музыки – как прошла вечеринка «М.Косметик»

В исторической усадьбе Салтыковых-Чертковых состоялось мероприятие в честь ребрендинга «Магнит-Косметик». Бренд представил гостям новый концепт и с размахом анонсировал запуск парфюмерно-косметической сети «М.Кос».
На смену привычному формату приходит более яркий и современный, который позволит сильнее дифференцировать магазины косметики от продуктовых. Теперь под вывеской «М.Косметик» будут открываться дрогери и магазины с товарами для дома. Для бьюти-сторов будет запущен новый бренд – «М.Кос».
Концепция мероприятия была построена на идее многогранной трансформации – бренда, себя и пространства. Каждая зона воплощала философию «М.Косметик», раскрывая и подчеркивая бьюти-экспертизу бренда. В этом году крупнейший ретейлер отмечает свое 15-летие. Генеральным партнером выступил бренд Vivienne Sabo, мероприятие поддержали официальные партнеры Ice Professional и Mixit.
Центральным событием вечера стало театрализованное шоу, созданное актерской труппой ГИТИСа и независимым музыкальным проектом Île Thélème Ensemble.
Потом за диджейский пульт встали Izotov/Mironov, Errortica, а в заключении вечера выступила Glukoza, которая не оставила равнодушным никого. Музыкальная программа с ее симбиозом академического и электронного направления, подчеркнула многогранность характера «М.Косметик».
Среди гостей закрытого мероприятия были замечены: Люся Чеботина (амбассадор М.Косметик), Никита Мусатов, Ирина Горбачева, Антон и Елена Пинские, Евгений Седой, Мадонна Мур, Стас Круглицкий и другие светские персоны.
