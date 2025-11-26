Философия трансформации, театрализованное шоу, много музыки – как прошла вечеринка «М.Косметик»

На смену привычному формату приходит более яркий и современный, который позволит сильнее дифференцировать магазины косметики от продуктовых. Теперь под вывеской «М.Косметик» будут открываться дрогери и магазины с товарами для дома. Для бьюти-сторов будет запущен новый бренд – «М.Кос».