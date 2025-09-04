Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Поделиться:

Рузиль Минекаев, Иван Янковский, Федор Бондарчук, Марина Александрова, Леон Кемстач на премьере сериала «Москва слезам не верит» Жоры Крыжовникова

Светское событие прошло в московском кинотеатре «Октябрь», где показали первую серию сериала, а на платформе Wink проект стартовал 4 сентября (а одну из главных ролей в нем исполнил кавербой сентябрьского номера Собака.ru Рузиль Минекаев!).

Иван Янковский. Диана Пожарская
Иван Янковский, Диана Пожарская
Рузиль Минекаев. Азиза Бекманова
Рузиль Минекаев, Азиза Бекманова
Марина Александрова
Марина Александрова
Режиссеры сериала Жора Крыжовников и Ольга Долматовская

Режиссеры сериала Жора Крыжовников и Ольга Долматовская

Анастасия Талызина.

Анастасия Талызина.

Федор Бондарчук. Константин Эрнст
Федор Бондарчук, Константин Эрнст
Мария Камова

Мария Камова

Тина Стойилкович

Тина Стойилкович

Елизавета Базыкина. Андрей Максимов
Елизавета Базыкина, Андрей Максимов
Алена Долецкая
Алена Долецкая
Полина Гухман. Григорий Верник
Полина Гухман, Григорий Верник
Сергей Бурунов

Сергей Бурунов

Елизавета Базыкина
Елизавета Базыкина
Миша Шиманский с мамой

Миша Шиманский с мамой

Мила Ершова

Мила Ершова

Федор Бондарчук. Федор Бондарчук, Александр Андрющенко, Антонина Ли, продюсеры сериала

Федор Бондарчук, Александр Андрющенко, Антонина Ли, продюсеры сериала

Анна Завтур
Анна Завтур

В новом сериале режиссер «Слова пацана» актуализирует оскароносный кинохит про советскую self-made woman, перенеся старт истории в начало 2000-х. Создатели проекта надеются, что «Москва слезам не верит. Все только начинается» не только понравится аудитории, «но и привлечет к себе новую волну зрителей, которые заинтересуются классикой советского и российского кино и теми людьми, которые это кино делали», — признался продюсер шоу Федор Бондарчук.

Мария Камова, Иван Янковский, Тина Стойилкович

Мария Камова, Иван Янковский, Тина Стойилкович

Рината Тимербаева
Рината Тимербаева
Матвей Лыков
Матвей Лыков
Дэниел Барнс

Дэниел Барнс

Владислав Ценев

Владислав Ценев

Жора Крыжовников с дочерью Верой

Жора Крыжовников с дочерью Верой

Леон Кемстач. Антон Богданов, Лаура Кемстач
Леон Кемстач, Антон Богданов, Лаура Кемстач
Александра Киселева

Александра Киселева

Антон Володькин, генеральный директор Wink

Антон Володькин, генеральный директор Wink

Анастасия Уколова и Роман Евдокимов.

Анастасия Уколова и Роман Евдокимов.

Денис Шведов

Денис Шведов

Аврора

Аврора

Александр Цыпкин
Александр Цыпкин
Александр Метелкин и Полина Казанцева

Александр Метелкин и Полина Казанцева

Анна Цуканова-Котт.

Анна Цуканова-Котт.

Михаил Врубель, продюсер сериала

Михаил Врубель, продюсер сериала

Александра Ревенко

Александра Ревенко

Рассказывая старую историю на новый лад, Жора Крыжовников миксует знакомый сюжет про трех подруг со стилистикой «Ла-Ла Ленда» и приправляет ретро-вайбом.  Действие в сериале начинается с приезда главной героини Ксюши (новая версия Кати из оригинального фильма) в Москву с пятилетним ребенком на руках, в столицу она бежала от мужа-абьюзера. Выжить в мегаполисе без денег, связей и перспектив ей помогают новые подруги: прилежная студентка медицинского Оля и взбалмошная Маша, мечтающая выйти замуж за иностранца. 

Сергей Новосад, Анастасия Талызина

Сергей Новосад, Анастасия Талызина

Алеко

Алеко

Катерина Ковальчук

Катерина Ковальчук

Владимир Канухин

Владимир Канухин

Михаил Китаев

Михаил Китаев

Гавриил Гордеев с супругой

Гавриил Гордеев с супругой

Арам Вардеванян

Арам Вардеванян

Наталья Павленкова.

Наталья Павленкова.

Андрей Савочкин

Андрей Савочкин

Юлия Топольницкая. Игорь Чехов
Юлия Топольницкая, Игорь Чехов
Ольга Парфенюк

Ольга Парфенюк

Анна Завтур. Софья Аржаных
Анна Завтур, Софья Аржаных
Алексей Лукин

Алексей Лукин

Александра Велескевич

Александра Велескевич

Ангелина Загребина

Ангелина Загребина

Валентин Анциферов

Валентин Анциферов

Анна Банщикова

Анна Банщикова

Антон Желнов

Антон Желнов

Елена Борщева

Елена Борщева

Кристина и Этери Левиевы.

Кристина и Этери Левиевы.

Степан Белозеров, Анна Родоная

Степан Белозеров, Анна Родоная

Ульяна Пылаева

Ульяна Пылаева

Помимо ленты Владимира Меньшова, источником вдохновения для съемочной группы стали песни Аллы Пугачевой: «Идея снять эту историю появилась десять лет назад. Показалось, что там обязательно должны быть песни Аллы Борисовны Пугачевой. И, слава богу, так получилось. Не все песни ее, но во многом ее творчество было камертоном тех женских портретов, которые мы вам сегодня представим», — уточнил режиссер Жора Крыжовников.

 

Надежда Стрелец.

Надежда Стрелец.

Карина Александрова

Карина Александрова

Илья Бурец

Илья Бурец

Елена Николаева

Елена Николаева

Надежда Королева и Максим Королев.

Надежда Королева и Максим Королев.

Юлия Хамитова

Юлия Хамитова

Антон Федотов

Антон Федотов

Карина Мурашкина

Карина Мурашкина

Валерия Астапова, Кирилл Астапов

Валерия Астапова, Кирилл Астапов

Мария Шумакова

Мария Шумакова

Владимир Гарцунов

Владимир Гарцунов

Евгения Мельникова, Андрей Золотарев

Евгения Мельникова,  Андрей Золотарев

Несмотря на все изменения, это по-прежнему «простая человеческая история о жизни, о любви, о Москве», — отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

Продюсеры сериала Дмитрий Табарчук и Федор Бондарчук

Продюсеры сериала Дмитрий Табарчук и Федор Бондарчук

Алексей Гореславский, генеральный директор ИРИ

Алексей Гореславский, генеральный директор ИРИ

Сергей Новиков

Сергей Новиков

Мария Федорова. Маша Федорова
Мария Федорова, Маша Федорова
Екатерина Кононенко, Илья Тютенков

Екатерина Кононенко, Илья Тютенков

Наталья Земцова

Наталья Земцова

Анна Невская

Анна Невская

Сергей Романович

Сергей Романович

Никита Санаев

Никита Санаев

Анна Чапман

Анна Чапман

Рената Пиотровски с дочерью

Рената Пиотровски с дочерью

Маргарита Аброськина, Олег Гаас

Маргарита Аброськина, Олег Гаас

Галина Стрижевская с мужем

Галина Стрижевская с мужем

Снежина Кулова, Евгения Белецкая

Снежина Кулова, Евгения Белецкая

Борис Дергачев с супругой

Борис Дергачев с супругой

Егор Чичканов

Егор Чичканов

Фото: Ира Полярная, Ксения Угольникова, Максим Кашин

Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Рузиль Минекаев, Рината Тимербаева, Елизавета Базыкина Леон Кемстач, Федор Бондарчук, Иван Янковский, Матвей Лыков, Анна Завтур, Юлия Топольницкая, Полина Гухман, Алена Долецкая, Александр Цыпкин, Марина Александрова, Мария Федорова

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: