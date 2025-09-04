Светское событие прошло в московском кинотеатре «Октябрь», где показали первую серию сериала, а на платформе Wink проект стартовал 4 сентября (а одну из главных ролей в нем исполнил кавербой сентябрьского номера Собака.ru Рузиль Минекаев!).
В новом сериале режиссер «Слова пацана» актуализирует оскароносный кинохит про советскую self-made woman, перенеся старт истории в начало 2000-х. Создатели проекта надеются, что «Москва слезам не верит. Все только начинается» не только понравится аудитории, «но и привлечет к себе новую волну зрителей, которые заинтересуются классикой советского и российского кино и теми людьми, которые это кино делали», — признался продюсер шоу Федор Бондарчук.
Рассказывая старую историю на новый лад, Жора Крыжовников миксует знакомый сюжет про трех подруг со стилистикой «Ла-Ла Ленда» и приправляет ретро-вайбом. Действие в сериале начинается с приезда главной героини Ксюши (новая версия Кати из оригинального фильма) в Москву с пятилетним ребенком на руках, в столицу она бежала от мужа-абьюзера. Выжить в мегаполисе без денег, связей и перспектив ей помогают новые подруги: прилежная студентка медицинского Оля и взбалмошная Маша, мечтающая выйти замуж за иностранца.
Помимо ленты Владимира Меньшова, источником вдохновения для съемочной группы стали песни Аллы Пугачевой: «Идея снять эту историю появилась десять лет назад. Показалось, что там обязательно должны быть песни Аллы Борисовны Пугачевой. И, слава богу, так получилось. Не все песни ее, но во многом ее творчество было камертоном тех женских портретов, которые мы вам сегодня представим», — уточнил режиссер Жора Крыжовников.
Несмотря на все изменения, это по-прежнему «простая человеческая история о жизни, о любви, о Москве», — отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.
Фото: Ира Полярная, Ксения Угольникова, Максим Кашин
