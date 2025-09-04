Помимо ленты Владимира Меньшова, источником вдохновения для съемочной группы стали песни Аллы Пугачевой: «Идея снять эту историю появилась десять лет назад. Показалось, что там обязательно должны быть песни Аллы Борисовны Пугачевой. И, слава богу, так получилось. Не все песни ее, но во многом ее творчество было камертоном тех женских портретов, которые мы вам сегодня представим», — уточнил режиссер Жора Крыжовников.