За сценой БДТ: Андрей Могучий, Михаил Баженов, Константин Новиков, Мария и Юрий Грудины в «Путешествии за кулисы»

21 июня благотворительный фонд Михаила Баженова провел экскурсию для культурного клуба Y&N. Гостей приветствовал художественный руководитель театра Андрей Могучий, он рассказал об экскурсионных программах в БДТ, которые захватывают не меньше, чем сами спектакли. Экскурсию (3,5 часа!) вела Ирина Шимбаревич — заслуженный деятель искусств России, театровед, заместитель художественного руководителя БДТ по общественно-просветительской и исследовательской деятельности. Хранитель истории, живых легенд и традиций театра БДТ провела гостей в святая святых — на сцену (и даже под нее!) — и погрузила светскую публику и меценатов в закулисье театра рассказами о Товстоногове, Лебедеве, Лаврове.