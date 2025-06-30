За сценой БДТ: Андрей Могучий, Михаил Баженов, Константин Новиков, Мария и Юрий Грудины в «Путешествии за кулисы»

21 июня благотворительный фонд Михаила Баженова провел экскурсию для культурного клуба Y&N. Гостей приветствовал художественный руководитель театра Андрей Могучий, он рассказал об экскурсионных программах в БДТ, которые захватывают не меньше, чем сами спектакли. Экскурсию (3,5 часа!) вела Ирина Шимбаревич — заслуженный деятель искусств России, театровед, заместитель художественного руководителя БДТ по общественно-просветительской и исследовательской деятельности. Хранитель истории, живых легенд и традиций театра БДТ провела гостей в святая святых — на сцену (и даже под нее!) — и погрузила светскую публику и меценатов в закулисье театра рассказами о Товстоногове, Лебедеве, Лаврове.
Ирина Шимбаревич
Ирина Шимбаревич, Михаил Баженов
Гости узнали секреты изготовления декораций и бутафории в мастерских театра, увидели костюмы легендарных артистов, посетили гримерную, которую когда-то занимали Олег Басилашвили, Анатолий Гаричев и Сергей Юрский. На потолочных сводах гримерной по заведенной артистами традиции оставляли автографы люди театра и его знаменитые друзья, в числе которых — художник Марк Шагал, актер Лоуренс Оливье, маршал Советского Союза Георгий Жуков, писатель Александр Солженицын и многие другие.
Константин и Алена Новиковы
Виктор и Надежда Ковалевы
Мария Кувшинова
Эдуард Горин, Евгения Бараковская
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