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Репортажи

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За сценой БДТ: Андрей Могучий, Михаил Баженов, Константин Новиков, Мария и Юрий Грудины в «Путешествии за кулисы»

21 июня благотворительный фонд Михаила Баженова провел экскурсию для культурного клуба Y&N. Гостей приветствовал художественный руководитель театра Андрей Могучий, он рассказал об экскурсионных программах в БДТ, которые захватывают не меньше, чем сами спектакли. Экскурсию (3,5 часа!) вела Ирина Шимбаревич — заслуженный деятель искусств России, театровед, заместитель художественного руководителя БДТ по общественно-просветительской и исследовательской деятельности. Хранитель истории, живых легенд и традиций театра БДТ провела гостей в святая святых — на сцену (и даже под нее!) — и погрузила светскую публику и меценатов в закулисье театра рассказами о Товстоногове, Лебедеве, Лаврове.

Фото: Дмитрий Симонов. Предоставлены пресс-службой культурного клуба Y&N
Ирина Шимбаревич
Фото: Дмитрий Симонов. Предоставлены пресс-службой культурного клуба Y&N

Ирина Шимбаревич

Андрей Могучий
Фото: Дмитрий Симонов. Предоставлены пресс-службой культурного клуба Y&N
Андрей Могучий
Михаил Баженов
Фото: Дмитрий Симонов. Предоставлены пресс-службой культурного клуба Y&N
Михаил Баженов
Михаил Баженов, Андрей Могучий
Фото: Дмитрий Симонов. Предоставлены пресс-службой культурного клуба Y&N
Андрей Могучий, Михаил Баженов
Юрий Грудин, Мария Грудина
Фото: Дмитрий Симонов. Предоставлены пресс-службой культурного клуба Y&N
Мария Грудина, Юрий Грудин
Ирина Шимбаревич, Михаил Баженов
Фото: Дмитрий Симонов. Предоставлены пресс-службой культурного клуба Y&N

Ирина Шимбаревич, Михаил Баженов

Фото: Дмитрий Симонов. Предоставлены пресс-службой культурного клуба Y&N
Фото: Дмитрий Симонов. Предоставлены пресс-службой культурного клуба Y&N
Фото: Дмитрий Симонов. Предоставлены пресс-службой культурного клуба Y&N

Гости узнали секреты изготовления декораций и бутафории в мастерских театра, увидели костюмы легендарных артистов, посетили гримерную, которую когда-то занимали Олег Басилашвили, Анатолий Гаричев и Сергей Юрский. На потолочных сводах гримерной по заведенной артистами традиции оставляли автографы люди театра и его знаменитые друзья, в числе которых — художник Марк Шагал, актер Лоуренс Оливье, маршал Советского Союза Георгий Жуков, писатель Александр Солженицын и многие другие.

Мария Грудина
Фото: Дмитрий Симонов. Предоставлены пресс-службой культурного клуба Y&N
Мария Грудина
Константин и Алена Новиковы
Фото: Дмитрий Симонов. Предоставлены пресс-службой культурного клуба Y&N

Константин и Алена Новиковы

Анастасия Контарович
Фото: Дмитрий Симонов. Предоставлены пресс-службой культурного клуба Y&N
Анастасия Контарович
Виктор и Надежда Ковалевы
Фото: Дмитрий Симонов. Предоставлены пресс-службой культурного клуба Y&N

Виктор и Надежда Ковалевы

Мария Кувшинова
Фото: Дмитрий Симонов. Предоставлены пресс-службой культурного клуба Y&N

Мария Кувшинова

Эдуард Горин, Евгения Бараковская
Фото: Дмитрий Симонов. Предоставлены пресс-службой культурного клуба Y&N

Эдуард Горин, Евгения Бараковская

Фото: Дмитрий Симонов. Предоставлены пресс-службой культурного клуба Y&N
Фото: Дмитрий Симонов. Предоставлены пресс-службой культурного клуба Y&N
Фото: Дмитрий Симонов. Предоставлены пресс-службой культурного клуба Y&N
Фото: Дмитрий Симонов. Предоставлены пресс-службой культурного клуба Y&N
Фото: Дмитрий Симонов. Предоставлены пресс-службой культурного клуба Y&N
Фото: Дмитрий Симонов. Предоставлены пресс-службой культурного клуба Y&N
Фото: Дмитрий Симонов. Предоставлены пресс-службой культурного клуба Y&N
Михаил Баженов. Константин Новиков
Фото: Дмитрий Симонов. Предоставлены пресс-службой культурного клуба Y&N
Михаил Баженов, Константин Новиков
Фото: Дмитрий Симонов. Предоставлены пресс-службой культурного клуба Y&N
Фото: Дмитрий Симонов. Предоставлены пресс-службой культурного клуба Y&N
Фото: Дмитрий Симонов. Предоставлены пресс-службой культурного клуба Y&N
Фото: Дмитрий Симонов. Предоставлены пресс-службой культурного клуба Y&N
Фото: Дмитрий Симонов. Предоставлены пресс-службой культурного клуба Y&N
Фото: Дмитрий Симонов. Предоставлены пресс-службой культурного клуба Y&N
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Люди:
Мария Грудина, Андрей Могучий, Юрий Грудин Михаил Баженов, Анастасия Контарович

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