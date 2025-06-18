Аврора, Татьяна Геворкян, Демивика и открыточные виды: как Pinskiy Ship открыл сезон круизов по Неве

Ресторатор Антон Пинский снова запустил по Неве кораблик с гастрономическими круизами (три маршрута!), шоу, танцами и меню ресторанных хитмейкеров.
Виктория Демидова
Аврора
Аврора и Анастасия Гребенкина
Александра Чеснокова
Анастасия Гребенкина
Ангелина Куштина, Ольга Воронцева, Виктория Демидова
Андрей Смирнов
На открытии сезона собрался практически весь московский и петербургский бомонд — Анастасия Гребёнкина, Светлана Абрамова, Аврора, Татьяна Геворкян, Демивика, Ольга Воронцова, Светлана Степанковская, Ангелина Куштина, Ольга Мягких, Полина Сидихина и другие. На сцене — Евгения Шахнович.
Кататься на корабликах – традиционное петербургское развлечение, причем среди горожан не менее популярное, чем у туристов. Совместить его с рестораном и танцплощадкой было решением стратегическим, летние выходные наперечет, надо все успеть.
Ольга Свиридова
Ольга Мягких
Светлана Абрамова
Светлана Степанковская
Светлана Степанковская, Татьяна Геворкян, Виктория Демидова
Наталья Павлова с супругом
Софья Мягких
Юлия Вакуленко, Наталья Павлова
Генеральный партнер Pinskiy Ship сервис доставки «КУПЕР» оформил верхнюю палубу уютными шезлонгами, диванами и летним баром (ищем в его карте специальный освежающий зеленый коктейль!) — атмосфера летней вечеринки у бассейна готова. Маневренность и плавность хода «Чайки» достигается за счет современного (и экологичного!) двигателя на газу. Теплоход был создан и спущен на воду в 2021 году на одном из ведущих судостроительных предприятий совместно с компанией «Газпром СПГ технологии».
Владимир Шамановский, Надежда Сергеева
Ольга Воронцова
Евгения Шахнович
Мария Лобанова
В карте маршрутов три чилл-аут круиза продолжительностью 2,5 часа: «Лахта-Центр», «Разводные мосты» и «Ужин на закате».
На борту каждый день миксуют джазовые концерты с клубной музыкой, поп-хитами 90-х и вечеринками главных диджеев Петербурга. Для тех, кому погорячее, ставят бурлеск-шоу: спектакли воссоздают атмосферу парижских кабаре, а участницы — чувственные образы американских кинодив «Золотой эры» Голливуда.
В меню — хиты шеф-поваров ресторанов холдинга Pinskiy &CO: Veter, «Магадан», Avocado Queen, «Сыроварня» и Nama.
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