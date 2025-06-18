Аврора, Татьяна Геворкян, Демивика и открыточные виды: как Pinskiy Ship открыл сезон круизов по Неве

На открытии сезона собрался практически весь московский и петербургский бомонд — Анастасия Гребёнкина, Светлана Абрамова, Аврора, Татьяна Геворкян, Демивика, Ольга Воронцова, Светлана Степанковская, Ангелина Куштина, Ольга Мягких, Полина Сидихина и другие. На сцене — Евгения Шахнович.

Кататься на корабликах – традиционное петербургское развлечение, причем среди горожан не менее популярное, чем у туристов. Совместить его с рестораном и танцплощадкой было решением стратегическим, летние выходные наперечет, надо все успеть.