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Репортажи

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Аврора, Татьяна Геворкян, Демивика и открыточные виды: как Pinskiy Ship открыл сезон круизов по Неве

Ресторатор Антон Пинский снова запустил по Неве кораблик с гастрономическими круизами (три маршрута!), шоу, танцами и меню ресторанных хитмейкеров.

Татьяна Геворкян
Фото предоставлено пресс-службой Pinskiy&Co
Татьяна Геворкян
Виктория Демидова
Фото предоставлено пресс-службой Pinskiy&Co

Виктория Демидова

Аврора
Фото предоставлено пресс-службой Pinskiy&Co

Аврора

Михаил Генделев
Фото предоставлено пресс-службой Pinskiy&Co
Михаил Генделев
Полина Сидихина
Фото предоставлено пресс-службой Pinskiy&Co
Полина Сидихина
Ирина Оганова
Фото предоставлено пресс-службой Pinskiy&Co
Ирина Оганова
Мария Чеблакова
Фото предоставлено пресс-службой Pinskiy&Co
Мария Чеблакова
Фото предоставлено пресс-службой Pinskiy&Co
Аврора и Анастасия Гребенкина
Фото предоставлено пресс-службой Pinskiy&Co

Аврора и Анастасия Гребенкина

Фото предоставлено пресс-службой Pinskiy&Co
Фото предоставлено пресс-службой Pinskiy&Co
Анастасия Контарович
Фото предоставлено пресс-службой Pinskiy&Co
Анастасия Контарович
Александра Чеснокова
Фото предоставлено пресс-службой Pinskiy&Co

Александра Чеснокова

Анастасия Гребенкина
Фото предоставлено пресс-службой Pinskiy&Co

Анастасия Гребенкина

Анастасия Дианова
Фото предоставлено пресс-службой Pinskiy&Co
Анастасия Дианова
Ангелина Куштина, Ольга Воронцева, Виктория Демидова
Фото предоставлено пресс-службой Pinskiy&Co

Ангелина Куштина, Ольга Воронцева, Виктория Демидова

Фото предоставлено пресс-службой Pinskiy&Co
Dj Vakulenko, Григорий Сасонко. Антон Шугалей
Фото предоставлено пресс-службой Pinskiy&Co
Dj Vakulenko, Григорий Сасонко, Антон Шугалей
Андрей Смирнов
Фото предоставлено пресс-службой Pinskiy&Co

Андрей Смирнов

На открытии сезона собрался практически весь московский и петербургский бомонд — Анастасия Гребёнкина, Светлана Абрамова, Аврора, Татьяна Геворкян, Демивика, Ольга Воронцова, Светлана Степанковская, Ангелина Куштина, Ольга Мягких, Полина Сидихина и другие. На сцене — Евгения Шахнович.

Кататься на корабликах – традиционное петербургское развлечение, причем среди горожан не менее популярное, чем у туристов. Совместить его с рестораном и танцплощадкой было решением стратегическим, летние выходные наперечет, надо все успеть.

Ольга Свиридова
Фото предоставлено пресс-службой Pinskiy&Co

Ольга Свиридова

Ольга Маки, Антон Нечипоренко
Фото предоставлено пресс-службой Pinskiy&Co
Ольга Маки, Антон Нечипоренко
Ольга Мягких
Фото предоставлено пресс-службой Pinskiy&Co

Ольга Мягких

Фото предоставлено пресс-службой Pinskiy&Co
Светлана Абрамова
Фото предоставлено пресс-службой Pinskiy&Co

Светлана Абрамова

Светлана Степанковская
Фото предоставлено пресс-службой Pinskiy&Co

Светлана Степанковская

Светлана Степанковская, Татьяна Геворкян, Виктория Демидова
Фото предоставлено пресс-службой Pinskiy&Co

Светлана Степанковская, Татьяна Геворкян, Виктория Демидова

Наталья Павлова с супругом
Фото предоставлено пресс-службой Pinskiy&Co

Наталья Павлова с супругом

Фото предоставлено пресс-службой Pinskiy&Co
Софья Мягких
Фото предоставлено пресс-службой Pinskiy&Co

Софья Мягких

Юлия Вакуленко, Наталья Павлова
Фото предоставлено пресс-службой Pinskiy&Co

Юлия Вакуленко, Наталья Павлова

Фото предоставлено пресс-службой Pinskiy&Co

Генеральный партнер Pinskiy Ship сервис доставки «КУПЕР» оформил верхнюю палубу уютными шезлонгами, диванами и летним баром (ищем в его карте специальный освежающий зеленый коктейль!) — атмосфера летней вечеринки у бассейна готова. Маневренность и плавность хода «Чайки» достигается за счет современного (и экологичного!) двигателя на газу. Теплоход был создан и спущен на воду в 2021 году на одном из ведущих судостроительных предприятий совместно с компанией «Газпром СПГ технологии».

Владимир Шамановский, Надежда Сергеева
Фото предоставлено пресс-службой Pinskiy&Co

Владимир Шамановский, Надежда Сергеева

Кристина Сасонко, Григорий Сасонко
Фото предоставлено пресс-службой Pinskiy&Co
Григорий Сасонко, Кристина Сасонко
Ольга Воронцова
Фото предоставлено пресс-службой Pinskiy&Co

Ольга Воронцова

Евгения Шахнович
Фото предоставлено пресс-службой Pinskiy&Co

Евгения Шахнович

Фото предоставлено пресс-службой Pinskiy&Co
Мария Лобанова
Фото предоставлено пресс-службой Pinskiy&Co

Мария Лобанова

Фото предоставлено пресс-службой Pinskiy&Co
Мария Федулина
Фото предоставлено пресс-службой Pinskiy&Co
Мария Федулина
Фото предоставлено пресс-службой Pinskiy&Co
Михаил Генделев. Евгения Шахнович
Фото предоставлено пресс-службой Pinskiy&Co
Михаил Генделев, Евгения Шахнович

В карте маршрутов три чилл-аут круиза продолжительностью 2,5 часа: «Лахта-Центр», «Разводные мосты» и «Ужин на закате».

На борту каждый день миксуют джазовые концерты с клубной музыкой, поп-хитами 90-х и вечеринками главных диджеев Петербурга. Для тех, кому погорячее, ставят бурлеск-шоу: спектакли воссоздают атмосферу парижских кабаре, а участницы — чувственные образы американских кинодив «Золотой эры» Голливуда.

В меню — хиты шеф-поваров ресторанов холдинга Pinskiy &CO: Veter, «Магадан», Avocado Queen, «Сыроварня» и Nama.

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Анастасия Дианова, Полина Сидихина, Мария Федулина Мария Чеблакова, Антон Нечипоренко, Ольга Маки, Ирина Оганова, Кристина Сасонко , Григорий Сасонко, Михаил Генделев, Dj Vakulenko, Анастасия Контарович, Татьяна Геворкян

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