Aldebaran, «Тима ищет свет», перформанс Челидзе и Красновой: как прошла презентация нового аромата дома Marc-Antoine Barrois

В пространстве Левашовского хлебозавода состоялась арт-презентация нового аромата Aldebaran от французского дома Marc-Antoine Barrois — четвёртого в коллекции бренда, созданного в сотрудничестве с парфюмером Квентином Бишем. Названный в честь самой яркой звезды в созвездии Тельца, Aldebaran стал парфюмерной метафорой света, надежды и абсолютной чистоты.
Ирина Горбачева
Полина Бондарева, Алексей Городнев
Идрис Гитинаев
Эльнура Корнеева
Привычный зал Левашовского погрузился в темноту ночи: пространство полностью задрапировали чёрной тканью. В центре — круглый стол и световая инсталляция: большая светящаяся сфера, символизирующая Aldebaran, и белоснежная композиция из тонких цветов, подсвеченных снизу. Всё вместе создавало образ сияющей поляны в темноте. Минималистичная и поэтичная сценография мягко отсылала к характеру аромата — чистому, ясному, сконцентрированному на свете.
Вечер начался с перформанса хореографа Александра Челидзе — пластичного, собранного, напряжённого. Танец, исполненный им и Татьяной Красновой, стал телесным прологом к истории аромата — его осознанности и движению навстречу свету. За ужин в этот вечер отвечал Павел Сухопаров, шеф ресторана AGA.
Анастасия Полетаева
Лилиана Григалашвили
Ума Искендерзаде
Ксения Китаева
Татьяна Ермакова
Влада Назина
Артем Османов
Есоль Ким
Яна Марсова
Эрик Согомонян
Эрик Согомонян
Анастасия Исаева
Музыкальную часть завершил концерт группы «Тима ищет свет» — нежный и чуть ностальгический сет, ставший финальной точкой этого выверенного и тонко выстроенного вечера, в котором аромат, свет, вкус и движение сложились в единое созвездие.
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