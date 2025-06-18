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Репортажи

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Aldebaran, «Тима ищет свет», перформанс Челидзе и Красновой: как прошла презентация нового аромата дома Marc-Antoine Barrois

В пространстве Левашовского хлебозавода состоялась арт-презентация нового аромата Aldebaran от французского дома Marc-Antoine Barrois — четвёртого в коллекции бренда, созданного в сотрудничестве с парфюмером Квентином Бишем. Названный в честь самой яркой звезды в созвездии Тельца, Aldebaran стал парфюмерной метафорой света, надежды и абсолютной чистоты.

Глеб Широков, Дмитрий Колесов; фото предоставлено пресс-службой Marc-Antoine Barrois
Глеб Широков, Дмитрий Колесов; фото предоставлено пресс-службой Marc-Antoine Barrois
Ирина Горбачева
Глеб Широков, Дмитрий Колесов; фото предоставлено пресс-службой Marc-Antoine Barrois

Ирина Горбачева

Ирина Оганова
Глеб Широков, Дмитрий Колесов; фото предоставлено пресс-службой Marc-Antoine Barrois
Ирина Оганова
Анжелина Воронцова
Глеб Широков, Дмитрий Колесов; фото предоставлено пресс-службой Marc-Antoine Barrois
Анжелина Воронцова
Мария Смирнова
Глеб Широков, Дмитрий Колесов; фото предоставлено пресс-службой Marc-Antoine Barrois
Мария Смирнова
Полина Бондарева, Алексей Городнев
Глеб Широков, Дмитрий Колесов; фото предоставлено пресс-службой Marc-Antoine Barrois

Полина Бондарева, Алексей Городнев

Глеб Широков, Дмитрий Колесов; фото предоставлено пресс-службой Marc-Antoine Barrois
Евгения Сероусова
Глеб Широков, Дмитрий Колесов; фото предоставлено пресс-службой Marc-Antoine Barrois
Евгения Сероусова
Ксения Молоткова
Глеб Широков, Дмитрий Колесов; фото предоставлено пресс-службой Marc-Antoine Barrois
Ксения Молоткова
Идрис Гитинаев
Глеб Широков, Дмитрий Колесов; фото предоставлено пресс-службой Marc-Antoine Barrois

Идрис Гитинаев

Эльнура Корнеева
Глеб Широков, Дмитрий Колесов; фото предоставлено пресс-службой Marc-Antoine Barrois

Эльнура Корнеева

Глеб Широков, Дмитрий Колесов; фото предоставлено пресс-службой Marc-Antoine Barrois
Глеб Широков, Дмитрий Колесов; фото предоставлено пресс-службой Marc-Antoine Barrois
Глеб Широков, Дмитрий Колесов; фото предоставлено пресс-службой Marc-Antoine Barrois
Глеб Широков, Дмитрий Колесов; фото предоставлено пресс-службой Marc-Antoine Barrois
Глеб Широков, Дмитрий Колесов; фото предоставлено пресс-службой Marc-Antoine Barrois
Глеб Широков, Дмитрий Колесов; фото предоставлено пресс-службой Marc-Antoine Barrois
Глеб Широков, Дмитрий Колесов; фото предоставлено пресс-службой Marc-Antoine Barrois
Глеб Широков, Дмитрий Колесов; фото предоставлено пресс-службой Marc-Antoine Barrois
Глеб Широков, Дмитрий Колесов; фото предоставлено пресс-службой Marc-Antoine Barrois

Привычный зал Левашовского погрузился в темноту ночи: пространство полностью задрапировали чёрной тканью. В центре — круглый стол и световая инсталляция: большая светящаяся сфера, символизирующая Aldebaran, и белоснежная композиция из тонких цветов, подсвеченных снизу. Всё вместе создавало образ сияющей поляны в темноте. Минималистичная и поэтичная сценография мягко отсылала к характеру аромата — чистому, ясному, сконцентрированному на свете.

Вечер начался с перформанса хореографа Александра Челидзе — пластичного, собранного, напряжённого. Танец, исполненный им и Татьяной Красновой, стал телесным прологом к истории аромата — его осознанности и движению навстречу свету. За ужин в этот вечер отвечал Павел Сухопаров, шеф ресторана AGA.

Марина Гисич
Глеб Широков, Дмитрий Колесов; фото предоставлено пресс-службой Marc-Antoine Barrois
Марина Гисич
Екатерина Мухина
Глеб Широков, Дмитрий Колесов; фото предоставлено пресс-службой Marc-Antoine Barrois
Екатерина Мухина
Глеб Широков, Дмитрий Колесов; фото предоставлено пресс-службой Marc-Antoine Barrois
Анастасия Полетаева
Глеб Широков, Дмитрий Колесов; фото предоставлено пресс-службой Marc-Antoine Barrois

Анастасия Полетаева

Полина Рашкина (Бондарева), Илья Рашкин
Глеб Широков, Дмитрий Колесов; фото предоставлено пресс-службой Marc-Antoine Barrois
Илья Рашкин, Полина Рашкина (Бондарева)
Лидия Метельская
Глеб Широков, Дмитрий Колесов; фото предоставлено пресс-службой Marc-Antoine Barrois
Лидия Метельская
Лилиана Григалашвили
Глеб Широков, Дмитрий Колесов; фото предоставлено пресс-службой Marc-Antoine Barrois

Лилиана Григалашвили

Ольга Рузакова
Глеб Широков, Дмитрий Колесов; фото предоставлено пресс-службой Marc-Antoine Barrois
Ольга Рузакова
Ума Искендерзаде
Глеб Широков, Дмитрий Колесов; фото предоставлено пресс-службой Marc-Antoine Barrois

Ума Искендерзаде

Ксения Китаева
Глеб Широков, Дмитрий Колесов; фото предоставлено пресс-службой Marc-Antoine Barrois

Ксения Китаева

Глеб Широков, Дмитрий Колесов; фото предоставлено пресс-службой Marc-Antoine Barrois
Татьяна Ермакова
Глеб Широков, Дмитрий Колесов; фото предоставлено пресс-службой Marc-Antoine Barrois

Татьяна Ермакова

Влада Назина
Глеб Широков, Дмитрий Колесов; фото предоставлено пресс-службой Marc-Antoine Barrois

Влада Назина

Глеб Широков, Дмитрий Колесов; фото предоставлено пресс-службой Marc-Antoine Barrois
Глеб Широков, Дмитрий Колесов; фото предоставлено пресс-службой Marc-Antoine Barrois
Глеб Широков, Дмитрий Колесов; фото предоставлено пресс-службой Marc-Antoine Barrois
Глеб Широков, Дмитрий Колесов; фото предоставлено пресс-службой Marc-Antoine Barrois
Глеб Широков, Дмитрий Колесов; фото предоставлено пресс-службой Marc-Antoine Barrois
Глеб Широков, Дмитрий Колесов; фото предоставлено пресс-службой Marc-Antoine Barrois
Артем Османов
Глеб Широков, Дмитрий Колесов; фото предоставлено пресс-службой Marc-Antoine Barrois

Артем Османов

Глеб Широков, Дмитрий Колесов; фото предоставлено пресс-службой Marc-Antoine Barrois
Глеб Широков, Дмитрий Колесов; фото предоставлено пресс-службой Marc-Antoine Barrois
Есоль Ким
Глеб Широков, Дмитрий Колесов; фото предоставлено пресс-службой Marc-Antoine Barrois

Есоль Ким

Глеб Широков, Дмитрий Колесов; фото предоставлено пресс-службой Marc-Antoine Barrois
Глеб Широков, Дмитрий Колесов; фото предоставлено пресс-службой Marc-Antoine Barrois
Яна Марсова
Глеб Широков, Дмитрий Колесов; фото предоставлено пресс-службой Marc-Antoine Barrois

Яна Марсова

Эрик Согомонян
Глеб Широков, Дмитрий Колесов; фото предоставлено пресс-службой Marc-Antoine Barrois

Эрик Согомонян

Эрик Согомонян
Глеб Широков, Дмитрий Колесов; фото предоставлено пресс-службой Marc-Antoine Barrois

Эрик Согомонян

Анастасия Исаева
Глеб Широков, Дмитрий Колесов; фото предоставлено пресс-службой Marc-Antoine Barrois

Анастасия Исаева

Глеб Широков, Дмитрий Колесов; фото предоставлено пресс-службой Marc-Antoine Barrois
Глеб Широков, Дмитрий Колесов; фото предоставлено пресс-службой Marc-Antoine Barrois
Глеб Широков, Дмитрий Колесов; фото предоставлено пресс-службой Marc-Antoine Barrois
Глеб Широков, Дмитрий Колесов; фото предоставлено пресс-службой Marc-Antoine Barrois
Глеб Широков, Дмитрий Колесов; фото предоставлено пресс-службой Marc-Antoine Barrois
Глеб Широков, Дмитрий Колесов; фото предоставлено пресс-службой Marc-Antoine Barrois

Музыкальную часть завершил концерт группы «Тима ищет свет» — нежный и чуть ностальгический сет, ставший финальной точкой этого выверенного и тонко выстроенного вечера, в котором аромат, свет, вкус и движение сложились в единое созвездие.

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Полина Рашкина (Бондарева), Екатерина Мухина, Евгения Сероусова Илья Рашкин, Ольга Рузакова, Мария Смирнова, Лидия Метельская, Ирина Оганова, Ксения Молоткова, Марина Гисич, Анжелина Воронцова

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