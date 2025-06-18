Aldebaran, «Тима ищет свет», перформанс Челидзе и Красновой: как прошла презентация нового аромата дома Marc-Antoine Barrois

Привычный зал Левашовского погрузился в темноту ночи: пространство полностью задрапировали чёрной тканью. В центре — круглый стол и световая инсталляция: большая светящаяся сфера, символизирующая Aldebaran, и белоснежная композиция из тонких цветов, подсвеченных снизу. Всё вместе создавало образ сияющей поляны в темноте. Минималистичная и поэтичная сценография мягко отсылала к характеру аромата — чистому, ясному, сконцентрированному на свете.

Вечер начался с перформанса хореографа Александра Челидзе — пластичного, собранного, напряжённого. Танец, исполненный им и Татьяной Красновой, стал телесным прологом к истории аромата — его осознанности и движению навстречу свету. За ужин в этот вечер отвечал Павел Сухопаров, шеф ресторана AGA.