Зои Кравиц, Селена Гомес и Ким Кардашьян: самые запоминающиеся выходы Vanity Fair Oscar Party 2025

«Анора» в мире оттенков, или цвета-триумфаторы по числу выходов на Vanity Fair Oscar Party — бело-бежево-кремовая палитра (не сговариваясь выбрали Кайя Гербер, Келли Роуленд, Джулия Гарнер, Мод Апатоу и Джоуи Кинг). На светлую сторону перешла и Balenciaga team — Ким Кардашьян в белоснежном платье с объемной юбкой и Линдси Лохан в латексном макси.

Фиксируем новый тренд с красных (и не только!) ковровых дорожек, платья-колонны в этот раз выбрали Селена Гомес в black tie пайтеках Armani Prive, Doja Cat в псевдоголом Balmain, Хейли Бибер в кастомном Saint Laurent (prom-core!), Кэти Перри в рептильном Miss Sohee и Кэтрин Хан в переливающемся Fendi.