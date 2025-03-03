Зои Кравиц, Селена Гомес и Ким Кардашьян: самые запоминающиеся выходы Vanity Fair Oscar Party 2025

Церемонию вручения премии «Оскар» традиционно продолжает вечеринка журнала Vanity Fair под присмотром главного редактора Радики Джонс. Пока звезды «Аноры» (сразу пять статуэток!) под руку с кастом «Бруталиста» празднуют заветные победы, подводим фэшн-итоги полосатой ковровой дорожки в Центре исполнительских искусств им. Уоллиса Анненберга.
Сара Полсон в Marc Jacobs
Трейси Эллис Росс в Alexandre Vauthier
Ким Кардашьян в Balenciaga
Хантер Шафер в 16Arlington
Зои Кравиц
Джулия Фокс в Dilara Findikoglu
Селена Гомес в Armani Prive
Деми Мур
Кендалл Дженнер в Mugler
Doja Cat в Balmain
Майли Сайрус
Сидни Суини в Miu Miu
Дженна Ортега в Donna Karan New York
Подопечные стилиста Карлы Уэлч выдали стабильные фэшн-результы: Сара Полсон удивила объемами Marc Jacobs, Трейси Эллис Росс — подиумной бахромой Alexandre Vauthier, а Оливия Уайлд — прозрачностью Chloé. Главный конкурент по части голых платьев (выносим за скобки — сейчас и навсегда — Бьянку Цензори на Grammy!) — нереида Джулия Фокс в Dilara Findikoglu. К команде Дилары (дизайнер-хайлайт лондонской Недели моды!) на полосатом ковре присоединилась Розалия (и тоже в прозрачном). Тренд на просвечивающие ткани отработали Кендалл Дженнер в винтажном Mugler, Хари Неф в Valentino авторства Алессандро Микеле и Зои Кравиц в черном макси с прозрачными вставками, оголяющими спину и ягодицы.
Эмма Чемберлен в Jean Paul Gaultier
Синтия Эриво в Vivienne Westwood
Хейли Бибер в Saint Laurent
Тимоти Шаламе
Радика Джонс в Schiaparelli
Келли Роуленд в Stephane Rolland
Оливия Уайлд в Chloé
Мик Джаггер и Мелани Хэмрик
Розалия в Dilara Findikoglu
Кайя Гербер
Джулия Гарнер в Gucci
Хари Неф в Valentino
Кэти Перри в Miss Sohee
Линдси Лохан в Balenciaga
«Анора» в мире оттенков, или цвета-триумфаторы по числу выходов на Vanity Fair Oscar Party — бело-бежево-кремовая палитра (не сговариваясь выбрали Кайя Гербер, Келли Роуленд, Джулия Гарнер, Мод Апатоу и Джоуи Кинг). На светлую сторону перешла и Balenciaga team — Ким Кардашьян в белоснежном платье с объемной юбкой и Линдси Лохан в латексном макси.
Фиксируем новый тренд с красных (и не только!) ковровых дорожек, платья-колонны в этот раз выбрали Селена Гомес в black tie пайтеках Armani Prive, Doja Cat в псевдоголом Balmain, Хейли Бибер в кастомном Saint Laurent (prom-core!), Кэти Перри в рептильном Miss Sohee и Кэтрин Хан в переливающемся Fendi.
Мод Апатоу
Себастиан Стэн и Аннабелль Уоллис
Джоуи Кинг в Miu Miu
Рита Ора в Prada
Донателла Версаче в Versace
Маргарет Куолли в Chanel
Том Форд
Кэтрин Хан в Fendi
Крисси Тайген в Andrew Kwon и Джон Ледженд
Зак Позен в Banana Republic
Джереми Стронг в Loro Piana
Эль Фэннинг в Valentino
Рэйчел Броснахэн в Carolina Herrera
Пока хозяйка вечера — главред Vanity Fair Радика Джонс — учит носить скважинообразные вырезы Schiaparelli, ждем, что кто-то наконец научит Маргарет Куолли носить Chanel (Тильда, твой выход!). По случаю вечеринки Тимоти Шаламе отказался от сомнительных фэшн-экспериментов и надел классическую двойку с атласным пиджаком. Шалевые лацканы явно в почете среди гостей-мужчин: кроме Тимоти заметили такие на Себастиане Стэне и Заке Позене в шоколадном тотал луке Banana Republic. Джон Ледженд вместо традиционного смокинга выбрал удлиненный пиджак в паре с кейпом в тон. А вот Джереми Стронг вовсе решил не переодеваться после «Оскара» и появился перед камерами в том же костюме Loro Piana (ответ rewearing-трюку Кейт Бланшетт!).
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