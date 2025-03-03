18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Поделиться:

Зои Кравиц, Селена Гомес и Ким Кардашьян: самые запоминающиеся выходы Vanity Fair Oscar Party 2025

Церемонию вручения премии «Оскар» традиционно продолжает вечеринка журнала Vanity Fair под присмотром главного редактора Радики Джонс. Пока звезды «Аноры» (сразу пять статуэток!) под руку с кастом «Бруталиста» празднуют заветные победы, подводим фэшн-итоги полосатой ковровой дорожки в Центре исполнительских искусств им. Уоллиса Анненберга. 

Сара Полсон в Marc Jacobs

Сара Полсон в Marc Jacobs

Трейси Эллис Росс в Alexandre Vauthier

Трейси Эллис Росс в Alexandre Vauthier

Ким Кардашьян в Balenciaga

Ким Кардашьян в Balenciaga

Хантер Шафер в 16Arlington

Хантер Шафер в 16Arlington

Зои Кравиц

Зои Кравиц

Джулия Фокс в Dilara Findikoglu

Джулия Фокс в Dilara Findikoglu

Селена Гомес в Armani Prive

Селена Гомес в Armani Prive

Деми Мур

Деми Мур

Кендалл Дженнер в Mugler

Кендалл Дженнер в Mugler

Doja Cat в Balmain

Doja Cat в Balmain

Майли Сайрус

Майли Сайрус

Сидни Суини в Miu Miu

Сидни Суини в Miu Miu

Дженна Ортега в Donna Karan New York

Дженна Ортега в Donna Karan New York

Подопечные стилиста Карлы Уэлч выдали стабильные фэшн-результы: Сара Полсон удивила объемами Marc Jacobs, Трейси Эллис Росс — подиумной бахромой Alexandre Vauthier, а Оливия Уайлд — прозрачностью Chloé. Главный конкурент по части голых платьев (выносим за скобки — сейчас и навсегда — Бьянку Цензори на Grammy!) — нереида Джулия Фокс в Dilara Findikoglu. К команде Дилары (дизайнер-хайлайт лондонской Недели моды!) на полосатом ковре присоединилась Розалия (и тоже в прозрачном). Тренд на просвечивающие ткани отработали Кендалл Дженнер в винтажном Mugler, Хари Неф в Valentino авторства Алессандро Микеле и Зои Кравиц в черном макси с прозрачными вставками, оголяющими спину и ягодицы. 

Эмма Чемберлен в Jean Paul Gaultier

Эмма Чемберлен в Jean Paul Gaultier

Синтия Эриво в Vivienne Westwood

Синтия Эриво в Vivienne Westwood

Хейли Бибер в Saint Laurent

Хейли Бибер в Saint Laurent

Тимоти Шаламе

Тимоти Шаламе

Радика Джонс в Schiaparelli

Радика Джонс в Schiaparelli

Келли Роуленд в Stephane Rolland

Келли Роуленд в Stephane Rolland

Оливия Уайлд в Chloé

Оливия Уайлд в Chloé

Мик Джаггер и Мелани Хэмрик

Мик Джаггер и Мелани Хэмрик

Розалия в Dilara Findikoglu

Розалия в Dilara Findikoglu

Кайя Гербер

Кайя Гербер

Джулия Гарнер в Gucci

Джулия Гарнер в Gucci

Хари Неф в Valentino

Хари Неф в Valentino

Кэти Перри в Miss Sohee

Кэти Перри в Miss Sohee

Линдси Лохан в Balenciaga

Линдси Лохан в Balenciaga

«Анора» в мире оттенков, или цвета-триумфаторы по числу выходов на Vanity Fair Oscar Party — бело-бежево-кремовая палитра  (не сговариваясь выбрали Кайя Гербер, Келли Роуленд, Джулия Гарнер, Мод Апатоу и Джоуи Кинг). На светлую сторону перешла и Balenciaga team — Ким Кардашьян в белоснежном платье с объемной юбкой и Линдси Лохан в латексном макси. 

Фиксируем новый тренд с красных (и не только!) ковровых дорожек, платья-колонны в этот раз выбрали Селена Гомес в black tie пайтеках Armani Prive, Doja Cat в псевдоголом Balmain, Хейли Бибер в кастомном Saint Laurent (prom-core!), Кэти Перри в рептильном Miss Sohee и Кэтрин Хан в переливающемся Fendi.

Мод Апатоу

Мод Апатоу

Себастиан Стэн и Аннабелль Уоллис

Себастиан Стэн и Аннабелль Уоллис

Джоуи Кинг в Miu Miu

Джоуи Кинг в Miu Miu

Рита Ора в Prada

Рита Ора в Prada

Донателла Версаче в Versace

Донателла Версаче в Versace

Маргарет Куолли в Chanel

Маргарет Куолли в Chanel

Том Форд

Том Форд

Кэтрин Хан в Fendi

Кэтрин Хан в Fendi

Крисси Тайген в Andrew Kwon и Джон Ледженд

Крисси Тайген в Andrew Kwon и Джон Ледженд

Зак Позен в Banana Republic

Зак Позен в Banana Republic

Джереми Стронг в Loro Piana

Джереми Стронг в Loro Piana

Эль Фэннинг в Valentino

Эль Фэннинг в Valentino

Рэйчел Броснахэн в Carolina Herrera

Рэйчел Броснахэн в Carolina Herrera

Пока хозяйка вечера — главред Vanity Fair Радика Джонс — учит носить скважинообразные вырезы Schiaparelli, ждем, что кто-то наконец научит Маргарет Куолли носить Chanel (Тильда, твой выход!). По случаю вечеринки Тимоти Шаламе отказался от сомнительных фэшн-экспериментов и надел классическую двойку с атласным пиджаком. Шалевые лацканы явно в почете среди гостей-мужчин: кроме Тимоти заметили такие на Себастиане Стэне и Заке Позене в шоколадном тотал луке Banana Republic. Джон Ледженд вместо традиционного смокинга выбрал удлиненный пиджак в паре с кейпом в тон. А вот Джереми Стронг вовсе решил не переодеваться после «Оскара» и появился перед камерами в том же костюме Loro Piana (ответ rewearing-трюку Кейт Бланшетт!). 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: