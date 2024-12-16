Полина Сидихина, Ирина Оганова, Мария Чеблакова, Ирина Чайковская на открытии нового зимнего проекта на Неве

Заснеженный Петербург и замерзающая Нева — именно такой пейзаж увидели гости открытия нового зимнего спота от Pinskiy & CO — в ресторане Veter, запущенном при участии Ксении Собчак, начал работу Pop Up бар. Чтобы отметить старт нового проекта (и приближающийся Новый год) на верхней палубе парусника «Летучий Голландец» собрались представители светской Москвы и Петербурга.