Полина Сидихина, Ирина Оганова, Мария Чеблакова, Ирина Чайковская на открытии нового зимнего проекта на Неве

Заснеженный Петербург и замерзающая Нева — именно такой пейзаж увидели гости открытия нового зимнего спота от Pinskiy & CO — в ресторане Veter, запущенном при участии Ксении Собчак, начал работу Pop Up бар. Чтобы отметить старт нового проекта (и приближающийся Новый год) на верхней палубе парусника «Летучий Голландец» собрались представители светской Москвы и Петербурга.
Алина Буре
Наталья Карпова
Анастасия Гребенкина
Мария Лобанова
Всем гостям вечера для приятного (и теплого!) времяпрепровождения была предложена яркая зимняя одежда: овечьи бекеши, ушанки и длинные леопардовые шубы. Кроме того, атмосферу удачно дополняли русские-народные песни, угощения с черной икрой и, конечно, снег, наконец-то выпавший в Петербурге.
Ирина Чайковская
Анастасия Кольцова
Ольга Воронцева
Милана Пич
Татьяна Любимова
Под народные песни в леопардовых шубах на палубе «Летучего Голландца» гуляли Ирина Оганова, Мария Лобанова, Анастасия Гребенкина, Мария Миногарова, Антон Нечипоренко, Ольга Маки, Ирина Чайковская и многие другие.
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