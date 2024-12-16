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Полина Сидихина, Ирина Оганова, Мария Чеблакова, Ирина Чайковская на открытии нового зимнего проекта на Неве

Заснеженный Петербург и замерзающая Нева — именно такой пейзаж увидели гости открытия нового зимнего спота от Pinskiy & CO — в ресторане Veter, запущенном при участии Ксении Собчак, начал работу Pop Up бар. Чтобы отметить старт нового проекта (и приближающийся Новый год) на верхней палубе парусника «Летучий Голландец» собрались представители светской Москвы и Петербурга. 

Ирина Оганова. Елена Ромашова
Ирина Оганова, Елена Ромашова
Мария Миногарова
Мария Миногарова
Полина Сидихина
Полина Сидихина
Алина Буре

Алина Буре

Константин Андрикопулос. Ольга Андрикопулос
Константин Андрикопулос, Ольга Андрикопулос
Наталья Карпова

Наталья Карпова

Анастасия Гребенкина

Анастасия Гребенкина

Мария Лобанова

Мария Лобанова

Всем гостям вечера для приятного (и теплого!) времяпрепровождения была предложена яркая зимняя одежда: овечьи бекеши, ушанки и длинные леопардовые шубы. Кроме того, атмосферу удачно дополняли русские-народные песни, угощения с черной икрой и, конечно, снег, наконец-то выпавший в Петербурге. 

Антон Нечипоренко
Антон Нечипоренко
Ирина Чайковская

Ирина Чайковская

Анастасия Кольцова

Анастасия Кольцова

Ольга Воронцева

Ольга Воронцева

Ольга Маки
Ольга Маки
Милана Пич

Милана Пич

Мария Чеблакова
Мария Чеблакова
Анастасия Контарович
Анастасия Контарович
Татьяна Любимова

Татьяна Любимова

Под народные песни в леопардовых шубах на палубе «Летучего Голландца» гуляли Ирина Оганова, Мария Лобанова, Анастасия Гребенкина, Мария Миногарова, Антон Нечипоренко, Ольга Маки, Ирина Чайковская и многие другие. 

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Люди:
Полина Сидихина, Мария Чеблакова, Антон Нечипоренко Мария Миногарова, Ольга Маки, Ирина Оганова, Константин Андрикопулос, Анастасия Контарович

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