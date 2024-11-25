Театр красоты: топ-визажист Денис Карташев познакомил клиентов с главными трендами в макияже

На прошлой неделе в торговом центре «Атриум» творилась красота: ведущий визажист и постоянный участник модных показов Денис Карташев демонстрировал всем желающим, оказавшимся в этот день в бьюти-пространстве ИЛЬ ДЕ БОТЭ, как и с помощью каких средств превратить естественный нюдовый макияж сначала в золотисто-бежевый, а затем и в яркий вечерний образ. Холстом для волшебных бьюти-превращений стала известная российская модель Элина Кули.
Денис подробно рассказал о главных акцентах и продуктах, которые подойдут для каждого образа:
- Сияющий нюд: «Увлажнение кожи перед макияжем необходимая часть ритуала. Нюд предполагает скульптурирование для четкого овала и обозначения скул. Для Элины я использовал увлажняющий Тоник Rephase и увлажняющий лосьон бренда INSÌUM, эксклюзивно представленного в ИЛЬ ДЕ БОТЭ, тональную основу Lord&Berry, хайлайтер Pat McGrath Labs, консилер Hy Glam от Natasha Denona, пудровый бронзатор Lord&Berry и румяна Cloud Crush Blush от Too Faced в оттенке Head in the cloud с правильным балансом теплого и холодного тона».
- Магия золота: «Второй образ стал продолжением первого. Я подобрал прозрачную помаду для губ с блеском Black Honey Almost Lipstick от Clinique. Прозрачный пигмент сливается с естественным оттенком, делая губы еще привлекательнее. Для усиления макияжа глаз я использовал тени из палетки Natasha Denona — матовые бежевые оттенки для внешнего края века и золотисто-бежевый тон для внутреннего уголка глаза. Также выбрал тушь Too Faced Better Than Sex».
- Зеркало души: «Я продолжил работать с макияжем глаз, вдохновленный волшебными сочетаниями цветов в палетке теней Pat McGrath Labs. Благородный темно-розовый матовый оттенок я соединил с изумрудными сияющими тенями. Для баланса я добавил на губы помаду Mattetrance от Pat McGrath Labs в оттенке Full Blooded».
Мастер-класс стал частью нового проекта ИЛЬ ДЕ БОТЭ «Театр красоты», в рамках которого клиенты могут получить индивидуальные консультации, подобрать косметику и познакомиться с новинками макияжа.
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