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Репортажи

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Театр красоты: топ-визажист Денис Карташев познакомил клиентов с главными трендами в макияже

На прошлой неделе в торговом центре «Атриум» творилась красота: ведущий визажист и постоянный участник модных показов Денис Карташев демонстрировал всем желающим, оказавшимся в этот день в бьюти-пространстве ИЛЬ ДЕ БОТЭ, как и с помощью каких средств превратить естественный нюдовый макияж сначала в золотисто-бежевый, а затем и в яркий вечерний образ. Холстом для волшебных бьюти-превращений стала известная российская модель Элина Кули.

Денис Карташев

Денис Карташев

Элина Кули

Элина Кули

Элина Кули

Элина Кули

Элина Кули

Элина Кули

Элина Кули

Элина Кули

Денис Карташев

Денис Карташев

Денис Карташев, Элина Кули

Денис Карташев,  Элина Кули

Денис подробно рассказал о главных акцентах и продуктах, которые подойдут для каждого образа:

  • Сияющий нюд: «Увлажнение кожи перед макияжем необходимая часть ритуала. Нюд предполагает скульптурирование для четкого овала и обозначения скул. Для Элины я использовал увлажняющий Тоник Rephase и увлажняющий лосьон бренда INSÌUM, эксклюзивно представленного в ИЛЬ ДЕ БОТЭ, тональную основу Lord&Berry, хайлайтер Pat McGrath Labs, консилер Hy Glam от Natasha Denona, пудровый бронзатор Lord&Berry и румяна Cloud Crush Blush от Too Faced в оттенке Head in the cloud с правильным балансом теплого и холодного тона».
     
  • Магия золота: «Второй образ стал продолжением первого. Я подобрал прозрачную помаду для губ с блеском Black Honey Almost Lipstick от Clinique. Прозрачный пигмент сливается с естественным оттенком, делая губы еще привлекательнее. Для усиления макияжа глаз я использовал тени из палетки Natasha Denona — матовые бежевые оттенки для внешнего края века и золотисто-бежевый тон для внутреннего уголка глаза. Также выбрал тушь Too Faced Better Than Sex».
     
  • Зеркало души: «Я продолжил работать с макияжем глаз, вдохновленный волшебными сочетаниями цветов в палетке теней Pat McGrath Labs. Благородный темно-розовый матовый оттенок я соединил с изумрудными сияющими тенями. Для баланса я добавил на губы помаду Mattetrance от Pat McGrath Labs в оттенке Full Blooded».

Мастер-класс стал частью нового проекта ИЛЬ ДЕ БОТЭ «Театр красоты», в рамках которого клиенты могут получить индивидуальные консультации, подобрать косметику и познакомиться с новинками макияжа.

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