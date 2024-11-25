Театр красоты: топ-визажист Денис Карташев познакомил клиентов с главными трендами в макияже

На прошлой неделе в торговом центре «Атриум» творилась красота: ведущий визажист и постоянный участник модных показов Денис Карташев демонстрировал всем желающим, оказавшимся в этот день в бьюти-пространстве ИЛЬ ДЕ БОТЭ, как и с помощью каких средств превратить естественный нюдовый макияж сначала в золотисто-бежевый, а затем и в яркий вечерний образ. Холстом для волшебных бьюти-превращений стала известная российская модель Элина Кули.