«Театр Красоты», мастер-классы и премиальный сервис: как прошла презентация нового сезона в ИЛЬ ДЕ БОТЭ

Приятные новости для тех, кто давно искал любимую косметику: в ИЛЬ ДЕ БОТЭ триумфально вернулись легендарные люксовые бренды, а также появились совершенно новые — итальянские уходовые бренды Rephase и Insium (инновационный премиум-бренд веганской косметики) и декоративная косметика от Lord & Berry и Essential.

Качественные изменения коснулись и самих пространств — в сети обновилось уже 57 магазинов из 66 по всей стране, а сайт и приложение сделали диджитал-коммуникации бренда более интуитивно понятными и удобными (нам такое надо!).