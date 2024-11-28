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Репортажи

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«Театр Красоты», мастер-классы и премиальный сервис: как прошла презентация нового сезона в ИЛЬ ДЕ БОТЭ

Пространство красоты ИЛЬ ДЕ БОТЭ на Большом проспекте П.С., 39 стало вчера центром бьюти-притяжения — лидеры мнений, визажисты, стилисты и блогеры собрались на масштабной презентации нового сезона сети. Рассказать лично о премиальных сервисах и эксклюзивах, проекте «Театр Красоты» в город приехали глава и акционер компании Евгений Дроздов, генеральный директор Роман Левашов и Игорь Тарасенко, заместитель генерального директора по развитию бренда и концепции.

Дарья Павленко
Дарья Павленко
Полина Сидихина
Полина Сидихина
Полина Филоненко
Полина Филоненко
Саша Амплитуда
Саша Амплитуда
Ксения Багрова

Ксения Багрова

Анастасия Парфенова

Анастасия Парфенова

Анатоль Вовк
Анатоль Вовк
Галя Голованова
Галя Голованова
Дарья Удалена. Милана Ширкес
Дарья Удалена, Милана Ширкес
Екатерина Фишер

Екатерина Фишер

Кира Матвеева, Татьяна Назарова

Кира Матвеева, Татьяна Назарова

Приятные новости для тех, кто давно искал любимую косметику: в ИЛЬ ДЕ БОТЭ триумфально вернулись легендарные люксовые бренды, а также появились совершенно новые — итальянские уходовые бренды Rephase и Insium (инновационный премиум-бренд веганской косметики) и декоративная косметика от Lord & Berry и Essential.

Качественные изменения коснулись и самих пространств — в сети обновилось уже 57 магазинов из 66 по всей стране, а сайт и приложение сделали диджитал-коммуникации бренда более интуитивно понятными и удобными (нам такое надо!).

 

Евгений Дроздов

глава и акционер компании «ИЛЬ ДЕ БОТЭ Менеджмент»

«Наша гордость — комплексное, премиальное и селективное предложение брендов с гарантией бескомпромиссного качества и соблюдением всех возможных требований для самой взыскательной аудитории. Наша команда активно развивает направление эксклюзивных брендов и новинок, которые мы назвали Extraordinary collection — экстраординарным может быть основатель или история упаковки, ингредиенты или технологии производства. Мы будем представлять эти бренды — более 20 новых и более 10 совершенно эксклюзивных — на всем российском рынке».

 

Евгений Дроздов

Евгений Дроздов

Алиса Ярославцева

Алиса Ярославцева

Игорь Тарасенко

Игорь Тарасенко

Екатерина Попова
Екатерина Попова
Роман Левашов

Роман Левашов

Валентина Хлистун

Валентина Хлистун

Ксения Молоткова
Ксения Молоткова
Алина Аскарова, Тима Лео

Алина Аскарова, Тима Лео

Ольга Нежальских

Ольга Нежальских

Александра Федо

Александра Федо 

Елизавета Замарина
Елизавета Замарина
Наталья Скворцова

Наталья Скворцова

Роман Левашов

генеральный директор АО «ИЛЬ ДЕ БОТЭ»

«Полную реконструкцию или косметические изменения претерпели уже почти 80% офлайн-точек сети. Ведь наш долг как бренда – обеспечить такую атмосферу магазина, в которую клиенту будет приятно возвращаться снова и снова. 

Ещё  одно немаловажное изменение – обновленные сайт и приложение сети, которые выстроены по стандартам онлайн-ритейла и обеспечивают клиентам омниканальный эффективный опыт».

Гости посетили кабину красоты, где работал косметолог Clarins, сделали экспресс-макияж у визажиста-амбассадора сети Тимы Лео. А еще познакомились с новыми селективными марками и создали модный hand-made обвес на сумку (абсолютный тренд!) на мастер-классе. 

Ксения Гощицкая
Ксения Гощицкая
Наталья Серебрякова

Наталья Серебрякова

Серебрякова Наталья, Алиса Ярославцева, Екатерина Фишер

Серебрякова Наталья, Алиса Ярославцева, Екатерина Фишер 

Юлия Седунова

Юлия Седунова

Ольга Петрова

Ольга Петрова

Наталья Скворцова

Наталья Скворцова

Саша Амплитуда. Юлия Седунова
Саша Амплитуда, Юлия Седунова
Ольга Нежальских

Ольга Нежальских

Ксения Багрова

Ксения Багрова

Мария Ситник
Мария Ситник

Ценителей бьюти-искусства ждал еще один сюрприз: команда ИЛЬ ДЕ БОТЭ познакомила гостей с новым форматом сервисов и мероприятий — «Театром красоты». Такой подход позволяет получить профессиональные консультации по подбору ухода  в кабинах красоты, примерить на себе последние мейкап-тренды, воспользовавшись услугой экспресс-макияжа, познакомиться с косметическими новинками (и собрать косметичку мечты!) и выбрать другие активности во всех магазинах в 26 городах.

 

Игорь Тарасенко

заместитель генерального директора по развитию бренда и концепции

«Как и в любом театре, у нас есть афиша, где клиент может найти интересующие его мероприятия в конкретном магазине. Это и мастер-классы, и встреча с визажистами, обучающие лекции и кабины красоты — на следующий год запланировано более 2000 мероприятий. Также мы решили устраивать гастроли, как в настоящем театре. С командой наших визажистов ИЛЬ ДЕ БОТЭ Fly team посещаем разные мероприятия — например, поддержали московскую неделю моды и петербургский показ мод в «Охта Молле».

 

Татьяна Назарова, Кира Матвеева

Татьяна Назарова, Кира Матвеева

Саша Секержицкая
Саша Секержицкая

Фото: Анастасия Большакова

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Анатоль Вовк, Мария Ситник, Саша Секержицкая Екатерина Попова, Дарья Павленко, Елизавета Замарина, Ксения Гощицкая, Саша Амплитуда, Дарья Удалена, Ксения Молоткова, Полина Сидихина, Полина Филоненко, Галя Голованова

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