«Театр Красоты», мастер-классы и премиальный сервис: как прошла презентация нового сезона в ИЛЬ ДЕ БОТЭ

Пространство красоты ИЛЬ ДЕ БОТЭ на Большом проспекте П.С., 39 стало вчера центром бьюти-притяжения — лидеры мнений, визажисты, стилисты и блогеры собрались на масштабной презентации нового сезона сети. Рассказать лично о премиальных сервисах и эксклюзивах, проекте «Театр Красоты» в город приехали глава и акционер компании Евгений Дроздов, генеральный директор Роман Левашов и Игорь Тарасенко, заместитель генерального директора по развитию бренда и концепции.
Ксения Багрова
Анастасия Парфенова
Екатерина Фишер
Кира Матвеева, Татьяна Назарова
Приятные новости для тех, кто давно искал любимую косметику: в ИЛЬ ДЕ БОТЭ триумфально вернулись легендарные люксовые бренды, а также появились совершенно новые — итальянские уходовые бренды Rephase и Insium (инновационный премиум-бренд веганской косметики) и декоративная косметика от Lord & Berry и Essential.
Качественные изменения коснулись и самих пространств — в сети обновилось уже 57 магазинов из 66 по всей стране, а сайт и приложение сделали диджитал-коммуникации бренда более интуитивно понятными и удобными (нам такое надо!).
Евгений Дроздов
глава и акционер компании «ИЛЬ ДЕ БОТЭ Менеджмент»
Евгений Дроздов
Алиса Ярославцева
Игорь Тарасенко
Роман Левашов
Валентина Хлистун
Алина Аскарова, Тима Лео
Ольга Нежальских
Александра Федо
Наталья Скворцова
Роман Левашов
генеральный директор АО «ИЛЬ ДЕ БОТЭ»
«Полную реконструкцию или косметические изменения претерпели уже почти 80% офлайн-точек сети. Ведь наш долг как бренда – обеспечить такую атмосферу магазина, в которую клиенту будет приятно возвращаться снова и снова.
Ещё одно немаловажное изменение – обновленные сайт и приложение сети, которые выстроены по стандартам онлайн-ритейла и обеспечивают клиентам омниканальный эффективный опыт».
Гости посетили кабину красоты, где работал косметолог Clarins, сделали экспресс-макияж у визажиста-амбассадора сети Тимы Лео. А еще познакомились с новыми селективными марками и создали модный hand-made обвес на сумку (абсолютный тренд!) на мастер-классе.
Наталья Серебрякова
Серебрякова Наталья, Алиса Ярославцева, Екатерина Фишер
Юлия Седунова
Ольга Петрова
Наталья Скворцова
Ольга Нежальских
Ксения Багрова
Ценителей бьюти-искусства ждал еще один сюрприз: команда ИЛЬ ДЕ БОТЭ познакомила гостей с новым форматом сервисов и мероприятий — «Театром красоты». Такой подход позволяет получить профессиональные консультации по подбору ухода в кабинах красоты, примерить на себе последние мейкап-тренды, воспользовавшись услугой экспресс-макияжа, познакомиться с косметическими новинками (и собрать косметичку мечты!) и выбрать другие активности во всех магазинах в 26 городах.
Игорь Тарасенко
заместитель генерального директора по развитию бренда и концепции
«Как и в любом театре, у нас есть афиша, где клиент может найти интересующие его мероприятия в конкретном магазине. Это и мастер-классы, и встреча с визажистами, обучающие лекции и кабины красоты — на следующий год запланировано более 2000 мероприятий. Также мы решили устраивать гастроли, как в настоящем театре. С командой наших визажистов ИЛЬ ДЕ БОТЭ Fly team посещаем разные мероприятия — например, поддержали московскую неделю моды и петербургский показ мод в «Охта Молле».
Фото: Анастасия Большакова
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