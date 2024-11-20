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Репортажи

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Блогерский девичник: как прошел день счастья для инфлюенсеров

WONE Hotels, новый бренд хорошо знакомых всем петербургских отелей Palace Bridge и Vasilievsky, устроил настоящую феерию для 35 известных блогеров Москвы и Петербурга. Ведущим инфлюенсерам презентовали обновления, которые случились в последнее время с комплексами, а также провели мастер-классы и лекции. 

Мария Курдюмова

Мария Курдюмова

Татьяна Белякова

Татьяна Белякова

Диана Чернова

Диана Чернова

Анна Халилова

Анна Халилова

Елена Соловьева

Елена Соловьева

Евгения Гок

Евгения Гок

Варвара Табутарова

Варвара Табутарова

Ирина Щелкунова

Ирина Щелкунова 

Дарья Мильченко

Дарья Мильченко

Кульминацией вечера стал ужин, приготовленный бренд-шефом ресторанов сети WONE Hotels Николаем Елисеевым: гостям вечера подали изысканные блюда, среди которых был осьминог с мини-картофелем на углях и сырным соусом, седло оленя в дыму с мини-овощами и моченой брусникой. Сопровождением ужина стало выступление солистов Михайловского театра. 

Галина Пудова

Галина Пудова 

Кристина Романова

Кристина Романова 

Валерия Чуркина

Валерия Чуркина 

Наталья Шумакова, исполнительный директор WONE Hotels

Наталья Шумакова, исполнительный директор WONE Hotels

Ольга Коста
Ольга Коста
Екатерина Глинка

Екатерина Глинка

Анастасия Давыдова

Анастасия Давыдова 

Анна Халилова

Анна Халилова

Дарина Холланд

Дарина Холланд

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