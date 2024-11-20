Блогерский девичник: как прошел день счастья для инфлюенсеров

WONE Hotels, новый бренд хорошо знакомых всем петербургских отелей Palace Bridge и Vasilievsky, устроил настоящую феерию для 35 известных блогеров Москвы и Петербурга. Ведущим инфлюенсерам презентовали обновления, которые случились в последнее время с комплексами, а также провели мастер-классы и лекции.