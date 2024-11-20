Блогерский девичник: как прошел день счастья для инфлюенсеров

WONE Hotels, новый бренд хорошо знакомых всем петербургских отелей Palace Bridge и Vasilievsky, устроил настоящую феерию для 35 известных блогеров Москвы и Петербурга. Ведущим инфлюенсерам презентовали обновления, которые случились в последнее время с комплексами, а также провели мастер-классы и лекции.
Кульминацией вечера стал ужин, приготовленный бренд-шефом ресторанов сети WONE Hotels Николаем Елисеевым: гостям вечера подали изысканные блюда, среди которых был осьминог с мини-картофелем на углях и сырным соусом, седло оленя в дыму с мини-овощами и моченой брусникой. Сопровождением ужина стало выступление солистов Михайловского театра.
Галина Пудова
Кристина Романова
Валерия Чуркина
Наталья Шумакова, исполнительный директор WONE Hotels
Екатерина Глинка
Анастасия Давыдова
Анна Халилова
Дарина Холланд
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