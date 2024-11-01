Юбилей ювелирного дома Gold Union: как это было

Событие стало значимой вехой для дома, который за два десятилетия познакомил Петербург со многими именитыми мировыми ювелирными брендами и зарекомендовал себя как символ утонченной элегантности, инноваций и высокого качества в мире ювелирного искусства.

Во время вечера Gold Union показал фото из разных периодов своей драгоценной истории: она началась с 2004 года с открытия первого бутика Gavello. С годами сеть расширялась: в 2007 открылись салоны Korloff и Boucheron, в 2012 – бутик Van Der Bauwede, а в 2017 открыл свои двери первый флагманский салон Gold Union. За свою долгую биографию ювелирный дом обзавелся большим кругом друзей: многие гости узнавали на фото себя, а некоторые давние клиенты Gold Union привели на вечер своих взрослых детей для знакомства с брендом.

Владелец Gold Union, Евгений Гуревич, выразил благодарность всем гостям за поддержку и доверие, подчеркнув, что успех бренда — результат упорного труда всей команды ювелирного дома на протяжении многих лет.