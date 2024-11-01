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Репортажи

Юбилей ювелирного дома Gold Union: как это было

10 октября во флагманском бутике на Невском проспекте состоялось празднование 20-летия ювелирного дома Gold Union, официального представителя всемирно известных ювелирных брендов Boucheron, Korloff, Akillis, Mattia Cielo, Gismondi, Mariani, Yoko London, Palmiero, Van de Bauwede.

Евгений Гуревич
Евгений Гуревич
Анна Скорнякова, Мария Куренная

Анна Скорнякова, Мария Куренная

Алексей Феликсов
Алексей Феликсов
Антон Забелин
Антон Забелин
Екатерина Баженова, Михаил Баженов

Екатерина Баженова, Михаил Баженов

Вероника Кравцова

Вероника Кравцова

Евгений Гуревич, Ася Гуревич
Евгений Гуревич, Ася Гуревич
Евгений Филиппов, Екатерина Филиппова

Евгений Филиппов, Екатерина Филиппова

Маргарита Иванова

Маргарита Иванова

Событие стало значимой вехой для дома, который за два десятилетия познакомил Петербург со многими именитыми мировыми ювелирными брендами и зарекомендовал себя как символ утонченной элегантности, инноваций и высокого качества в мире ювелирного искусства.

Во время вечера Gold Union показал фото из разных периодов своей драгоценной истории: она началась с 2004 года  с открытия первого бутика Gavello. С годами сеть расширялась:  в 2007 открылись салоны Korloff и Boucheron, в 2012 – бутик Van Der Bauwede, а в 2017 открыл свои двери первый флагманский салон Gold Union. За свою долгую биографию ювелирный дом обзавелся большим кругом друзей: многие гости узнавали на фото себя, а некоторые давние клиенты Gold Union привели на вечер своих взрослых детей для знакомства с брендом.

Владелец Gold Union, Евгений Гуревич, выразил благодарность всем гостям за поддержку и доверие, подчеркнув, что успех бренда — результат упорного труда всей команды ювелирного дома на протяжении многих лет.

Евгений Гуревич, Анастасия Контарович
Евгений Гуревич, Анастасия Контарович
Мария Финникова, Екатерина Сытина

Мария Финникова, Екатерина Сытина

Наталья Будилова

Наталья Будилова

Татьяна Чистякова, Лэйла Шукюрова

Татьяна Чистякова, Лэйла Шукюрова 

Анна Альтова, Елена Лейтис, Людмила Неведомская, Елена Гуревич, Инга Фрейзен, Татьяна Остапенко

Анна Альтова, Елена Лейтис, Людмила Неведомская, Елена Гуревич, Инга Фрейзен, Татьяна Остапенко

Наталья Дрампьян

Наталья Дрампьян

Константин Новиков

Константин Новиков

Камилла Абзалова, Ольга Абзалова, Наталья Ким, Екатерина Петрова

Камилла Абзалова, Ольга Абзалова, Наталья Ким, Екатерина Петрова

Людмила Синьковская

Людмила Синьковская

Светлана Арустамян

Светлана Арустамян

Инга Фрейзен

Инга Фрейзен

Елена Лейтис

Елена Лейтис

Gold Union представил легендарные коллекции всемирно известного ювелирного бренда Boucheron. На вечере сияли произведения ювелирного искусства: графичная и уникальная коллекция Quatre (которая также отмечала свое 20-летие в этом году!), утонченная Plume de Paon, винтажная Serpent Bohèm и анималистичная Animaux de collection. Также гости смогли насладиться красотой и блеском обширной коллекции драгоценных камней: сапфирами, изумрудами и (конечно же!) бриллиантами.

Кульминацией вечера и сюрпризом для гостей стало выступление Мити Фомина.

Митя Фомин
Митя Фомин
Митя Фомин
Митя Фомин

Фото: Антон Волошин

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Люди:
Алексей Феликсов, Ася Гуревич, Митя Фомин Анастасия Контарович, Антон Забелин, Евгений Гуревич

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