Как прошло Fashion Show Кенгуру

В Four Seasons Lion Palace St. Petersburg состоялся традиционный показ женских и детских коллекций, представленных в бутиках бренда «Кенгуру». В зале Монферан собрались одни из самых модных представителей петербургского истеблишмента с детьми, чтобы первыми взглянуть на новинки сезона.