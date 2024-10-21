18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Как прошло Fashion Show Кенгуру

В Four Seasons Lion Palace St. Petersburg состоялся традиционный показ женских и детских коллекций, представленных в бутиках бренда «Кенгуру». В зале Монферан собрались одни из самых модных представителей петербургского истеблишмента с детьми, чтобы первыми взглянуть на новинки сезона. 

Анастасия Контарович
Анастасия Контарович
Алина Чечина с дочерью

Алина Чечина с дочерью 

Мадина Зиядова с дочерью Нураной

Мадина Зиядова с дочерью Нураной 

Софья Светлосанова, Светлана и Алина Чечины

Софья Светлосанова, Светлана и Алина Чечины

Фатума Скрупская с дочерью

Фатума Скрупская с дочерью

Наталия Колоштивина и Ливио Фаверио

Наталия Колоштивина и Ливио Фаверио

Наталья Лаврова

Наталья Лаврова

Ника Кравцова с подругой

Ника Кравцова с подругой

Мариам Петросян. Елена Цветкова
Мариам Петросян, Елена Цветкова

Архитектура сцены, где проходило шоу, напоминала фасады бутиков известных fashion-брендов. Многие гости отметили, что организаторам удалось создать свой модный дом, «Дом Кенгуру», вобравший в себя самые популярные мировые бренды.

Людмила Васильева с дочерью Василисой

Людмила Васильева с дочерью Василисой

Анатолий Меляев и Надежда Бурмак

Анатолий Меляев и Надежда Бурмак

Вероника и Александр Ерохины

Вероника и Александр Ерохины

Виктор и Виктория Рожковы

Виктор и Виктория Рожковы

Грачья и Назик Погосян с сыном

Грачья и Назик Погосян с сыном

Инна Изак. Ян Изак
Инна Изак, Ян Изак
Маргарита Линченко

Маргарита Линченко 

Юные гости не только увидели актуальные новинки сезона, но и поучаствовали в создании собственных трендовых аксессуаров: каждый постарался смастерить обвесы, брелки, шнурки и паракорд. Завершило мероприятие after-party в ресторане Sintoho.

Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Инна Изак, Анастасия Контарович, Мариам Петросян

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: