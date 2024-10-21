Как прошло Fashion Show Кенгуру

В Four Seasons Lion Palace St. Petersburg состоялся традиционный показ женских и детских коллекций, представленных в бутиках бренда «Кенгуру». В зале Монферан собрались одни из самых модных представителей петербургского истеблишмента с детьми, чтобы первыми взглянуть на новинки сезона.
Алина Чечина с дочерью
Мадина Зиядова с дочерью Нураной
Софья Светлосанова, Светлана и Алина Чечины
Фатума Скрупская с дочерью
Наталия Колоштивина и Ливио Фаверио
Наталья Лаврова
Ника Кравцова с подругой
Архитектура сцены, где проходило шоу, напоминала фасады бутиков известных fashion-брендов. Многие гости отметили, что организаторам удалось создать свой модный дом, «Дом Кенгуру», вобравший в себя самые популярные мировые бренды.
Людмила Васильева с дочерью Василисой
Анатолий Меляев и Надежда Бурмак
Вероника и Александр Ерохины
Виктор и Виктория Рожковы
Грачья и Назик Погосян с сыном
Маргарита Линченко
Юные гости не только увидели актуальные новинки сезона, но и поучаствовали в создании собственных трендовых аксессуаров: каждый постарался смастерить обвесы, брелки, шнурки и паракорд. Завершило мероприятие after-party в ресторане Sintoho.
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