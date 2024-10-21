Юлия Матвиенко, Ксения Подвальная, Виталий и Кристина Аксеновы-Шабловские: как прошло DLT Fashion Show

На шестом этаже центрального универмага Петербурга прошло главное fashion (и светское!) событие этой осени: креативная команда ДЛТ показала осенне-зимние женские и мужские коллекции. Вечер начался за час до самого показа: в знаменитом белом лофте последнего этажа собрались те, кто в реальной жизни маловероятно, что смог бы повстречаться — за светской беседой были замечены дизайнеры, спортсмены, инфлюенсеры, историки моды, галеристы и клиенты универмага.
Алина Шкарупа
Полина Шевцова (редактор моды «Собака.ru»)
Сергей Карасёв, Трент Фрейзер
Дарья Людная
Елизавета Рудкевич
Среди тех, кто решил провести пятничный вечер на показе, были дизайнеры Юлия Матвиенко и Ксения Подвальная, fashion-инфлюенсеры Дарья Людная и Елизавета Рудкевич, галерист Виталий Аксенов-Шабловский и многие другие. Гостей вечера встречал сет от Ники Кубрак и яркие вспышки фотоаппаратов одних из самых востребованных светских фотографов столицы — Вовы Поло и Алены Чендлер
Но звезды были не только в зале: на подиум вышла петербургская модель Саша Паника, в последнее время редкий гость fashion-мероприятий.
Фото: Фото: Вова Поло, Алена Чендлер
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