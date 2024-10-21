18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Юлия Матвиенко, Ксения Подвальная, Виталий и Кристина Аксеновы-Шабловские: как прошло DLT Fashion Show

На шестом этаже центрального универмага Петербурга прошло главное fashion (и светское!) событие этой осени: креативная команда ДЛТ показала осенне-зимние женские и мужские коллекции. Вечер начался за час до самого показа: в знаменитом белом лофте последнего этажа собрались те, кто в реальной жизни маловероятно, что смог бы повстречаться — за светской беседой были замечены дизайнеры, спортсмены, инфлюенсеры, историки моды, галеристы и клиенты универмага. 

Ксения Подвальная
Ксения Подвальная
Юлия Матвиенко
Юлия Матвиенко
Виталий Аксенов-Шабловский. Кристина Аксенова-Шабловская
Виталий Аксенов-Шабловский, Кристина Аксенова-Шабловская 
Ольга Гусева
Ольга Гусева
Мария Гусева
Мария Гусева
Алина Шкарупа

Алина Шкарупа 

Полина Шевцова (редактор моды «Собака.ru»)

Полина Шевцова (редактор моды «Собака.ru»)

Сергей Карасёв, Трент Фрейзер

Сергей Карасёв, Трент Фрейзер

Тима Шоки
Тима Шоки
Дарья Людная

Дарья Людная

Елизавета Рудкевич

Елизавета Рудкевич

Среди тех, кто решил провести пятничный вечер на показе, были дизайнеры Юлия Матвиенко и Ксения Подвальная, fashion-инфлюенсеры Дарья Людная и Елизавета Рудкевич, галерист Виталий Аксенов-Шабловский и многие другие. Гостей вечера встречал сет от Ники Кубрак и яркие вспышки фотоаппаратов одних из самых востребованных светских фотографов столицы — Вовы Поло и Алены Чендлер

Ника Кубрак
Ника Кубрак
Виолетта Сорокина
Виолетта Сорокина
Ольга Коста
Ольга Коста
Таня Чернышева

Таня Чернышева 

Анатоль Вовк

Анатоль Вовк

Карина Крапива

Карина Крапива 

Катя Рок
Катя Рок

Но звезды были не только в зале: на подиум вышла петербургская модель Саша Паника, в последнее время редкий гость fashion-мероприятий. 

Саша Паника
Саша Паника

Фото: Фото: Вова Поло, Алена Чендлер

Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Ольга Коста , Виолетта Сорокина, Виталий Аксенов-Шабловский Ксения Подвальная, Юлия Матвиенко, Мария Гусева, Тима Шоки, Катя Рок, Саша Паника, Ника Кубрак, Ольга Гусева

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: