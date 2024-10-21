Юлия Матвиенко, Ксения Подвальная, Виталий и Кристина Аксеновы-Шабловские: как прошло DLT Fashion Show

На шестом этаже центрального универмага Петербурга прошло главное fashion (и светское!) событие этой осени: креативная команда ДЛТ показала осенне-зимние женские и мужские коллекции. Вечер начался за час до самого показа: в знаменитом белом лофте последнего этажа собрались те, кто в реальной жизни маловероятно, что смог бы повстречаться — за светской беседой были замечены дизайнеры, спортсмены, инфлюенсеры, историки моды, галеристы и клиенты универмага.