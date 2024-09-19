Борис Пиотровский, Юлия Матвиенко, Шорена Джинали, Марина Железнова и другие на открытии выставки «На свет из темноты»

В Музее Фаберже состоялось громкое «ювелирное» событие этой осени — в стенах дворца Нарышкиных-Шуваловых на набережной реки Фонтанки прошло открытие выставки одного из лучших современных российских ювелиров Ильгиза Фазулзянова. Первыми произведения современного ювелирного искусства смогли оценить представители петербургского истеблишмента.
Ильгиз Фазулзянов
Анастасия Ефимова
Выставка Ильгиза Фазулзянова, чьи произведения хранятся в фондах Оружейной палаты Московского Кремля, Van Cleef & Arpels в Париже, а также выставляются на торги аукционными домами Christie's и Bonhams, расположилась на двух этажах нового пространства Музея Фаберже. После торжественной части в основном зале — перед собравшимися выступили вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский и президент Фонда «Связь времен» и Музея Фаберже Владимир Воронченко — гостям было предложено пройти на экскурсию. На протяжении всего вечера сам Фазулзянов отвечал на вопросы собравшихся о том, как родилась идея создания проекта, посвященного познанию и поиску себя через образ бабочки, стремящейся к свету.
Илья Линник
Диана Абрамова-Варюхина
Диана Ульрих, Анна Петренко
Помимо основного проекта «На свет из темноты», рассказывающего о пространстве внутри каждого, где всё замерло в ожидании света, одними из главных ювелирных арт-объектов выставки, которые смогли приковать к себе внимание гостей вечера, стали ювелирные инсталляции «Цель», посвящённая проблеме исчезновения редких видов животных, а также «Пробуждение», вдохновлённая красотой окружающего мира.
Анатоль Вовк
Павел Черняков
Сергей Канинин,Татьяна Канинина
Фото: Виталий Коликов
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