Борис Пиотровский, Юлия Матвиенко, Шорена Джинали, Марина Железнова и другие на открытии выставки «На свет из темноты»

Выставка Ильгиза Фазулзянова, чьи произведения хранятся в фондах Оружейной палаты Московского Кремля, Van Cleef & Arpels в Париже, а также выставляются на торги аукционными домами Christie's и Bonhams, расположилась на двух этажах нового пространства Музея Фаберже. После торжественной части в основном зале — перед собравшимися выступили вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский и президент Фонда «Связь времен» и Музея Фаберже Владимир Воронченко — гостям было предложено пройти на экскурсию. На протяжении всего вечера сам Фазулзянов отвечал на вопросы собравшихся о том, как родилась идея создания проекта, посвященного познанию и поиску себя через образ бабочки, стремящейся к свету.