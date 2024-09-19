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Борис Пиотровский, Юлия Матвиенко, Шорена Джинали, Марина Железнова и другие на открытии выставки «На свет из темноты»

В Музее Фаберже состоялось громкое «ювелирное» событие этой осени — в стенах дворца Нарышкиных-Шуваловых на набережной реки Фонтанки прошло открытие выставки одного из лучших современных российских ювелиров Ильгиза Фазулзянова. Первыми произведения современного ювелирного искусства смогли оценить представители петербургского истеблишмента. 

Борис Пиотровский
Борис Пиотровский
Ильгиз Фазулзянов

Ильгиз Фазулзянов

Марина Железнова, Юлия Матвиенко, Шорена Джинали
Шорена Джинали, Юлия Матвиенко, Марина Железнова
Анна Ялова
Анна Ялова
Григорий Сасонко, Кристина Сасонко
Григорий Сасонко, Кристина Сасонко
Владимир Воронченко, Борис Пиотровский. Ильгиз Фазулзянов
Борис Пиотровский, Владимир Воронченко, Ильгиз Фазулзянов
Анастасия Ефимова

Анастасия Ефимова 

Сергей Бондарев
Сергей Бондарев
Нана Гвичия
Нана Гвичия
Светлана Соколова, Анастасия Контарович
Светлана Соколова , Анастасия Контарович

Выставка Ильгиза Фазулзянова, чьи произведения хранятся в фондах Оружейной палаты Московского Кремля, Van Cleef & Arpels в Париже, а также выставляются на торги аукционными домами Christie's и Bonhams, расположилась на двух этажах нового пространства Музея Фаберже. После торжественной части в основном зале — перед собравшимися выступили вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский и президент Фонда «Связь времен» и Музея Фаберже Владимир Воронченко — гостям было предложено пройти на экскурсию. На протяжении всего вечера сам Фазулзянов отвечал на вопросы собравшихся о том, как родилась идея создания проекта, посвященного познанию и поиску себя через образ бабочки, стремящейся к свету.

Владимир Воронченко
Владимир Воронченко
Вита Копосова. Алёна Каурова
Вита Копосова, Алёна Каурова
Анна Каган
Анна Каган
Данил Толмачев
Данил Толмачев
Сергей Макаров. Елена Эпанаева,
Сергей Макаров, Елена Эпанаева, 
Илья Линник

Илья Линник

Светлана Соколова. Галина Линник
Светлана Соколова , Галина Линник
Диана Абрамова-Варюхина

Диана Абрамова-Варюхина

Диана Ульрих, Анна Петренко

Диана Ульрих, Анна Петренко

Помимо основного проекта «На свет из темноты», рассказывающего о пространстве внутри каждого, где всё замерло в ожидании света, одними из главных ювелирных арт-объектов выставки, которые смогли приковать к себе внимание гостей вечера, стали ювелирные инсталляции «Цель», посвящённая проблеме исчезновения редких видов животных, а также «Пробуждение», вдохновлённая красотой окружающего мира. 

Лина Гасанова
Лина Гасанова
Руслан Чернобаев
Руслан Чернобаев
Анатоль Вовк

Анатоль Вовк

Ольга Коста
Ольга Коста
Павел Черняков

Павел Черняков 

Сергей Канинин,Татьяна Канинина

Сергей Канинин,Татьяна Канинина

Алексей Ким. Ксения Семенова
Алексей Ким, Ксения Семенова

Фото: Виталий Коликов

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Данил Толмачев, Нана Гвичия, Ольга Коста Сергей Бондарев, Светлана Соколова , Анна Ялова, Лина Гасанова, Юлия Матвиенко, Руслан Чернобаев, Борис Пиотровский, Кристина Сасонко , Григорий Сасонко, Анна Каган, Сергей Макаров, Алексей Ким, Владимир Воронченко, Шорена Джинали, Вита Копосова, Марина Железнова, Анастасия Контарович

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