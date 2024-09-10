Федор Бондарчук, Дмитрий Лысенков, Любовь Аксенова, Анастасия Красовская и другие на открытии «Нового сезона»

Российский кинофестивальный сезон продолжается: на курорте «Роза Хутор» стартовал третий смотр онлайн-кинотеатров. Ради этого события в горы залезли многие звезды А-листа российского кино. Среди тех, кто вышел на черную ковровую дорожку, было немало петербуржцев — Дмитрий Лысенков, Александр Цыпкин, Денис Прытков и другие стали гостями открытия «Нового сезона».
В этом году в качестве режиссера открытия организаторы смотра выбрали искусственный интеллект — вся музыка, прозвучавшая на церемонии, постеры, трейлеры и часть текстов, сказанных актерами, сгенерировала нейросеть. Завершилось открытие коллегиальным караоке: все присутствующие звезды исполнили песню «Любовь», что символизировало все-таки еще возможность человечества победить хоть и развитые, но бездушные машины.
Слава Копейкин
Стася Милославская, Трифон Бебутов
Рузиль Минекаев, Азиза Бекманова
Даниил Воробьёв
Анастасия Уколова
Святослав Рогожан, Мила Ершова, Вячеслав Муругов
Любовь Толкалина
Владимир Яглыч
Самыми яркими гостями вечера стали звездные пары: бизнесвумен Оксана Лаврентьева вышла на дорожку вместе с супругом, сценаристом многих стриминговых проектов и писателем Александром Цыпкиным — как рассказала в интервью Светлане Бондарчук сама петербурженка, паре удалось преодолеть семилетний кризис в отношениях, а актриса Стася Милославская появилась с медиа-менеджером Трифоном Бебутовым — это появление для пары стало светским дебютом.
Егор Корешков, Дарья Авратинская
Михаил Китаев
Иван Добронравов с супругой
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