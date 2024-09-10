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Федор Бондарчук, Дмитрий Лысенков, Любовь Аксенова, Анастасия Красовская и другие на открытии «Нового сезона»

Российский кинофестивальный сезон продолжается: на курорте «Роза Хутор» стартовал третий смотр онлайн-кинотеатров. Ради этого события в горы залезли многие звезды А-листа российского кино. Среди тех, кто вышел на черную ковровую дорожку, было немало петербуржцев — Дмитрий Лысенков, Александр Цыпкин, Денис Прытков и другие стали гостями открытия «Нового сезона». 

Федор Бондарчук
Пресс-служба
Федор Бондарчук
Дмитрий Лысенков
Пресс-служба
Дмитрий Лысенков
Анастасия Красовская
Пресс-служба
Анастасия Красовская
Алена Михайлова
Пресс-служба
Алена Михайлова
Любовь Аксенова
Пресс-служба
Любовь Аксенова
Оксана Лаврентьева, Александр Цыпкин
Пресс-служба
Оксана Лаврентьева, Александр Цыпкин
Денис Прытков
Пресс-служба
Денис Прытков

В этом году в качестве режиссера открытия организаторы смотра выбрали искусственный интеллект — вся музыка, прозвучавшая на церемонии, постеры, трейлеры и часть текстов, сказанных актерами, сгенерировала нейросеть. Завершилось открытие коллегиальным караоке: все присутствующие звезды исполнили песню «Любовь», что символизировало все-таки еще возможность человечества победить хоть и развитые, но бездушные машины. 

Елена Лядова. Владимир Вдовиченков
Пресс-служба
Елена Лядова, Владимир Вдовиченков
Федор Бондарчук
Пресс-служба
Федор Бондарчук
Слава Копейкин
Пресс-служба

Слава Копейкин

Стася Милославская, Трифон Бебутов
Пресс-служба

Стася Милославская, Трифон Бебутов

Рузиль Минекаев, Азиза Бекманова
Пресс-служба

Рузиль Минекаев, Азиза Бекманова

Александр Цыпкин
Пресс-служба
Александр Цыпкин
Даниил Воробьёв
Пресс-служба

Даниил Воробьёв

Анастасия Уколова
Пресс-служба

Анастасия Уколова

Святослав Рогожан, Мила Ершова, Вячеслав Муругов
Пресс-служба

Святослав Рогожан, Мила Ершова, Вячеслав Муругов

Любовь Толкалина
Пресс-служба

Любовь Толкалина

Владимир Яглыч
Пресс-служба

Владимир Яглыч

Самыми яркими гостями вечера стали звездные пары: бизнесвумен Оксана Лаврентьева вышла на дорожку вместе с супругом, сценаристом многих стриминговых проектов и писателем Александром Цыпкиным — как рассказала в интервью Светлане Бондарчук сама петербурженка, паре удалось преодолеть семилетний кризис в отношениях, а актриса Стася Милославская появилась с медиа-менеджером Трифоном Бебутовым  — это появление для пары стало светским дебютом.  

Дмитрий Лысенков. Михаил Тройник
Пресс-служба
Дмитрий Лысенков, Михаил Тройник
Егор Корешков, Дарья Авратинская
Пресс-служба

Егор Корешков, Дарья Авратинская

Михаил Китаев
Пресс-служба

Михаил Китаев

Иван Добронравов с супругой
Пресс-служба

Иван Добронравов с супругой

Любовь Аксенова. Павел Аксёнов
Пресс-служба
Любовь Аксенова, Павел Аксёнов
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Люди:
Федор Бондарчук, Анастасия Красовская, Денис Прытков Алена Михайлова, Оксана Лаврентьева, Любовь Аксенова, Александр Цыпкин, Елена Лядова, Дмитрий Лысенков

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