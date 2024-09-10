Федор Бондарчук, Дмитрий Лысенков, Любовь Аксенова, Анастасия Красовская и другие на открытии «Нового сезона»

В этом году в качестве режиссера открытия организаторы смотра выбрали искусственный интеллект — вся музыка, прозвучавшая на церемонии, постеры, трейлеры и часть текстов, сказанных актерами, сгенерировала нейросеть. Завершилось открытие коллегиальным караоке: все присутствующие звезды исполнили песню «Любовь», что символизировало все-таки еще возможность человечества победить хоть и развитые, но бездушные машины.