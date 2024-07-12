Как прошел театрализованный показ в рамках арт-проекта «Ассоциации» в Царском Селе

В Екатерининском парке прошло грандиозное fashion-событие лета: в рамках ежегодного арт-проекта «Ассоциации» состоялся показ под названием «Пушкин. Вечная классика», приуроченный к 225-летию со дня рождения русского классика. Посмотреть на работы петербургских дизайнеров пришли Янис Чамалиди, Ольга Таратынова, Татьяна Котегова, Артем Балаев, Анастасия Дианова и другие.
В теплый петербургский вечер в Екатерининском парке собрались одни из ведущих дизайнеров, чтобы показать свое переосмысление творчества Пушкина: Татьяна Парфенова представила капсулу, посвященную рукописям, почерку, рисункам на полях поэта, в коллекциях Лилии Киселенко Александр Сергеевич предстает веселым, артистичным, живым, Владимир Бухинник попытался наполнить показ жизнелюбием, которое было так свойственно писателю, а Саша Гапанович назвала коллекцию «Царь-девица» и вдохновлялась при ее создании «Сказкой о царе Салтане».
Ольга Разина
Анна Михайлова
Анастасия Саутова
Светлана Штучкова
«В этом году нам не пришлось долго раздумывать над темой «Ассоциаций» – мы посвятили главное событие музея главному поэту страны, который бродил по этим самым аллеям. Пушкин и его произведения дали дизайнерам огромный простор для творчества», – рассказала директор музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова.
Фото: Фотографии ГМЗ «Царское Село», автор — Руслан Шамуков
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