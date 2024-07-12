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Репортажи

Как прошел театрализованный показ в рамках арт-проекта «Ассоциации» в Царском Селе

В Екатерининском парке прошло грандиозное fashion-событие лета: в рамках ежегодного арт-проекта «Ассоциации»  состоялся показ под названием «Пушкин. Вечная классика», приуроченный к 225-летию со дня рождения русского классика. Посмотреть на работы петербургских дизайнеров пришли Янис Чамалиди, Ольга ТаратыноваТатьяна Котегова, Артем Балаев, Анастасия Дианова и другие.  

Ольга Таратынова
Фотографии ГМЗ «Царское Село», автор — Руслан Шамуков
Ольга Таратынова
Янис Чамалиди
Фотографии ГМЗ «Царское Село», автор — Руслан Шамуков
Янис Чамалиди
Сергей Гутцайт. Нана Гвичия, Мария Орджоникидзе, Людмила Гутцайт
Фотографии ГМЗ «Царское Село», автор — Руслан Шамуков
Сергей Гутцайт, Нана Гвичия, Мария Орджоникидзе, Людмила Гутцайт 
Татьяна Котегова
Фотографии ГМЗ «Царское Село», автор — Руслан Шамуков
Татьяна Котегова
Татьяна Парфенова. Елена Бараш
Фотографии ГМЗ «Царское Село», автор — Руслан Шамуков
Татьяна Парфенова, Елена Бараш
Анастасия Дианова, Артем Балаев. Ирина Селюта
Фотографии ГМЗ «Царское Село», автор — Руслан Шамуков
Анастасия Дианова, Артем Балаев, Ирина Селюта 
Виктор Крамер
Фотографии ГМЗ «Царское Село», автор — Руслан Шамуков
Виктор Крамер
Стас Лопаткин
Фотографии ГМЗ «Царское Село», автор — Руслан Шамуков
Стас Лопаткин

В теплый петербургский вечер в Екатерининском парке собрались одни из ведущих дизайнеров, чтобы показать свое переосмысление творчества Пушкина: Татьяна Парфенова представила капсулу, посвященную рукописям, почерку, рисункам на полях поэта, в коллекциях Лилии Киселенко Александр Сергеевич предстает веселым, артистичным, живым, Владимир Бухинник попытался наполнить показ жизнелюбием, которое было так свойственно писателю, а Саша Гапанович назвала коллекцию «Царь-девица» и вдохновлялась при ее создании «Сказкой о царе Салтане». 

Лилия Киселенко
Лилия Киселенко
Юрий Молодковец
Юрий Молодковец
Ольга Разина

Ольга Разина

Сергей Рябинкин. Светлана Даценко
Сергей Рябинкин, Светлана Даценко 
Елена Бадмаева. Наталья Брагинская
Елена Бадмаева, Наталья Брагинская
Владимир Бухинник. с гостями вечера
Владимир Бухинник, с гостями вечера 
Анна Михайлова

Анна Михайлова 

Анастасия Саутова

Анастасия Саутова

Светлана Штучкова

Светлана Штучкова 

«В этом году нам не пришлось долго раздумывать над темой «Ассоциаций» – мы посвятили главное событие музея главному поэту страны, который бродил по этим самым аллеям. Пушкин и его произведения дали дизайнерам огромный простор для творчества», – рассказала директор музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова. 

Фото: Фотографии ГМЗ «Царское Село», автор — Руслан Шамуков

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Сергей Гутцайт, Артем Балаев, Ольга Таратынова Татьяна Котегова, Лилия Киселенко, Анастасия Дианова, Владимир Бухинник, Янис Чамалиди, Татьяна Парфенова, Виктор Крамер, Елена Бадмаева, Юрий Молодковец, Стас Лопаткин, Сергей Рябинкин

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