Как прошел театрализованный показ в рамках арт-проекта «Ассоциации» в Царском Селе

В теплый петербургский вечер в Екатерининском парке собрались одни из ведущих дизайнеров, чтобы показать свое переосмысление творчества Пушкина: Татьяна Парфенова представила капсулу, посвященную рукописям, почерку, рисункам на полях поэта, в коллекциях Лилии Киселенко Александр Сергеевич предстает веселым, артистичным, живым, Владимир Бухинник попытался наполнить показ жизнелюбием, которое было так свойственно писателю, а Саша Гапанович назвала коллекцию «Царь-девица» и вдохновлялась при ее создании «Сказкой о царе Салтане».