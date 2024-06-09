Ксения Собчак, Кристина Березовская, Юлия Матвиенко, Виктория Портфолио и другие звезды на гала-ужине журнала «Москвичка»

Во второй день ПМЭФ журнал «Москвичка» провел ужин в Этнографическом музее, куда пригласил представителей петербургского истеблишмента, а также гостей форума. В зале, где — к слову! — снимался бал Сатаны для одного из главных хитов этого года «Мастер и Маргарита», оказались Ксения Собчак, Кристина Березовская, Юлия Матвиенко, Виктория Портфолио, Ирина Оганова, Екатерина Смольникова, Алексей Жидковский, Мария Грудина и многие другие.
Виктория Шелягова
Гостей встречали основательница журнала Кристина Потупчик и главный редактор издания Дарина Алексеева. Перед собравшимися выступил Дима Билана, после — гала-ужин, меню для которого составил шеф-повар московского ресторана Selfie Анатолий Казаков, а ведущей вечера стала Юлия Барановская.
Дарина Алексеева
Кристина Потупчик со спутником
Алена Жигалова
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