Ксения Собчак, Кристина Березовская, Юлия Матвиенко, Виктория Портфолио и другие звезды на гала-ужине журнала «Москвичка»

Во второй день ПМЭФ журнал «Москвичка» провел ужин в Этнографическом музее, куда пригласил представителей петербургского истеблишмента, а также гостей форума. В зале, где — к слову! — снимался бал Сатаны для одного из главных хитов этого года «Мастер и Маргарита», оказались Ксения Собчак, Кристина Березовская, Юлия Матвиенко, Виктория Портфолио, Ирина Оганова, Екатерина Смольникова, Алексей Жидковский, Мария Грудина и многие другие.