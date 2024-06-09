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Ксения Собчак, Кристина Березовская, Юлия Матвиенко, Виктория Портфолио и другие звезды на гала-ужине журнала «Москвичка»

Во второй день ПМЭФ журнал «Москвичка» провел ужин в Этнографическом музее, куда пригласил представителей петербургского истеблишмента, а также гостей форума. В зале, где — к слову! — снимался бал Сатаны для одного из главных хитов этого года «Мастер и Маргарита», оказались Ксения Собчак, Кристина Березовская, Юлия Матвиенко, Виктория Портфолио, Ирина Оганова, Екатерина Смольникова, Алексей Жидковский, Мария Грудина и многие другие. 

Ксения Собчак
Пресс-служба
Ксения Собчак
Кристина Березовская
Пресс-служба
Кристина Березовская
Юлия Матвиенко
Пресс-служба
Юлия Матвиенко
Алексей Жидковский
Пресс-служба
Алексей Жидковский
Виктория Портфолио
Пресс-служба
Виктория Портфолио
Дарья Александрова, Екатерина Смольникова, Кира Турчак
Пресс-служба
Екатерина Смольникова, Кира Турчак, Юлия Матвиенко, Дарья Александрова, Шорена Джинали, Марина Железнова
Мария Грудина, Михаил Стацюк
Пресс-служба
Мария Грудина, Михаил Стацюк
Ирина Оганова
Пресс-служба
Ирина Оганова
Юлия Барановская
Пресс-служба
Юлия Барановская
Эдгар Шабанов
Пресс-служба
Эдгар Шабанов
Виктория Шелягова
Пресс-служба

Виктория Шелягова 

Лидия Метельская
Пресс-служба
Лидия Метельская
Пресс-служба

Гостей встречали основательница журнала Кристина Потупчик и главный редактор издания Дарина Алексеева. Перед собравшимися выступил Дима Билана, после — гала-ужин, меню для которого составил шеф-повар московского ресторана Selfie Анатолий Казаков, а ведущей вечера стала Юлия Барановская. 

Яна Расковалова
Пресс-служба
Яна Расковалова
Георгий Лобушкин. Дмитрий Озман
Пресс-служба
Георгий Лобушкин, Дмитрий Озман
Яна Рудковская
Пресс-служба
Яна Рудковская
Дарина Алексеева
Пресс-служба

Дарина Алексеева

Кристина Потупчик со спутником
Пресс-служба

Кристина Потупчик со спутником 

Дима Билан
Пресс-служба
Дима Билан
Мария Грудина, Юрий Грудин
Пресс-служба
Мария Грудина, Юрий Грудин
Евгения Милова
Пресс-служба
Евгения Милова
Пресс-служба
Алена Жигалова
Пресс-служба

Алена Жигалова

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Кристина Березовская, Екатерина Смольникова, Мария Грудина Михаил Стацюк, Юлия Матвиенко, Эдгар Шабанов, Алексей Жидковский, Виктория Портфолио, Лидия Метельская, Ирина Оганова, Кира Турчак, Дарья Александрова, Юрий Грудин, Евгения Милова, Юлия Барановская, Шорена Джинали, Дима Билан, Марина Железнова, Ксения Собчак, Яна Рудковская, Яна Расковалова, Георгий Лобушкин

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