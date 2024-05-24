Ксения Собчак, Шер, Деми Мур, Саша Лусс и другие звезды на гала-вечере AmfAR в Каннах

В рамках 77-й Каннского фестиваля прошел ежегодный грандиозный благотворительный вечер AmfAR. По традиции, мероприятие собрало главных звезд А-листа: на ковровую дорожку вышли Шер, Деми Мур, Дайана Крюгер, Ник Джонас и другие. Не обошлось и без российских селебритис — в Канны приехала Виктория Боня (чем порадовала редакторов Telegram-каналов), Ксения Собчак, Наташа Поли, Саша Лусс и другие.
Шер
Деми Мур
Саша Лусс
Дайан Крюгер
Ник Джонас
София Никитчук
Дарья Строкоус
Виктория Боня
Хайди Клум
В этом году по ковровой дорожке AmfAR прошлось много российских звезд: помимо Ксении Собчак, Наташи Поли, Саши Лусс и Виктории Бони (все ждали ее на открытии кинофестиваля, но Виктория успела только под конец) на Лазурном Берегу появились модели Саша Пивоварова (редкий гость светских вечеров!), София Никитчук, Дарья Строкоус, Дарья Коновалова, а также fashion-блогер Мари Лист. Кроме того, внимание публики привлекло появление Шер и Деми Мур, которые позировали вместе фотографам.
Также на мероприятии были замечены Ник Джонас, Дайана Крюгер, Хайди Клум, Энди Макдауэлл, Эльза Хоск и другие. Напомним, благотворительный вечер AmfAR проводит Американский фонд исследования СПИДа.
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