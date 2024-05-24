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Ксения Собчак, Шер, Деми Мур, Саша Лусс и другие звезды на гала-вечере AmfAR в Каннах

В рамках 77-й Каннского фестиваля прошел ежегодный грандиозный благотворительный вечер AmfAR. По традиции, мероприятие собрало главных звезд А-листа: на ковровую дорожку вышли Шер, Деми Мур, Дайана Крюгер, Ник Джонас и другие. Не обошлось и без российских селебритис — в Канны приехала Виктория Боня (чем порадовала редакторов Telegram-каналов), Ксения Собчак, Наташа Поли, Саша Лусс и другие. 

Ксения Собчак
Getty
Ксения Собчак
Шер
Getty

Шер

Деми Мур
Getty

Деми Мур 

Саша Лусс
Getty

Саша Лусс

Дайан Крюгер
Getty

Дайан Крюгер

Ник Джонас
Getty

Ник Джонас

София Никитчук
Getty

София Никитчук

Дарья Строкоус
Getty

Дарья Строкоус

Виктория Боня
Getty

Виктория Боня

Хайди Клум
Getty

Хайди Клум

В этом году по ковровой дорожке AmfAR прошлось много российских звезд: помимо Ксении Собчак, Наташи Поли, Саши Лусс и Виктории Бони (все ждали ее на открытии кинофестиваля, но Виктория успела только под конец) на Лазурном Берегу появились модели Саша Пивоварова (редкий гость светских вечеров!), София Никитчук, Дарья Строкоус, Дарья Коновалова, а также fashion-блогер Мари Лист. Кроме того, внимание публики привлекло появление Шер и Деми Мур, которые позировали вместе фотографам. 

Наташа Поли
Getty

Наташа Поли

Саша Пивоварова
Getty

Саша Пивоварова

Мари Лист
Getty

Мари Лист

Энди Макдауэлл
Getty

Энди Макдауэлл

Коко Роша
Getty

Коко Роша

Барбара Палвин
Getty

Барбара Палвин

Пэрис Джексон
Getty

Пэрис Джексон

Эльза Хоск
Getty

Эльза Хоск 

Дарья Коновалова
Getty

Дарья Коновалова

Также на мероприятии были замечены Ник Джонас, Дайана Крюгер, Хайди Клум, Энди Макдауэлл, Эльза Хоск и другие. Напомним, благотворительный вечер AmfAR проводит Американский фонд исследования СПИДа.

Шер и Деми Мур
Getty

Шер и Деми Мур

Белла Торн
Getty

Белла Торн

Коко Роша, Тони Гаррн, Каролина Куркова
Getty

Коко Роша, Тони Гаррн, Каролина Куркова 

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Ксения Собчак

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