Ксения Собчак, Шер, Деми Мур, Саша Лусс и другие звезды на гала-вечере AmfAR в Каннах

В этом году по ковровой дорожке AmfAR прошлось много российских звезд: помимо Ксении Собчак, Наташи Поли, Саши Лусс и Виктории Бони (все ждали ее на открытии кинофестиваля, но Виктория успела только под конец) на Лазурном Берегу появились модели Саша Пивоварова (редкий гость светских вечеров!), София Никитчук, Дарья Строкоус, Дарья Коновалова, а также fashion-блогер Мари Лист. Кроме того, внимание публики привлекло появление Шер и Деми Мур, которые позировали вместе фотографам.