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Константин Хабенский, Дмитрий Лысенков, Владимир Варнава, Александр Цыпкин и другие на вручении «Премии Художественного театра»

В МХТ имени А.П. Чехова состоялось вручение «Премии Художественного театра». Церемонию награждения посетили Федор Бондарчук, Константин Хабенский, Дмитрий Лысенков, Владимир Варнава, Александр Цыпкин и другие. 

Константин Хабенский
Пресс-служба
Константин Хабенский
Федор Бондарчук. Константин Крюков
Пресс-служба
Федор Бондарчук, Константин Крюков 
Александр Цыпкин
Пресс-служба
Александр Цыпкин
Владимир Варнава
Пресс-служба
Владимир Варнава
Дмитрий Лысенков
Пресс-служба
Дмитрий Лысенков
Сергей Бурунов
Пресс-служба

Сергей Бурунов

Павел Табаков
Пресс-служба

Павел Табаков

 

Кроме того, среди собравшихся были замечены Фёдор Бондарчук, Роман Костомаров, Оксана Домнина, Татьяна Навка, Сергей Бурунов, Анна Меликян, Дмитрий Чеботарев и другие.

Награды были вручены молодым деятелям искусств до 35 лет, ярко заявившим о себе в ушедшем году. Художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова Константин Хабенский так высказался о повторном проведении премии.

Константин Хабенский

О премии

Когда что-то делаешь во второй раз, у людей появляется ощущение, что для тебя это важно. Что тот первый раз не был случайностью. Поверьте, так оно и есть! Ваши ощущения вас не обманывают. Нам действительно очень важно отмечать молодых, чтобы самим сохранить способность удивляться, восхищаться их талантом, по-честному радоваться их успехам. Нам очень хочется не разучиться чувствовать и видеть других. Только так может происходить движение вперед. Причем не только в искусстве, но и в жизни. 

Дмитрий Чеботарёв
Пресс-служба

Дмитрий Чеботарёв

 

Александра Ревенко
Пресс-служба

Александра Ревенко

Юлия Хлынина
Пресс-служба

Юлия Хлынина

Роман Костомаров с семьей
Пресс-служба

Роман Костомаров с семьей 

Анна Меликян
Пресс-служба
Анна Меликян
Евгения Милова
Пресс-служба
Евгения Милова
Татьяна Навка
Пресс-служба
Татьяна Навка
Марк Богатырев, Виктор Хориняк
Пресс-служба

Марк Богатырев, Виктор Хориняк

Интересно, что премию в номинации «Балет» вручал хореограф и танцовщик «Мариинского театра» Владимир Варнава. Вместо вступительной речи он исполнил зажигательный танец и назвал победительницу Еву Сергеенкову, ведущую солистку Большого театра.

Константин Хабенский
Пресс-служба
Константин Хабенский
Владимир Варнава
Пресс-служба
Владимир Варнава
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Люди:
Федор Бондарчук, Владимир Варнава, Евгения Милова Анна Меликян, Александр Цыпкин, Константин Хабенский, Дмитрий Лысенков, Татьяна Навка

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