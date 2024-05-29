Константин Хабенский, Дмитрий Лысенков, Владимир Варнава, Александр Цыпкин и другие на вручении «Премии Художественного театра»

О премии

Когда что-то делаешь во второй раз, у людей появляется ощущение, что для тебя это важно. Что тот первый раз не был случайностью. Поверьте, так оно и есть! Ваши ощущения вас не обманывают. Нам действительно очень важно отмечать молодых, чтобы самим сохранить способность удивляться, восхищаться их талантом, по-честному радоваться их успехам. Нам очень хочется не разучиться чувствовать и видеть других. Только так может происходить движение вперед. Причем не только в искусстве, но и в жизни.