Константин Хабенский, Дмитрий Лысенков, Владимир Варнава, Александр Цыпкин и другие на вручении «Премии Художественного театра»

В МХТ имени А.П. Чехова состоялось вручение «Премии Художественного театра». Церемонию награждения посетили Федор Бондарчук, Константин Хабенский, Дмитрий Лысенков, Владимир Варнава, Александр Цыпкин и другие.
Сергей Бурунов
Павел Табаков
Кроме того, среди собравшихся были замечены Фёдор Бондарчук, Роман Костомаров, Оксана Домнина, Татьяна Навка, Сергей Бурунов, Анна Меликян, Дмитрий Чеботарев и другие.
Награды были вручены молодым деятелям искусств до 35 лет, ярко заявившим о себе в ушедшем году. Художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова Константин Хабенский так высказался о повторном проведении премии.
Константин Хабенский
О премии
Когда что-то делаешь во второй раз, у людей появляется ощущение, что для тебя это важно. Что тот первый раз не был случайностью. Поверьте, так оно и есть! Ваши ощущения вас не обманывают. Нам действительно очень важно отмечать молодых, чтобы самим сохранить способность удивляться, восхищаться их талантом, по-честному радоваться их успехам. Нам очень хочется не разучиться чувствовать и видеть других. Только так может происходить движение вперед. Причем не только в искусстве, но и в жизни.
Дмитрий Чеботарёв
Александра Ревенко
Юлия Хлынина
Роман Костомаров с семьей
Марк Богатырев, Виктор Хориняк
Интересно, что премию в номинации «Балет» вручал хореограф и танцовщик «Мариинского театра» Владимир Варнава. Вместо вступительной речи он исполнил зажигательный танец и назвал победительницу Еву Сергеенкову, ведущую солистку Большого театра.
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