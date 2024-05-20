В Петербурге открылся флагманский магазин бренда детской одежды Balabala

В ТРЦ «Галерея» появилась новая фэшн-точка — первый для Петербурга магазин бренда Balabala. На площади в 268 квадратных метра одежда, обувь и аксессуары для детей от нуля до четырнадцати лет. Первыми с маркой, ее двадцатилетней историей и технологиями познакомились блогеры, инфлюенсеры, актрисы и стилисты города.
Balabala — один из самых популярных брендов в Азии. А уж там знают все о модной и небанальной детской одежде. Благодаря собственному исследовательскому центру по разработке современных высокотехнологичных материалов, марка выпускает не только модные, но и качественные функциональные вещи. Например, верхнюю одежду из материалов с защитой от ультрафиолета SPF [100], ветро- и водозащитные куртки, изделия с использованием антимоскитных тканей для защиты малышей, а также модели из охлаждающих и антибактериальных тканей.
Маша Дворянкина
Анна Арефина
Екатерина Сергеева
Алла Лукьянова
Бренд уверенно взял курс на расширение географии — сейчас он представлен более чем в 4 800 магазинах в более чем тридцати странах и регионах. До конца этого года магазины Balabala откроются в московских торговых центрах: «Метрополисе», «Афимолл Сити», «Океании», «Саларисе», «Авиапарке» и в Центральном Детском Магазине на Лубянке.
Во флагманском магазине Balabala в «Галерее» представлены актуальные коллекции бренда. Марка позаботилась о детском комфорте — так в пространстве магазина есть специальная игровая зона с конструктором, в которой дети могут отдохнуть, поиграть, пообщаться друг с другом или подождать своих родителей. На открытии в Петербурге побывали актриса Полина Сидихина, директор отдела моды и образа жизни «Собака.ru» Юлия Машнич, стилист Лена Голова, блогеры Галя Голованова, Екатерина Докучаева, Анна Арефева, Диана Бондарь, Алла Лукьянова, Ирина Башкова, Юлия Алексеева, Кристина Трегуб.
Фото: Екатерина Делин
Комментарии (0)