В Петербурге открылся флагманский магазин бренда детской одежды Balabala

Balabala — один из самых популярных брендов в Азии. А уж там знают все о модной и небанальной детской одежде. Благодаря собственному исследовательскому центру по разработке современных высокотехнологичных материалов, марка выпускает не только модные, но и качественные функциональные вещи. Например, верхнюю одежду из материалов с защитой от ультрафиолета SPF [100], ветро- и водозащитные куртки, изделия с использованием антимоскитных тканей для защиты малышей, а также модели из охлаждающих и антибактериальных тканей.