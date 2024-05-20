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Репортажи

В Петербурге открылся флагманский магазин бренда детской одежды Balabala

В ТРЦ «Галерея» появилась новая фэшн-точка — первый для Петербурга магазин бренда Balabala. На площади в 268 квадратных метра одежда, обувь и аксессуары для детей от нуля до четырнадцати лет. Первыми с маркой, ее двадцатилетней историей и технологиями познакомились блогеры, инфлюенсеры, актрисы и стилисты города.

Кристина Трегуб

Кристина Трегуб

Юлия Машнич

Юлия Машнич

Галя Голованова
Галя Голованова
Диана Бондарь

Диана Бондарь

Маша Дворянкина

Маша Дворянкина

Леся Кириллова

Леся Кириллова

Balabala — один из самых популярных брендов в Азии. А уж там знают все о модной и небанальной детской одежде. Благодаря собственному исследовательскому центру по разработке современных высокотехнологичных материалов, марка выпускает не только модные, но и качественные функциональные вещи. Например, верхнюю одежду из материалов с защитой от ультрафиолета SPF [100], ветро- и водозащитные куртки, изделия с использованием антимоскитных тканей для защиты малышей, а также модели из охлаждающих и антибактериальных тканей.

Полина Сидихина
Полина Сидихина
Полина Сидихина
Полина Сидихина
Лена Голова
Лена Голова
Лена Голова
Лена Голова
Маша Дворянкина

Маша Дворянкина

Анна Арефина

Анна Арефина

Екатерина Сергеева

Екатерина Сергеева

Алла Лукьянова

Алла Лукьянова

Бренд уверенно взял курс на расширение географии — сейчас он представлен более чем в 4 800 магазинах в более чем тридцати странах и регионах. До конца этого года магазины Balabala откроются в московских торговых центрах: «Метрополисе», «Афимолл Сити», «Океании», «Саларисе», «Авиапарке» и в Центральном Детском Магазине на Лубянке.

Ирина Башкова

Ирина Башкова

Анна Арефина

Анна Арефина

Елена Мельник

Елена Мельник

Алена Тулаева
Алена Тулаева
Юлия Алексеева

Юлия Алексеева

Елена Мельник

Елена Мельник

Во флагманском магазине Balabala в «Галерее» представлены актуальные коллекции бренда. Марка позаботилась о детском комфорте — так в пространстве магазина есть специальная игровая зона с конструктором, в которой дети могут отдохнуть, поиграть, пообщаться друг с другом или подождать своих родителей. На открытии в Петербурге побывали актриса Полина Сидихина, директор отдела моды и образа жизни «Собака.ru» Юлия Машнич, стилист Лена Голова, блогеры Галя Голованова, Екатерина Докучаева, Анна Арефева, Диана Бондарь, Алла Лукьянова, Ирина Башкова, Юлия Алексеева, Кристина Трегуб.

Диана Бондарь

Диана Бондарь

Полина Сидихина
Полина Сидихина
Кристина Трегуб

Кристина Трегуб

Леся Кириллова

Леся Кириллова

Фото: Екатерина Делин

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Лена Голова, Алена Тулаева, Полина Сидихина Галя Голованова

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