Эдгар Шабанов, Дима Билан, Ксения Собчак и Яна Рудковская на торжественном ужине Рив Гош

Коллаборацию Димы Билана как амбассадора итальянского нишевого бренда JUSBOX perfumes представили в ресторане Crystal Room Baccarat. Хозяевами вечера стали продюсер Яна Рудковская и президент группы компаний РИВ ГОШ Эдгар Шабанов. На ужине собрались звезды сцены и кино, представители СМИ, инфлюенсеры и блогеры.
Первыми оценить созвучие музыки и парфюмерии и поздравить Диму Билана с началом его путь как амбассадора ароматов JUSBOX perfumes пришли звездные друзья и коллеги: Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Снежанна Георгиева, Люся Чеботина, Полина Аскери, Яна Расковалава, Игорь Чапурин, Ирина Зарькова, Мария Федорова, Алексей Жидковский, Артем Балаев и многие другие.
Мадонна Мур
Люся Чеботина
Катя Добрякова
Ясмина Муратович
Президент группы компаний РИВ ГОШ Эдгар Шабанов и Яна Рудковская лично познакомили звездных гостей вечера с ароматами JUSBOX perfumes. В свою очередь Дима Билан рассказал, чем вдохновляется в творчестве, о проживаемых в этот момент эмоциях и выборе парфюмерных образов. В поддержку коллаборации для гостей вечера артист исполнил сет своих песен.
Концепция JUSBOX perfumes – симбиоз музыки и ароматов, ведь парфюмер, как и музыкант, играет нотами и аккордами, создавая свои парфюмерные мелодии. Аромат NIGHT FLOW посвящен хип-хоп исполнителям c улиц Нью-Йорка 70-х, когда появилась эта новая музыка. Духи GOLDEN SERENADE - знаменитому тромбонисту Глену Миллеру и его премии Золотой Винил, а аромат BEAT CAFÉ - легендарной фигуре 60-х, Бобу Дилану и революционной музыкальной атмосфере того времени. В поддежку коллекций Дима Билан создал серию фотографий с разными образами: рэп-исполнителя из Нью Йорка, Боба Дилана и Глена Миллера.
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