Эдгар Шабанов, Дима Билан, Ксения Собчак и Яна Рудковская на торжественном ужине Рив Гош

Концепция JUSBOX perfumes – симбиоз музыки и ароматов, ведь парфюмер, как и музыкант, играет нотами и аккордами, создавая свои парфюмерные мелодии. Аромат NIGHT FLOW посвящен хип-хоп исполнителям c улиц Нью-Йорка 70-х, когда появилась эта новая музыка. Духи GOLDEN SERENADE - знаменитому тромбонисту Глену Миллеру и его премии Золотой Винил, а аромат BEAT CAFÉ - легендарной фигуре 60-х, Бобу Дилану и революционной музыкальной атмосфере того времени. В поддежку коллекций Дима Билан создал серию фотографий с разными образами: рэп-исполнителя из Нью Йорка, Боба Дилана и Глена Миллера.