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Эдгар Шабанов, Дима Билан, Ксения Собчак и Яна Рудковская на торжественном ужине Рив Гош

Коллаборацию Димы Билана как амбассадора итальянского нишевого бренда JUSBOX perfumes представили в ресторане Crystal Room Baccarat. Хозяевами вечера стали продюсер Яна Рудковская и президент группы компаний РИВ ГОШ Эдгар Шабанов. На ужине собрались звезды сцены и кино, представители СМИ, инфлюенсеры и блогеры. 

Эдгар Шабанов
Пресс-служба
Эдгар Шабанов
Яна Рудковская, Филипп Киркоров
Пресс-служба
Яна Рудковская, Филипп Киркоров
Ксения Собчак
Пресс-служба
Ксения Собчак
Дима Билан
Пресс-служба
Дима Билан
Снежана Георгиева
Пресс-служба
Снежана Георгиева
Игорь Чапурин
Пресс-служба
Игорь Чапурин
Ирина Зарькова
Пресс-служба

Ирина Зарькова

Юля Пош
Пресс-служба

Юля Пош

Алексей Жидковский
Пресс-служба
Алексей Жидковский
Ольга Бузова
Пресс-служба
Ольга Бузова
Артем Балаев
Пресс-служба
Артем Балаев

Первыми оценить созвучие музыки и парфюмерии и поздравить Диму Билана с началом его путь как амбассадора ароматов JUSBOX perfumes пришли звездные друзья и коллеги: Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Снежанна Георгиева, Люся Чеботина, Полина Аскери, Яна Расковалава,  Игорь Чапурин, Ирина Зарькова, Мария Федорова, Алексей Жидковский, Артем Балаев и многие другие. 

Ида Лоло (Кехман)
Пресс-служба
Ида Лоло (Кехман)
Яна Расковалова
Пресс-служба
Яна Расковалова
Мадонна Мур
Пресс-служба

Мадонна Мур

Люся Чеботина
Пресс-служба

Люся Чеботина

Катя Добрякова
Пресс-служба

Катя Добрякова

Ясмина Муратович
Пресс-служба

Ясмина Муратович

Мария Федорова
Пресс-служба
Мария Федорова
Екатерина Мухина
Пресс-служба
Екатерина Мухина

Президент группы компаний РИВ ГОШ Эдгар Шабанов и Яна Рудковская лично познакомили звездных гостей вечера с ароматами JUSBOX perfumes. В свою очередь Дима Билан рассказал, чем вдохновляется в творчестве, о проживаемых в этот момент эмоциях и выборе парфюмерных образов.  В поддержку коллаборации для гостей вечера артист исполнил сет своих песен. 

Пресс-служба
Пресс-служба
Пресс-служба
Пресс-служба
Пресс-служба
Пресс-служба

Концепция JUSBOX perfumes – симбиоз музыки и ароматов, ведь парфюмер, как и музыкант, играет нотами и аккордами, создавая свои парфюмерные мелодии. Аромат NIGHT FLOW посвящен хип-хоп исполнителям c улиц Нью-Йорка 70-х, когда появилась эта новая музыка. Духи GOLDEN SERENADE - знаменитому тромбонисту Глену Миллеру и его премии Золотой Винил, а аромат BEAT CAFÉ - легендарной фигуре 60-х, Бобу Дилану и революционной музыкальной атмосфере того времени. В поддежку  коллекций Дима Билан создал серию фотографий с разными образами: рэп-исполнителя из Нью Йорка, Боба Дилана и Глена Миллера. 

Пресс-служба
Пресс-служба
Пресс-служба
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Люди:
Екатерина Мухина, Эдгар Шабанов, Алексей Жидковский Артем Балаев, Ида Лоло (Кехман), Филипп Киркоров, Игорь Чапурин, Дима Билан, Ольга Бузова, Снежана Георгиева, Ксения Собчак, Яна Рудковская, Мария Федорова, Яна Расковалова

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