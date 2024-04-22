В столице открылся 46-й Московский международный кинофестиваль: как это было

В столице открылся один из главных российских киносмотров. Несмотря на то, что в этот день Москву накрыла по-настоящему петербуржская погода — ураган и сильнейший дождь — это не помешало главным звездам российского кинематографа выйти на ковровую дорожку перед театром «Россия».
Татьяна Михалкова в серьгах и браслете Mercury из коллекции Classic
Милош Бикович
Севиль
Агата Муцениеце в серьгах Mercury из коллекции Flower и Иван Чуйков
Стася Венкова в серьгах Mercury из коллекции Classic
Екатерина Климова
Анна Александрова в колье Mercury из коллекции Classic
Жасмин в колье и кольце Mercury из коллекций Classic и Color
Надежда Стрелец
Наталья Бардо в колье, браслете и серьгах Mercury из коллекции Classic
Настасья Самбурская
Лянка Грыу
Рената Пиотровски в серьгах и колье Mercury из коллекций Flower и Miss Russia
Анна Пескова в серьгах и браслете Mercury из коллекции Classic
Алеко
Максим Стоянов
Торжественная часть одного из старейших мировых смотров стартовала еще на ступеньках театра. По ковровой дорожке под проливным дождем и шквалистым ветром прошлись Елена Лядова, Милош Бикович, Тина Канделаки, Татьяна Михалкова, Наталья Бардо, Рената Пиотровски, Анна Александрова, Агата Муцениеце и другие.
Призы ММКФ
Мария Захарова
Ольга Любимова
Ведущим церемонии открытия стал Сергей Безруков. Он представил собравшимся картины-номинанты, а также рассказал о членах жюри 46-го ММКФ. Президент смотра Никита Михалков поприветствовал собравшихся, а также вместе с председателем жюри основного конкурса этого года Фридриком Тор Фридрикссон дал старт фестивалю. Кроме того, Никита Сергеевич наградил Евгения Миронова почетной наградой имени Константина Станиславского «Верю»: «Ты великий русский артист, дорогой мой» — обратился к обладателю статуэтки Михалков. Стоит отметить, что главные призы, а также цепь председателя жюри ММКФ изготовлены ювелирной компанией Mercury из драгоценных камней и материалов самой высокой пробы.
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