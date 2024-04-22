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Репортажи

В столице открылся 46-й Московский международный кинофестиваль: как это было

В столице открылся один из главных российских киносмотров. Несмотря на то, что в этот день Москву накрыла по-настоящему петербуржская погода — ураган и сильнейший дождь — это не помешало главным звездам российского кинематографа выйти на ковровую дорожку перед театром «Россия». 

Татьяна Михалкова в серьгах и браслете Mercury из коллекции Classic

Татьяна Михалкова в серьгах и браслете Mercury из коллекции Classic

Елена Лядова. в серьгах и кулоне Mercury из коллекции Classic
Елена Лядова, в серьгах и кулоне Mercury из коллекции Classic
Милош Бикович

Милош Бикович

Севиль

Севиль

Агата Муцениеце в серьгах Mercury из коллекции Flower и Иван Чуйков

Агата Муцениеце в серьгах Mercury из коллекции Flower и Иван Чуйков

Стася Венкова в серьгах Mercury из коллекции Classic

Стася Венкова в серьгах Mercury из коллекции Classic 

Тина Канделаки
Тина Канделаки
Екатерина Климова

Екатерина Климова 

Анна Александрова в колье Mercury из коллекции Classic

Анна Александрова в колье Mercury из коллекции Classic

Жасмин в колье и кольце Mercury из коллекций Classic и Color

Жасмин в колье и кольце Mercury из коллекций Classic и Color

Надежда Стрелец

Надежда Стрелец

Наталья Бардо в колье, браслете и серьгах Mercury из коллекции Classic

Наталья Бардо в колье, браслете и серьгах Mercury из коллекции Classic

Настасья Самбурская

Настасья Самбурская

Лянка Грыу

Лянка Грыу

Рената Пиотровски в серьгах и колье Mercury из коллекций Flower и Miss Russia

Рената Пиотровски в серьгах и колье Mercury из коллекций Flower и Miss Russia

Марина Кравец. Аркадий Водахов
Марина Кравец, Аркадий Водахов
Анна Пескова в серьгах и браслете Mercury из коллекции Classic

Анна Пескова в серьгах и браслете Mercury из коллекции Classic

Юлия Барановская
Юлия Барановская
Алеко

Алеко

Максим Стоянов

Максим Стоянов

Торжественная часть одного из старейших мировых смотров стартовала еще на ступеньках театра. По ковровой дорожке под проливным дождем и шквалистым ветром прошлись Елена Лядова, Милош Бикович, Тина Канделаки, Татьяна Михалкова, Наталья Бардо, Рената Пиотровски, Анна Александрова, Агата Муцениеце и другие.  

Никита Михалков
Пресс-служба
Никита Михалков
Сергей Безруков
Пресс-служба
Сергей Безруков
Евгений Миронов
Пресс-служба
Евгений Миронов
Призы ММКФ
Пресс-служба

Призы ММКФ

Никита Михалков. Фридрик Тор Фридрикссон
Пресс-служба
Никита Михалков, Фридрик Тор Фридрикссон
Мария Захарова
Пресс-служба

Мария Захарова 

Ольга Любимова
Пресс-служба

Ольга Любимова

Ведущим церемонии открытия стал Сергей Безруков. Он представил собравшимся картины-номинанты, а также рассказал о членах жюри 46-го ММКФ. Президент смотра Никита Михалков поприветствовал собравшихся, а также вместе с председателем жюри основного конкурса этого года Фридриком Тор Фридрикссон дал старт фестивалю. Кроме того, Никита Сергеевич наградил Евгения Миронова почетной наградой имени Константина Станиславского «Верю»: «Ты великий русский артист, дорогой мой» — обратился к обладателю статуэтки Михалков. Стоит отметить, что  главные призы, а также цепь председателя жюри ММКФ изготовлены ювелирной компанией Mercury из драгоценных камней и материалов самой высокой пробы. 

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Люди:
Сергей Безруков, Марина Кравец, Юлия Барановская Никита Михалков, Елена Лядова, Евгений Миронов, Тина Канделаки

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