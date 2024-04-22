В столице открылся 46-й Московский международный кинофестиваль: как это было

Ведущим церемонии открытия стал Сергей Безруков. Он представил собравшимся картины-номинанты, а также рассказал о членах жюри 46-го ММКФ. Президент смотра Никита Михалков поприветствовал собравшихся, а также вместе с председателем жюри основного конкурса этого года Фридриком Тор Фридрикссон дал старт фестивалю. Кроме того, Никита Сергеевич наградил Евгения Миронова почетной наградой имени Константина Станиславского «Верю»: «Ты великий русский артист, дорогой мой» — обратился к обладателю статуэтки Михалков. Стоит отметить, что главные призы, а также цепь председателя жюри ММКФ изготовлены ювелирной компанией Mercury из драгоценных камней и материалов самой высокой пробы.