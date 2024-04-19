В «Севкабель Порту» открылась ярмарка современного искусства Port Art Fair. Как это было

Вот уже второй год подряд в «Севкабель Порту» проходит независимая ярмарка современного искусства Port Art Fair. В этот раз первыми взглянуть на работы галерей, объединений и независимых художников пришли Юлдус Бахтиозина, Артем Мороз, Сергей Лимонов, Анна Якубова, Татьяна Володько и другие видные представители петербургского истеблишмента.
Сергей Хеато, Александра Стельмах, Петр Иванов
Таисия Абих, Елизавета Орлова
Команда Port Art Fair
Среди гостей мы встретили галериста, мецената и инвестора Сергея Лимонова со спутницей, дизайнера Янис Чамалиди, креативного директора «Собака.ru» Ксению Гощицкую, художника Сергея Бондарева, арт-диву Юлдус Бахтиозину, куратора Марию Туркину и других. За музыкальное сопровождение вечера отвечал диджей Никита Буч.
Софья Броскина
Павел Бабин
Марат Богдалов
С каждым годом ярмарка становится более востребованной у деятелей культуры: например, в этот раз организаторы получили более 750 заявок из которых были отобраны 61 независимый художник, а также 26 галерей и объединений.
Мария Трунтаева
Дмитрий Егоров
Антонина Мазепа
Никита Буч
Фото: Дмитрий Егоров
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