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Репортажи

В «Севкабель Порту» открылась ярмарка современного искусства Port Art Fair. Как это было

Вот уже второй год подряд в «Севкабель Порту» проходит независимая ярмарка современного искусства Port Art Fair. В этот раз первыми взглянуть на работы галерей, объединений и независимых художников пришли Юлдус Бахтиозина, Артем Мороз, Сергей Лимонов, Анна Якубова, Татьяна Володько и другие видные представители петербургского истеблишмента. 

Сергей Лимонов. Анна Якубова, Татьяна Володько
Пресс-служба
Сергей Лимонов, Анна Якубова, Татьяна Володько
Ксения Гощицкая, Екатерина Попова
Пресс-служба
Ксения Гощицкая, Екатерина Попова
Янис Чамалиди
Пресс-служба
Янис Чамалиди
Сергей Хеато, Александра Стельмах, Петр Иванов
Пресс-служба

Сергей Хеато, Александра Стельмах, Петр Иванов 

Таисия Абих, Елизавета Орлова
Пресс-служба

Таисия Абих, Елизавета Орлова 

Юлдус Бахтиозина. Артём Мороз
Пресс-служба
Юлдус Бахтиозина, Артём Мороз
Команда Port Art Fair
Пресс-служба

Команда Port Art Fair 

Среди гостей мы встретили галериста, мецената и инвестора Сергея Лимонова со спутницей, дизайнера Янис Чамалиди, креативного директора «Собака.ru» Ксению Гощицкую, художника Сергея Бондарева, арт-диву Юлдус Бахтиозину, куратора Марию Туркину и других. За музыкальное сопровождение вечера отвечал диджей Никита Буч. 

Софья Броскина
Пресс-служба

Софья Броскина

Евгения Сероусова
Пресс-служба
Евгения Сероусова
Наталья Карасева, Анна Заведий
Пресс-служба
Наталья Карасева, Анна Заведий
Павел Бабин
Пресс-служба

Павел Бабин

Сергей Бондарев
Пресс-служба
Сергей Бондарев
Николай Евдокимов
Пресс-служба
Николай Евдокимов
Марат Богдалов
Пресс-служба

Марат Богдалов

С каждым годом ярмарка становится более востребованной у деятелей культуры: например, в этот раз организаторы получили более 750 заявок из которых были отобраны 61 независимый художник, а также 26 галерей и объединений.

Мария Туркина
Пресс-служба
Мария Туркина
Мария Трунтаева
Пресс-служба

Мария Трунтаева 

Дмитрий Егоров
Пресс-служба

Дмитрий Егоров

Алексей Глухов
Пресс-служба
Алексей Глухов
Вадим Тишин
Пресс-служба
Вадим Тишин
Антонина Мазепа
Пресс-служба

Антонина Мазепа

Никита Буч
Пресс-служба

Никита Буч

Мария Тарнавская. Полина Чудинова, Дуся Горбовская, Евгения Шкловер
Пресс-служба
Мария Тарнавская, Полина Чудинова, Дуся Горбовская, Евгения Шкловер

Фото: Дмитрий Егоров

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Люди:
Сергей Бондарев, Екатерина Попова, Евгения Сероусова Юлдус Бахтиозина, Алексей Глухов, Вадим Тишин, Ксения Гощицкая, Анна Заведий, Сергей Лимонов, Мария Тарнавская, Николай Евдокимов, Янис Чамалиди, Мария Туркина, Наталья Карасева

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