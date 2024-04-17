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Репортажи

Ксения Собчак, Александр Цыпкин, Светлана Бондарчук, Алексей Жидковский и другие на премии Action!

Премия Action! от одноименного фонда Светланы Бондарчук и Евгении Поповой проводится второй год подряд. В этот раз на церемонии появились яркие представители петербургского и московского истеблишмента: от Ксении Собчак и Ольги Слуцкер до Оксаны Лаврентьевой с Александром Цыпкиным (да, пришли вместе!).

Ксения Собчак
Пресс-служба
Ксения Собчак
Оксана Лаврентьева, Александр Цыпкин
Пресс-служба
Оксана Лаврентьева, Александр Цыпкин
Ольга Слуцкер, Светлана Бондарчук
Пресс-служба
Светлана Бондарчук, Ольга Слуцкер
Алексей Жидковский
Пресс-служба
Алексей Жидковский
Светлана Бондарчук. Сергей Харченко
Пресс-служба
Светлана Бондарчук, Сергей Харченко
Ксения Собчак. Сердар Камбаров, Наталья Максимова
Пресс-служба
Ксения Собчак, Сердар Камбаров, Наталья Максимова 
Софико Шеварднадзе
Пресс-служба
Софико Шеварднадзе
Владислав Лисовец
Пресс-служба
Владислав Лисовец
Анна Меликян
Пресс-служба
Анна Меликян

В этом году победителями премии стали Анна Соболевская, забравшая приз в номинации «Лучший сценарист», Виктория Толстоганова и Максим Лагашкин, признанные лучшей актрисой и актером соответственно. Награду за операторскую работу унес с собой Игорь Гринякин, а приз в категории «Лучший режиссер» достался Ксении Андриановой. Журналистка Ксения Собчак, которая регулярно появляется на благотворительных мероприятиях фонда, была удостоена статуэтки «За верность Action». Со сцены дочь первого мэра Санкт-Петербурга призналась, что ей удалось помочь 205 семьям из Белгорода, на на этом ее работа не заканчивается. 

Евгения Попова
Пресс-служба

Евгения Попова
 

Лянка Грыу
Пресс-служба

Лянка Грыу
 

Наталья Бардо
Пресс-служба

Наталья Бардо
 

Светлана Бондарчук. Сергей Бондарчук-младший
Пресс-служба
Светлана Бондарчук, Сергей Бондарчук-младший
Нино Нинидзе
Пресс-служба

Нино Нинидзе

Юлия Пош
Пресс-служба

Юлия Пош

Анна Александрова, Агата Муцениеце, Рената Пиотровски, Дмитрий Викулин
Пресс-служба

Анна Александрова, Агата Муцениеце, Рената Пиотровски, Дмитрий Викулин

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Люди:
Владислав Лисовец, Алексей Жидковский, Оксана Лаврентьева Анна Меликян, Александр Цыпкин, Софико Шеварднадзе, Светлана Бондарчук, Ксения Собчак, Ольга Слуцкер

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