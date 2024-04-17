Ксения Собчак, Александр Цыпкин, Светлана Бондарчук, Алексей Жидковский и другие на премии Action!

Премия Action! от одноименного фонда Светланы Бондарчук и Евгении Поповой проводится второй год подряд. В этот раз на церемонии появились яркие представители петербургского и московского истеблишмента: от Ксении Собчак и Ольги Слуцкер до Оксаны Лаврентьевой с Александром Цыпкиным (да, пришли вместе!).
В этом году победителями премии стали Анна Соболевская, забравшая приз в номинации «Лучший сценарист», Виктория Толстоганова и Максим Лагашкин, признанные лучшей актрисой и актером соответственно. Награду за операторскую работу унес с собой Игорь Гринякин, а приз в категории «Лучший режиссер» достался Ксении Андриановой. Журналистка Ксения Собчак, которая регулярно появляется на благотворительных мероприятиях фонда, была удостоена статуэтки «За верность Action». Со сцены дочь первого мэра Санкт-Петербурга призналась, что ей удалось помочь 205 семьям из Белгорода, на на этом ее работа не заканчивается.
Евгения Попова
Лянка Грыу
Наталья Бардо
Нино Нинидзе
Юлия Пош
Анна Александрова, Агата Муцениеце, Рената Пиотровски, Дмитрий Викулин
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