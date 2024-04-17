Ксения Собчак, Александр Цыпкин, Светлана Бондарчук, Алексей Жидковский и другие на премии Action!

В этом году победителями премии стали Анна Соболевская, забравшая приз в номинации «Лучший сценарист», Виктория Толстоганова и Максим Лагашкин, признанные лучшей актрисой и актером соответственно. Награду за операторскую работу унес с собой Игорь Гринякин, а приз в категории «Лучший режиссер» достался Ксении Андриановой. Журналистка Ксения Собчак, которая регулярно появляется на благотворительных мероприятиях фонда, была удостоена статуэтки «За верность Action». Со сцены дочь первого мэра Санкт-Петербурга призналась, что ей удалось помочь 205 семьям из Белгорода, на на этом ее работа не заканчивается.