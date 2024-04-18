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Шарлиз Терон, Розамунд Пайк, Карли Клосс, Дайана Крюгер и другие звезды на показе Dior

Креативный директор Dior Мария Грация Кьюри собрала в первом ряду показа главных звезд А-листа: в Бруклинском музее были замечены Шарлиз Терон, Розамунд Пайк, Наоми Уоттс, Диана Крюгер и другие.

Шарлиз Терон
Пресс-служба

Шарлиз Терон

Диана Крюгер
Пресс-служба

Диана Крюгер

Карли Клосс
Пресс-служба

Карли Клосс

Летиция Каста
Пресс-служба

Летиция Каста

Аня Тейлор-Джой
Пресс-служба

Аня Тейлор-Джой

Розамунд Пайк
Пресс-служба

Розамунд Пайк

Шарлиз Терон, пришедшая на показ с дочерью, Розамунд Пайк, Наоми Уоттс, Аня Тейлор-Джой, Мишель Уильямс, Диана Крюгер, Летиция Каста, Александра Даддарио, Карли Клосс и другие звезды, посетившие шоу, первыми примерили образы из новой коллекции. 

Мишель Уильямс
Пресс-служба

Мишель Уильямс

Александра Даддарио
Пресс-служба

Александра Даддарио

Наоми Уоттс
Пресс-служба

Наоми Уоттс

Альба Рорвахер
Пресс-служба

Альба Рорвахер

Pre-Fall Dior был вдохновлен стилем Марлен Дитрих. Кроме того, Мария Грация Кьюри рассказала, что неслучайно решила презентовать новую коллекцию именно в Нью-Йорке: по ее словам, она с 18 лет регулярно посещала этот город и хотела сделать шоу именно здесь.

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