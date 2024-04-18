Шарлиз Терон, Розамунд Пайк, Карли Клосс, Дайана Крюгер и другие звезды на показе Dior

Креативный директор Dior Мария Грация Кьюри собрала в первом ряду показа главных звезд А-листа: в Бруклинском музее были замечены Шарлиз Терон, Розамунд Пайк, Наоми Уоттс, Диана Крюгер и другие.
Шарлиз Терон, пришедшая на показ с дочерью, Розамунд Пайк, Наоми Уоттс, Аня Тейлор-Джой, Мишель Уильямс, Диана Крюгер, Летиция Каста, Александра Даддарио, Карли Клосс и другие звезды, посетившие шоу, первыми примерили образы из новой коллекции.
Pre-Fall Dior был вдохновлен стилем Марлен Дитрих. Кроме того, Мария Грация Кьюри рассказала, что неслучайно решила презентовать новую коллекцию именно в Нью-Йорке: по ее словам, она с 18 лет регулярно посещала этот город и хотела сделать шоу именно здесь.
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