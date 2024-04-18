Шарлиз Терон, Розамунд Пайк, Карли Клосс, Дайана Крюгер и другие звезды на показе Dior

Pre-Fall Dior был вдохновлен стилем Марлен Дитрих. Кроме того, Мария Грация Кьюри рассказала, что неслучайно решила презентовать новую коллекцию именно в Нью-Йорке: по ее словам, она с 18 лет регулярно посещала этот город и хотела сделать шоу именно здесь.