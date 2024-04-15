Как прошло открытие Мультимедиа Арт Музея Москвы (МАММ)

В Москве после продолжительного ремонта вновь открылись двери Мультимедиа Арт Музея. Первыми гостями директора культурной институции Ольги Свибловой стали видные деятели культуры, искусства и fashion-индустрии.
Дмитрий Исхаков
Александра Ревенко
Дмитрий Викулин
Пожалуй, самой популярной экспозицией, показанной в стенах обновленного музея, стала выставка работ Эрика Булатова «Живу дальше. Лаборатория художника». Первыми взглянуть на работы художника пришли Марина Лошак, Алиса Прудникова, Сергей Лимонов, Елизавета Лихачёва, Михаил Стацюк, Эвелина Хромченко, Влад Лисовец, Роман Уваров, Александра Ревенко и другие.
Марина Лошак
Константин Анисимов со спутницей
Екатерина Финогенова
Петр Иванов
Анна Сысоева
Ирина Кулик
Анастасия Каменская, Денис Мережковский
Екатерина Положенцева
Владимир Снежин
Дмитрий Шабалин
Всего на семи обновленных этажах представлено восемь выставок, которые охватывают как российскую, так и зарубежную фотографию, а также частично современное искусство. Экспозиция же «Живу дальше. Лаборатория художника» приурочена к 90-летию Эрика Булатова.
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