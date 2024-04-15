18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Как прошло открытие Мультимедиа Арт Музея Москвы (МАММ)

В Москве после продолжительного ремонта вновь открылись двери Мультимедиа Арт Музея. Первыми гостями директора культурной институции Ольги Свибловой стали видные деятели культуры, искусства и fashion-индустрии.

Ольга Свиблова
Пресс-служба
Ольга Свиблова
Сергей Лимонов. Джессика
Пресс-служба
Сергей Лимонов, Джессика
Евгения Милова, Михаил Стацюк, Мария Федорова. Антон Желнов, Елена Окутина, Анастасия Каменская, Григорий Туманов
Пресс-служба
Мария Федорова, Михаил Стацюк, Евгения Милова, Антон Желнов, Елена Окутина, Анастасия Каменская, Григорий Туманов
Роман Уваров
Пресс-служба
Роман Уваров
Эвелина Хромченко
Пресс-служба
Эвелина Хромченко
Мария Федорова
Пресс-служба
Мария Федорова
Владислав Лисовец
Пресс-служба
Владислав Лисовец
Дмитрий Исхаков
Пресс-служба

Дмитрий Исхаков

Александра Ревенко
Пресс-служба

Александра Ревенко

Дмитрий Викулин
Пресс-служба

Дмитрий Викулин

Пожалуй, самой популярной экспозицией, показанной в стенах обновленного музея, стала выставка работ Эрика Булатова «Живу дальше. Лаборатория художника». Первыми взглянуть на работы художника пришли Марина Лошак, Алиса Прудникова, Сергей Лимонов, Елизавета Лихачёва, Михаил Стацюк, Эвелина Хромченко, Влад Лисовец,  Роман Уваров, Александра Ревенко и другие.

Алиса Прудникова
Пресс-служба
Алиса Прудникова
Марина Лошак
Пресс-служба

Марина Лошак

Константин Анисимов со спутницей
Пресс-служба

Константин Анисимов со спутницей 

Екатерина Финогенова
Пресс-служба

Екатерина Финогенова

Петр Иванов
Пресс-служба

Петр Иванов

Анна Сысоева
Пресс-служба

Анна Сысоева

Ирина Кулик
Пресс-служба

Ирина Кулик

Анастасия Каменская, Денис Мережковский
Пресс-служба

Анастасия Каменская, Денис Мережковский

Екатерина Положенцева
Пресс-служба

Екатерина Положенцева 

Владимир Снежин
Пресс-служба

Владимир Снежин

Дмитрий Шабалин
Пресс-служба

Дмитрий Шабалин

Алиса Прудникова. Елизавета Лихачёва
Пресс-служба
Алиса Прудникова, Елизавета Лихачёва

Всего на семи обновленных этажах представлено восемь выставок, которые охватывают как российскую, так и зарубежную фотографию, а также частично современное искусство. Экспозиция же «Живу дальше. Лаборатория художника» приурочена к  90-летию Эрика Булатова. 

Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Михаил Стацюк, Владислав Лисовец, Алиса Прудникова Сергей Лимонов, Евгения Милова, Роман Уваров, Мария Федорова, Эвелина Хромченко, Ольга Свиблова

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: