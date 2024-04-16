Как прошло открытие бутика Le Journal Intime: технологичное белье, арт- и фэшн-комьюнити Петербурга

Белье Le Journal Intime — технологичная и уникальная инновация. Модели повторяяют изгибы тела и оставляют кожу открытой на 65%, при этом в них нет косточек и других сдавливающих элементов. Зато есть широкие эластичные бретели и плоские швы, которые отвечают за комфорт. Такой подход бренд перенял от медицинского белья, соединив его с легкостью, полупрозрачностью и трендовым дизайном.