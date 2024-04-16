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Репортажи

Как прошло открытие бутика Le Journal Intime: технологичное белье, арт- и фэшн-комьюнити Петербурга

Российский бренд нижнего белья Le Journal Intime масштабно открыл фирменный (и первый!) бутик на Невском проспекте. Марка известна и уникальна альтернативным подходом к поддержке без использования твердых каркасов. Le Journal Intime презентовали коллекции из компрессионного мелкоячеистого сетчатого трикотажа power-net, который повторяет изгибы тела. Посетили открытие и оценили технологичное и эстетичное белье блогеры, инфлюенсеры, актрисы, модели, стилисты — представительницы арт-, фэшн- и бизнес-комьюнити города.

Ирина Оганова
Ирина Оганова
Полина Сидихина
Полина Сидихина
Полина Маликова (Толстун)
Полина Маликова (Толстун)
Лина Гасанова
Лина Гасанова
Наталья Войнич

Наталья Войнич

Виолетта Сорокина. Наталья Войнич, Ирина Соколенко
Виолетта Сорокина, Наталья Войнич, Ирина Соколенко
Галя Голованова
Галя Голованова
Юлия Машнич

Юлия Машнич

Дарья Рудая
Дарья Рудая

Белье Le Journal Intime — технологичная и уникальная инновация. Модели повторяяют изгибы тела и оставляют кожу открытой на 65%, при этом в них нет косточек и других сдавливающих элементов. Зато есть широкие эластичные бретели и плоские швы, которые отвечают за комфорт. Такой подход бренд перенял от медицинского белья, соединив его с легкостью, полупрозрачностью и трендовым дизайном. 

Татьяна Неклюдова
Татьяна Неклюдова
Анастасия Климова
Анастасия Климова
Виолетта Сорокина
Виолетта Сорокина
Мария Ван Малдерен, Анна Ухарова

Мария Ван Малдерен, Анна Ухарова

Светлана Соколова
Светлана Соколова
Александра Минеева, Анна Петруничкина

Александра Минеева, Анна Петруничкина

Светлана Кипарис

Светлана Кипарис

Юлия Машнич, Анастасия Парфенова

Юлия Машнич, Анастасия Парфенова

Татьяна Раковец
Татьяна Раковец
Екатерина Мацюця

Екатерина Мацюця

Сочетание минималистичного дизайна, функциональности и графичных плоских швов — ДНК бренда. Благодаря такому оптимальному сочетанию Le Journal Intime стали известны не только в России, но и Европе. Бренд — постоянный участник международных и национальных профессиональных выставок. Например, парижской выставки Salon International de la Lingerie. Белье марки выставляется в зоне Selection и зоне трендов.

Ксения Дубяго
Ксения Дубяго
Александра Федо
Александра Федо
Полина Шевцова

Полина Шевцова

Юлия Шидловская

Юлия Шидловская

Анастасия Парфенова

Анастасия Парфенова

Кристина Массон

Кристина Массон

Анна Афонина
Анна Афонина
Ирина Лузан, Кристина Назимова

Ирина Лузан, Кристина Назимова

Любовь Улаева

Любовь Улаева

История технологичного белья Le Journal Intime началась в 2015 году с медицинского компрессионного послеоперационного белья Native. Теперь Le Journal Intime создают белье на каждый день, при этом сохранив технологии и свой приоритет — заботу о женском здоровье.

Анастасия Дьякова

Анастасия Дьякова

Екатерина Минина
Екатерина Минина
Евдокия Горбовская, Дарина Казанцева

Евдокия Горбовская, Дарина Казанцева

Екатерина Мацюця, Диана Элиас, Любовь Улаева

Екатерина Мацюця, Диана Элиас, Любовь Улаева

Доминика Климова
Доминика Климова
Злата Архипова

Злата Архипова

Анна Ахматова

Анна Ахматова

Ксения Драннова

Ксения Драннова

Среди гостей первого петербургского знакомства с брендом были писательница Ирина Оганова, актрисы Полина Сидихина и Полина Маликова, модель Татьяна Неклюдова, генеральный директор коммуникационного агентства MYGRIBS Светлана Соколова, блогер Даша Ру, инфлюенсер Александра Минеева, создательница рынка выходного дня «Они пожрать любят» Ксения Дубяго, директор отдела моды и образа жизни «Собака.ru» Юлия Машнич.

Полина Сидихина, Татьяна Раковец. Анастасия Дьякова, Светлана Кипарис,
Полина Сидихина, Татьяна Раковец, Анастасия Дьякова, Светлана Кипарис, 
Алена Мельникова, Олег Перфилов
Алена Мельникова, Олег Перфилов
Любовь Улаева, Анна Петруничкина, Диана Элиас, Александра Минеева

Любовь Улаева, Анна Петруничкина, Диана Элиас, Александра Минеева

Поддерживали открытие фирменного бутика флористическое оформление от декоратора Максима Лангуева, коктейли от perfectbarsteam, фуршет от шефа Crevette bistro Олега Перфилова (все — лауреаты премий «Собака.ru»!).

Реклама. ООО «Нэйтив». ИНН 7724542709

Фото: Анастасия Большакова

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Анна Афонина, Анастасия Климова, Виолетта Сорокина Светлана Соколова , Дарья Рудая, Алена Мельникова, Екатерина Минина, Лина Гасанова, Олег Перфилов, Ирина Оганова, Ксения Дубяго, Полина Маликова (Толстун), Доминика Климова, Александра Федо, Татьяна Раковец, Татьяна Неклюдова, Полина Сидихина, Галя Голованова

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