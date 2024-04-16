Как прошло открытие бутика Le Journal Intime: технологичное белье, арт- и фэшн-комьюнити Петербурга

Российский бренд нижнего белья Le Journal Intime масштабно открыл фирменный (и первый!) бутик на Невском проспекте. Марка известна и уникальна альтернативным подходом к поддержке без использования твердых каркасов. Le Journal Intime презентовали коллекции из компрессионного мелкоячеистого сетчатого трикотажа power-net, который повторяет изгибы тела. Посетили открытие и оценили технологичное и эстетичное белье блогеры, инфлюенсеры, актрисы, модели, стилисты — представительницы арт-, фэшн- и бизнес-комьюнити города.
Наталья Войнич
Юлия Машнич
Белье Le Journal Intime — технологичная и уникальная инновация. Модели повторяяют изгибы тела и оставляют кожу открытой на 65%, при этом в них нет косточек и других сдавливающих элементов. Зато есть широкие эластичные бретели и плоские швы, которые отвечают за комфорт. Такой подход бренд перенял от медицинского белья, соединив его с легкостью, полупрозрачностью и трендовым дизайном.
Мария Ван Малдерен, Анна Ухарова
Александра Минеева, Анна Петруничкина
Светлана Кипарис
Юлия Машнич, Анастасия Парфенова
Екатерина Мацюця
Сочетание минималистичного дизайна, функциональности и графичных плоских швов — ДНК бренда. Благодаря такому оптимальному сочетанию Le Journal Intime стали известны не только в России, но и Европе. Бренд — постоянный участник международных и национальных профессиональных выставок. Например, парижской выставки Salon International de la Lingerie. Белье марки выставляется в зоне Selection и зоне трендов.
Полина Шевцова
Юлия Шидловская
Анастасия Парфенова
Кристина Массон
Ирина Лузан, Кристина Назимова
Любовь Улаева
История технологичного белья Le Journal Intime началась в 2015 году с медицинского компрессионного послеоперационного белья Native. Теперь Le Journal Intime создают белье на каждый день, при этом сохранив технологии и свой приоритет — заботу о женском здоровье.
Анастасия Дьякова
Евдокия Горбовская, Дарина Казанцева
Екатерина Мацюця, Диана Элиас, Любовь Улаева
Злата Архипова
Анна Ахматова
Ксения Драннова
Среди гостей первого петербургского знакомства с брендом были писательница Ирина Оганова, актрисы Полина Сидихина и Полина Маликова, модель Татьяна Неклюдова, генеральный директор коммуникационного агентства MYGRIBS Светлана Соколова, блогер Даша Ру, инфлюенсер Александра Минеева, создательница рынка выходного дня «Они пожрать любят» Ксения Дубяго, директор отдела моды и образа жизни «Собака.ru» Юлия Машнич.
Любовь Улаева, Анна Петруничкина, Диана Элиас, Александра Минеева
Поддерживали открытие фирменного бутика флористическое оформление от декоратора Максима Лангуева, коктейли от perfectbarsteam, фуршет от шефа Crevette bistro Олега Перфилова (все — лауреаты премий «Собака.ru»!).
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Фото: Анастасия Большакова
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