Как прошло открытие выставки «Сюрприз Контейнер» в галерее Anna Nova?

Посмотреть на перформанс пришли Екатерина Попова, основательница и куратор Pop Up Gallery, и арт-критик Наталья Карасева, и исследователь искусства и куратор Илья Крончев-Иванов и многие другие. Сама художница — живет и творит в Барселоне последние несколько лет — присутствовала в пространстве по видеосвязи.