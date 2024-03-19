Как прошло открытие выставки «Сюрприз Контейнер» в галерее Anna Nova?

В галерее современного искусства Anna Nova ее основательница Анна Нова и художница Анна Андржиевская собрали представителей арт-индустрии, чтобы презентовать новый персональный проект, посвященный фантазии на тему краха мачистского мира.
Илья Крончев-Иванов
Анна Якубова и Матвей Корочкин
Ирина Граф
Элина Сологуб и Нина Новикова
Сара Вольская и Анастасия Таран
Посмотреть на перформанс пришли Екатерина Попова, основательница и куратор Pop Up Gallery, и арт-критик Наталья Карасева, и исследователь искусства и куратор Илья Крончев-Иванов и многие другие. Сама художница — живет и творит в Барселоне последние несколько лет — присутствовала в пространстве по видеосвязи.
Проект Анны Андржиевской «Сюрприз Контейнер» — это фантазия о крахе мачистского мира. По замыслу художницы в галерее раскрылась капсула, найденная исследователями в тектоническом разломе Уральских гор. Внутри неё были обнаружены неопознанные объекты, доказывающие существование еще одной цивилизации из параллельной реальности, в которой произошла катастрофа.
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