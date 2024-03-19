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Как прошло открытие выставки «Сюрприз Контейнер» в галерее Anna Nova?

В галерее современного искусства Anna Nova ее основательница Анна Нова и художница Анна Андржиевская собрали представителей арт-индустрии, чтобы презентовать новый персональный проект, посвященный фантазии на тему краха мачистского мира.

Анна Нова
Дмитрий Егоров
Анна Нова
Екатерина Попова. Ксения Бобылева
Дмитрий Егоров
Екатерина Попова, Ксения Бобылева
Наталья Карасева
Дмитрий Егоров
Наталья Карасева
Илья Крончев-Иванов
Дмитрий Егоров

Илья Крончев-Иванов

Анна Якубова и Матвей Корочкин
Дмитрий Егоров

Анна Якубова и Матвей Корочкин

Ирина Граф
Дмитрий Егоров

Ирина Граф

Элина Сологуб и Нина Новикова
Дмитрий Егоров

Элина Сологуб и Нина Новикова

Сара Вольская и Анастасия Таран
Дмитрий Егоров

Сара Вольская и Анастасия Таран

Екатерина Попова, Анна Нова. Марина Альвитр
Дмитрий Егоров
Анна Нова, Екатерина Попова, Марина Альвитр

Посмотреть на перформанс пришли Екатерина Попова, основательница и куратор Pop Up Gallery, и арт-критик Наталья Карасева, и исследователь искусства и куратор Илья Крончев-Иванов и многие другие. Сама художница — живет и творит в Барселоне последние несколько лет — присутствовала в пространстве по видеосвязи.

Анна Нова
Дмитрий Егоров
Анна Нова
Дмитрий Егоров
Дмитрий Егоров
Дмитрий Егоров
Анна Нова. Команда АNG
Дмитрий Егоров
Анна Нова, Команда АNG

Проект Анны Андржиевской «Сюрприз Контейнер» — это фантазия о крахе мачистского мира. По замыслу художницы в галерее раскрылась капсула, найденная исследователями в тектоническом разломе Уральских гор. Внутри неё были обнаружены неопознанные объекты, доказывающие существование еще одной цивилизации из параллельной реальности, в которой произошла катастрофа. 

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Люди:
Екатерина Попова, Анна Нова, Наталья Карасева

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