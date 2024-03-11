Райан Гослинг, Эмма Стоун, Эмили Блант, Брэдли Купер и другие гости премии «Оскар» — 2024

В этом году организаторы церемонии решили вернуться к классической красной дорожке — в прошлом ковровое покрытие было синим. По традиции премии первыми появились звезды не первого эшелона. Лишь спустя несколько часов после начала, театр Dolby начал наполняться главными мировыми селебритис.