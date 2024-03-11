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Репортажи

Райан Гослинг, Эмма Стоун, Эмили Блант, Брэдли Купер и другие гости премии «Оскар» — 2024

В Лос-Анджелесе прошло главное светское событие года: Американская академия кинематографических искусств и наук вручила премию «Оскар». На ковровой дорожке церемонии собрались главные люди западного шоу-бизнеса. 

Зендая в Armani Privé, серьги Bulgari
Getty

Зендая в Armani Privé, серьги Bulgari

Марго Робби в Versace
Getty

Марго Робби в Versace

Шарлиз Терон в Dior
Getty

Шарлиз Терон в Dior

Дженнифер Лоуренс в Dior
Getty

Дженнифер Лоуренс в Dior

Эмили Блант в Schiaparelli
Getty

Эмили Блант в Schiaparelli

Билли Айлиш в Chanel
Getty

Билли Айлиш в Chanel

Эмма Стоун в Louis Vuitton
Getty

Эмма Стоун в Louis Vuitton

Сандра Хюллер в Schiaparelli
Getty

Сандра Хюллер в Schiaparelli

Флоренс Пью в Del Core
Getty

Флоренс Пью в Del Core

Киллиан Мерфи
Getty

Киллиан Мерфи

В этом году организаторы церемонии решили вернуться к классической красной дорожке — в прошлом ковровое покрытие было синим. По традиции премии первыми появились звезды не первого эшелона. Лишь спустя несколько часов после начала, театр Dolby начал наполняться главными мировыми селебритис. 

Райан Гослинг с сестрой Мэнди Гослинг
Getty

Райан Гослинг с сестрой Мэнди Гослинг
 

Брэдли Купер с мамой Глорией Кампано
Getty

 Брэдли Купер с мамой Глорией Кампано

Роберт Дауни-младший и Сьюзан Левин
Getty

Роберт Дауни-младший и Сьюзан Левин

Мэттью Макконахи и Камила Алвес
Getty

Мэттью Макконахи и Камила Алвес

Джош Хартнет и Тэмсин Эдгертон
Getty

Джош Хартнет и Тэмсин Эдгертон

Уиллем Дефо и Джада Колагранде
Getty

Уиллем Дефо и Джада Колагранде

Грета Гервиг и Ноа Баумбах
Getty

Грета Гервиг и Ноа Баумбах

Кирстен Данст и Джесси Племонса
Getty

Кирстен Данст и Джесси Племонса

Крис Хемсворт и Эльза Патаки
Getty

Крис Хемсворт и Эльза Патаки

Марк Руффало и Санрайз Койни
Getty

Марк Руффало и Санрайз Койни

Этот «Оскар» оказался богат на семейные выходы — перед фотографами появился Райан Гослинг с сестрой Мэнди, Брэдли Купер позировал с мамой Глорией Кампано, а Роберт Дауни-младший вышел с супругой Сьюзан Левин. 

Кэри Маллиган в Balenciaga
Getty

Кэри Маллиган в Balenciaga

Америка Феррера в Versace
Getty

Америка Феррера в Versace

Лили Гладстон в Gucci
Getty

Лили Гладстон в Gucci

Давайн Джой Рэндольф в Louis Vuitton
Getty

Давайн Джой Рэндольф в Louis Vuitton

Ева Лонгория в Tamara Ralph
Getty

Ева Лонгория в Tamara Ralph

Ариана Гранде в Giambattista Valli
Getty

Ариана Гранде в Giambattista Valli

Аня Тейлор-Джой в Dior
Getty

Аня Тейлор-Джой в Dior

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