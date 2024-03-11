Райан Гослинг, Эмма Стоун, Эмили Блант, Брэдли Купер и другие гости премии «Оскар» — 2024

В Лос-Анджелесе прошло главное светское событие года: Американская академия кинематографических искусств и наук вручила премию «Оскар». На ковровой дорожке церемонии собрались главные люди западного шоу-бизнеса.
В этом году организаторы церемонии решили вернуться к классической красной дорожке — в прошлом ковровое покрытие было синим. По традиции премии первыми появились звезды не первого эшелона. Лишь спустя несколько часов после начала, театр Dolby начал наполняться главными мировыми селебритис.
Райан Гослинг с сестрой Мэнди Гослинг
Брэдли Купер с мамой Глорией Кампано
Роберт Дауни-младший и Сьюзан Левин
Мэттью Макконахи и Камила Алвес
Джош Хартнет и Тэмсин Эдгертон
Уиллем Дефо и Джада Колагранде
Грета Гервиг и Ноа Баумбах
Кирстен Данст и Джесси Племонса
Крис Хемсворт и Эльза Патаки
Марк Руффало и Санрайз Койни
Этот «Оскар» оказался богат на семейные выходы — перед фотографами появился Райан Гослинг с сестрой Мэнди, Брэдли Купер позировал с мамой Глорией Кампано, а Роберт Дауни-младший вышел с супругой Сьюзан Левин.
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