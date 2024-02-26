Победители премии Independent Spirit Awards

Лучший фильм: «Прошлые жизни»



Лучшая режиссура: Селин Сон — «Прошлые жизни»



Лучшая главная роль: Джеффри Райт — «Американское чтиво»



Лучшая второстепенная роль: Давайн Джой Рэндольф — «Оставленные»



Лучшая прорывная роль: Доминик Сесса — «Оставленные»



Лучший сценарий: Корд Джефферсон — «Американское чтиво»



Лучший международный фильм: «Анатомия падения» — Франция



Лучший дебютный фильм: «Тысяча и один» — реж. А.В. Рокуэлл



Лучший дебютный сценарий: Сэми Бёрч, Алекс Меканик — «Май декабрь»



Лучшая операторская работа: Эйгил Брилд — «Оставленные»



Лучший монтаж: Дэниэл Гарбер — «Как взорвать трубопровод»



Лучший документальный фильм: «Дочери Ольфы»



Приз им. Джона Кассаветиса — дебютному фильму с бюджетом менее $1 млн: «Фремонт»



Приз им. Роберта Олтмэна — актёрскому ансамблю, режиссёру, кастинг-директору: «Появление»



Лучший дебютный сериал: «Грызня»



Лучшая главная роль в дебютном сериале: Али Вонг — «Грызня»



Лучшая второстепенная роль в дебютном сериале: Ник Офферман — «Одни из нас»



Лучшая прорывная роль в дебютном сериале: Кейвонн Монреаль Вудард — «Одни из нас»



Лучший ансамбль в дебютном сериале: «Быть присяжным»



Лучший документальный сериал: «Дорогая мама»

