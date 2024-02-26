Предоскаровская пора — самая горячая в Голливуде: звезды, сбившись с ног, ходят на всевозможные церемонии награждения. На этот раз свою премию «Независимый дух» вручила некоммерческая организация «Film Independent»: церемония собрала внушительный пул знаменитостей на ковровой дорожке.
В этот раз наряды от Valentino правили бал: в белоснежном костюме с пайетками появилась Энн Хэтэуэй, черное платье — у Эммы Робертс, а Билли Айлиш, оставаясь верной своему стилю, выбрала мешковатый пиджак, дополнив галстуком. Нарушила идиллию Натали Портман, выбрав Balmain.
В этот раз обошлось без триумфа фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер»: на церемонии чествовали «Оставленных» — именно этот проект стал лидером по числу унесенных домой наград.
Победители премии Independent Spirit Awards
Лучший фильм: «Прошлые жизни»
Лучшая режиссура: Селин Сон — «Прошлые жизни»
Лучшая главная роль: Джеффри Райт — «Американское чтиво»
Лучшая второстепенная роль: Давайн Джой Рэндольф — «Оставленные»
Лучшая прорывная роль: Доминик Сесса — «Оставленные»
Лучший сценарий: Корд Джефферсон — «Американское чтиво»
Лучший международный фильм: «Анатомия падения» — Франция
Лучший дебютный фильм: «Тысяча и один» — реж. А.В. Рокуэлл
Лучший дебютный сценарий: Сэми Бёрч, Алекс Меканик — «Май декабрь»
Лучшая операторская работа: Эйгил Брилд — «Оставленные»
Лучший монтаж: Дэниэл Гарбер — «Как взорвать трубопровод»
Лучший документальный фильм: «Дочери Ольфы»
Приз им. Джона Кассаветиса — дебютному фильму с бюджетом менее $1 млн: «Фремонт»
Приз им. Роберта Олтмэна — актёрскому ансамблю, режиссёру, кастинг-директору: «Появление»
Лучший дебютный сериал: «Грызня»
Лучшая главная роль в дебютном сериале: Али Вонг — «Грызня»
Лучшая второстепенная роль в дебютном сериале: Ник Офферман — «Одни из нас»
Лучшая прорывная роль в дебютном сериале: Кейвонн Монреаль Вудард — «Одни из нас»
Лучший ансамбль в дебютном сериале: «Быть присяжным»
Лучший документальный сериал: «Дорогая мама»
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