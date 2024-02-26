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Репортажи

Энн Хэтэуэй, Джессика Честейн, Натали Портман, Эмма Робертс и другие звезды на премии Film Independent Spirit Awards

Предоскаровская пора — самая горячая в Голливуде: звезды, сбившись с ног, ходят на всевозможные церемонии награждения. На этот раз свою премию «Независимый дух» вручила некоммерческая организация «Film Independent»: церемония собрала внушительный пул знаменитостей на ковровой дорожке.  

Энн Хэтэуэй в Valentino
Getty

Энн Хэтэуэй в Valentino

Натали Портман в Balmain
Getty

Натали Портман в Balmain

Джессика Честейн в Oscar de la Renta
Getty

Джессика Честейн в Oscar de la Renta

Эмма Робертс в Valentino
Getty

Эмма Робертс в Valentino

Билли Айлиш в Valentino
Getty

Билли Айлиш в Valentino

В этот раз наряды от Valentino правили бал: в белоснежном костюме с пайетками появилась Энн Хэтэуэй, черное платье — у Эммы Робертс, а Билли Айлиш, оставаясь верной своему стилю, выбрала мешковатый пиджак, дополнив галстуком. Нарушила идиллию Натали Портман, выбрав Balmain.

Эмма Коррин в Miu Miu
Getty

Эмма Коррин в Miu Miu

Мишель Уильямс в Chanel
Getty

Мишель Уильямс в Chanel 

Лили Глэдстоун в J.Okuma
Getty

Лили Глэдстоун в J.Okuma

Анна Кендрик
Getty

Анна Кендрик

Уилл Феррелл
Getty

Уилл Феррелл

В этот раз обошлось без триумфа фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер»: на церемонии чествовали «Оставленных» — именно этот проект стал лидером по числу унесенных домой наград. 

Победители премии Independent Spirit Awards

Лучший фильм: «Прошлые жизни»

Лучшая режиссура: Селин Сон — «Прошлые жизни»

Лучшая главная роль: Джеффри Райт — «Американское чтиво»

Лучшая второстепенная роль: Давайн Джой Рэндольф — «Оставленные»

Лучшая прорывная роль: Доминик Сесса — «Оставленные»

Лучший сценарий: Корд Джефферсон — «Американское чтиво»

Лучший международный фильм: «Анатомия падения» — Франция

Лучший дебютный фильм: «Тысяча и один» — реж. А.В. Рокуэлл

Лучший дебютный сценарий: Сэми Бёрч, Алекс Меканик — «Май декабрь»

Лучшая операторская работа: Эйгил Брилд — «Оставленные»

Лучший монтаж: Дэниэл Гарбер — «Как взорвать трубопровод»

Лучший документальный фильм: «Дочери Ольфы»

Приз им. Джона Кассаветиса — дебютному фильму с бюджетом менее $1 млн: «Фремонт»

Приз им. Роберта Олтмэна — актёрскому ансамблю, режиссёру, кастинг-директору: «Появление»

Лучший дебютный сериал: «Грызня»

Лучшая главная роль в дебютном сериале: Али Вонг — «Грызня»

Лучшая второстепенная роль в дебютном сериале: Ник Офферман — «Одни из нас»

Лучшая прорывная роль в дебютном сериале: Кейвонн Монреаль Вудард — «Одни из нас»

Лучший ансамбль в дебютном сериале: «Быть присяжным»

Лучший документальный сериал: «Дорогая мама»
 

Эндрю Скотт
Getty

Эндрю Скотт

Джеймс Марсден
Getty

Джеймс Марсден

Давайн Джой Рэндольф
Getty

Давайн Джой Рэндольф

 

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