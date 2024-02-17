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Репортажи

Юлия Снигирь, Любовь Толкалина, Ирина Розанова, Вера Кинчева: как прошла премьера сериала «Престиж»

Главные действующие лица проекта и звезды собрались в столичном особняке Смирнова, чтобы посмотреть премьерные серии сериала. 

Юлия Снигирь
Пресс-служба
Юлия Снигирь
Любовь Толкалина
Пресс-служба

Любовь Толкалина

Ирина Дубцова
Пресс-служба

Ирина Дубцова

Ирина Розанова
Пресс-служба

Ирина Розанова

 

Вера Кинчева
Пресс-служба

Вера Кинчева

Сергей Сенцов
Пресс-служба

Сергей Сенцов

Проект представил режиссер Сергей Сенцов, известный по сериалам «Физрук», «Дылды», «1703». Поддержать маэстро пришли исполнительницы главных ролей Юлия Снигирь, Ирина Розанова, Вера Кинчева, Ирина Дубцова и другие. «У нас потрясающий женский ансамбль! С ними было весело снимать, но и очень трудно. Площадка искрила!» — заявил Сенцов со сцены. 

Алексей Жидковский
Пресс-служба
Алексей Жидковский
Мария Червоткина
Пресс-служба
Мария Червоткина
Аскар Ильясов с девушкой
Пресс-служба

Аскар Ильясов с девушкой

Александр Мизев со спутницей
Пресс-служба

Александр Мизев со спутницей 

Ксения Дукалис
Пресс-служба

Ксения Дукалис

Для поддержки коллег в старинном особняке высадился настоящий петербургский десант: среди гостей премьеры заметили и недавно вышедшую замуж Марию Червоткину, и блогера Алексея Жидковского, и актрису Анну Банщикову. Также на вечере заглянул самый харизматичный фрешмен нашего кино Александр Мизев, актер Аскар Ильясов, звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев и другие. 

Илья Лыков
Пресс-служба

Илья Лыков

Пелагея Невзорова
Пресс-служба

Пелагея Невзорова

Марк Богатырев
Пресс-служба

Марк Богатырев

Анна Банщикова
Пресс-служба

Анна Банщикова

Сериал рассказывает об элитном поселке «Престиж» — здесь живут чиновники, топ-менеджеры, оперные дивы со своими семьями и прислугой. Но их тихая и размеренная жизнь рушится, когда происходит загадочное убийство няни одной из местных семей. Это событие заставляет соседей с подозрением смотреть друг на друга. 

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Люди:
Мария Червоткина, Алексей Жидковский, Юлия Снигирь

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