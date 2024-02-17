Юлия Снигирь, Любовь Толкалина, Ирина Розанова, Вера Кинчева: как прошла премьера сериала «Престиж»

Сериал рассказывает об элитном поселке «Престиж» — здесь живут чиновники, топ-менеджеры, оперные дивы со своими семьями и прислугой. Но их тихая и размеренная жизнь рушится, когда происходит загадочное убийство няни одной из местных семей. Это событие заставляет соседей с подозрением смотреть друг на друга.