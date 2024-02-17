Юлия Снигирь, Любовь Толкалина, Ирина Розанова, Вера Кинчева: как прошла премьера сериала «Престиж»

Главные действующие лица проекта и звезды собрались в столичном особняке Смирнова, чтобы посмотреть премьерные серии сериала.
Проект представил режиссер Сергей Сенцов, известный по сериалам «Физрук», «Дылды», «1703». Поддержать маэстро пришли исполнительницы главных ролей Юлия Снигирь, Ирина Розанова, Вера Кинчева, Ирина Дубцова и другие. «У нас потрясающий женский ансамбль! С ними было весело снимать, но и очень трудно. Площадка искрила!» — заявил Сенцов со сцены.
Аскар Ильясов с девушкой
Александр Мизев со спутницей
Ксения Дукалис
Для поддержки коллег в старинном особняке высадился настоящий петербургский десант: среди гостей премьеры заметили и недавно вышедшую замуж Марию Червоткину, и блогера Алексея Жидковского, и актрису Анну Банщикову. Также на вечере заглянул самый харизматичный фрешмен нашего кино Александр Мизев, актер Аскар Ильясов, звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев и другие.
Сериал рассказывает об элитном поселке «Престиж» — здесь живут чиновники, топ-менеджеры, оперные дивы со своими семьями и прислугой. Но их тихая и размеренная жизнь рушится, когда происходит загадочное убийство няни одной из местных семей. Это событие заставляет соседей с подозрением смотреть друг на друга.
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