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Лана Дель Рей, Кайли Миноуг, Пэрис Хилтон, Дуа Липа и другие звезды на Pre-Grammy Gala

Традиционно перед вручением главной музыкальной премии «Грэмми». гала-вечер устраивает музыкальный продюсер Клайв Дэвис — он раскатывает свою красную дорожку аж с 1976 года. По словам Дэвиса, у него собирается «самая ослепительная публика». В этом году вечер был посвящен генеральному директору Sony Music Publishing Джону Платту.

Дамиано Давид и Дав Камерон
Getty

Дамиано Давид и Дав Камерон

Getty

Главными звездами вечера стали солист Maneskin Дамиано Давид, актриса и певица Дав Камерон: знаменитости впервые вышли в свет и не скрывали своих чувств. Для премьерного появления с бойфрендом Дав Кэмерон выбрала наряд от Salih Balta.

Дуа Липа
Getty

Дуа Липа

Лана Дель Рей
Getty

Лана Дель Рей

Пэрис Хилтон
Getty

Пэрис Хилтон

Ленни Кравиц
Getty

Ленни Кравиц

На вечере Клайва Дэвиса действительно собралась «самая ослепительная публика». Среди тех, кто прошелся по красной бархатной ковровой дорожке, была Дуа Липа в Valentino, Лана Дель Рей в кастомном платье Vivienne Westwood, Пэрис Хилтон в золотом мерцающем образе Celine с декольте. Ленни Кравиц появился на вечере в total-black кожаном образе, который он дополнил традиционными для себя солнечными очками.

Мэрил Стрип и Шер
Getty

Мэрил Стрип и Шер

Серена Уильямс
Getty

Серена Уильямс

Кайли Миноуг
Getty

Кайли Миноуг

Аврил Лавин
Getty

Аврил Лавин

Том Хэнкс с супругой
Getty

Том Хэнкс с супругой

Также гала-вечер посетили Мэрил Стрип, Шер, Том Хэнкс с супругой, Кайли Миноуг, Серена Уильямс, Аврил Лавин, Кайли Миноуг и другие звезды. 

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