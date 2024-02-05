Лана Дель Рей, Кайли Миноуг, Пэрис Хилтон, Дуа Липа и другие звезды на Pre-Grammy Gala

Традиционно перед вручением главной музыкальной премии «Грэмми». гала-вечер устраивает музыкальный продюсер Клайв Дэвис — он раскатывает свою красную дорожку аж с 1976 года. По словам Дэвиса, у него собирается «самая ослепительная публика». В этом году вечер был посвящен генеральному директору Sony Music Publishing Джону Платту.
Главными звездами вечера стали солист Maneskin Дамиано Давид, актриса и певица Дав Камерон: знаменитости впервые вышли в свет и не скрывали своих чувств. Для премьерного появления с бойфрендом Дав Кэмерон выбрала наряд от Salih Balta.
На вечере Клайва Дэвиса действительно собралась «самая ослепительная публика». Среди тех, кто прошелся по красной бархатной ковровой дорожке, была Дуа Липа в Valentino, Лана Дель Рей в кастомном платье Vivienne Westwood, Пэрис Хилтон в золотом мерцающем образе Celine с декольте. Ленни Кравиц появился на вечере в total-black кожаном образе, который он дополнил традиционными для себя солнечными очками.
Также гала-вечер посетили Мэрил Стрип, Шер, Том Хэнкс с супругой, Кайли Миноуг, Серена Уильямс, Аврил Лавин, Кайли Миноуг и другие звезды.
Комментарии (0)