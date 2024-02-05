Лана Дель Рей, Кайли Миноуг, Пэрис Хилтон, Дуа Липа и другие звезды на Pre-Grammy Gala

На вечере Клайва Дэвиса действительно собралась «самая ослепительная публика». Среди тех, кто прошелся по красной бархатной ковровой дорожке, была Дуа Липа в Valentino, Лана Дель Рей в кастомном платье Vivienne Westwood, Пэрис Хилтон в золотом мерцающем образе Celine с декольте. Ленни Кравиц появился на вечере в total-black кожаном образе, который он дополнил традиционными для себя солнечными очками.