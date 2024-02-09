Компания «Балтика» собрала гостей на катке Гостинки

1 февраля «Балтика» провела мероприятие в Петербурге — устроила «Имперские катания». Гости упражнялись в танцах на льду и выполняли аксели и двойные тулупы во дворе Гостинки. Все это — в воссозданной компанией атмосфере начала XX века.
Света Кипарис
Максим Миронов, Ольга Лазарева
Ольга Лазарева
На катке собрались актер Константин Плотников, писательница и искусствовед Ирина Оганова, стилист Лена Голова, модель Галина Голованова, арт-деятель Екатерина Попова, блогеры и инфлюенсеры Света Кипарис, Дарина Козлова, Ольга Лазарева, Екатерина Баранова, Евгений Лысый и другие.
Параллельно с сеансом катания гости дегустировали «Русский Имперский Стаут» (в 2024 году этому сорту исполняется 244 года). Сопровождалась дегустация гастрономическим сетом. И все это на фоне декораций — дубовых бочек, которые во двор Гостинки привез кучер на лошади — прямо как сто с лишним лет назад.
Екатерина Потокина
вице-президент по маркетингу компании «Балтика»
«В нашей стране есть много славных традиций, в том числе массовые катания на коньках под открытым небом. 1 февраля в Петербурге нам удалось воссоздать атмосферу России начала XX века, у жителей которой определенно был хороший вкус: в искусстве, моде и, конечно, напитках. Каток Большого Гостиного двора и исторические костюмы создали достойный антураж».
Фото: Сергей Петров
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