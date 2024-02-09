Компания «Балтика» собрала гостей на катке Гостинки

Параллельно с сеансом катания гости дегустировали «Русский Имперский Стаут» (в 2024 году этому сорту исполняется 244 года). Сопровождалась дегустация гастрономическим сетом. И все это на фоне декораций — дубовых бочек, которые во двор Гостинки привез кучер на лошади — прямо как сто с лишним лет назад.