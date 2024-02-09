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Репортажи

Компания «Балтика» собрала гостей на катке Гостинки

1 февраля «Балтика» провела мероприятие в Петербурге — устроила «Имперские катания». Гости упражнялись в танцах на льду и выполняли аксели и двойные тулупы во дворе Гостинки. Все это — в воссозданной компанией атмосфере начала XX века. 

Света Кипарис

Света Кипарис

Галя Голованова, Екатерина Баранова, Тима Шоки
Галя Голованова, Тима Шоки, Екатерина Баранова
Максим Миронов, Ольга Лазарева

Максим Миронов, Ольга Лазарева

Лена Голова
Лена Голова
Ольга Лазарева

Ольга Лазарева

На катке собрались актер Константин Плотников, писательница и искусствовед Ирина Оганова, стилист Лена Голова, модель Галина Голованова, арт-деятель Екатерина Попова, блогеры и инфлюенсеры Света Кипарис, Дарина Козлова, Ольга Лазарева, Екатерина Баранова, Евгений Лысый и другие. 

Юлия Репина

Юлия Репина

Параллельно с сеансом катания гости дегустировали «Русский Имперский Стаут» (в 2024 году этому сорту исполняется 244 года). Сопровождалась дегустация гастрономическим сетом. И все это на фоне декораций — дубовых бочек, которые во двор Гостинки привез кучер на лошади — прямо как сто с лишним лет назад.

 

Екатерина Потокина

вице-президент по маркетингу компании «Балтика»

«В нашей стране есть много славных традиций, в том числе массовые катания на коньках под открытым небом. 1 февраля в Петербурге нам удалось воссоздать атмосферу России начала XX века, у жителей которой определенно был хороший вкус: в искусстве, моде и, конечно, напитках. Каток Большого Гостиного двора и исторические костюмы создали достойный антураж».

Фото: Сергей Петров

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Лена Голова, Тима Шоки, Екатерина Баранова Галя Голованова

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