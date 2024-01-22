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Максим Матвеев и Полина Маликова (Толстун) представили коктейльное меню по «Триггер.Фильму»

Виктория Портфолио, Ирина Оганова, Мария Абашова и другие светские герои Петербурга первыми попробовали специальные коктейли ресторана «Мансарда» и актеров «Триггер. Фильм». 

Максим Матвеев
Архив пресс-службы
Максим Матвеев
Полина Маликова (Толстун)
Архив пресс-службы
Полина Маликова (Толстун)
Ирина Оганова
Архив пресс-службы
Ирина Оганова
Михаил Стацюк
Архив пресс-службы
Михаил Стацюк
Виктория Портфолио. Жаннет Хангельдиева
Архив пресс-службы
Виктория Портфолио, Жаннет Хангельдиева
Мария Грудина
Архив пресс-службы
Мария Грудина

Максим Матвеев и Полина Маликова (Толстун) собрали друзей и коллег в ресторане «Мансарда», чтобы презентовать коктейльное меню по фильму «Триггер», в котором актеры исполнили главные роли. Первыми новинки оценили прима-балерина Театра Бориса Эйфмана Мария Абашова, писательница Ирина Оганова, блогер-миллионник Виктория Портфолио, wellness- гуру Мария Грудина. 

Мария Абашова
Архив пресс-службы
Мария Абашова
Анастасия Шепелевич. Егор Чернов
Архив пресс-службы
Анастасия Шепелевич, Егор Чернов
Анастасия Дианова
Архив пресс-службы
Анастасия Дианова
Анастасия Бебякина, Кирилл Кирпичников
Архив пресс-службы

Анастасия Бебякина, Кирилл Кирпичников

Светлана Соколова
Архив пресс-службы
Светлана Соколова
Елизавета Гусевская
Архив пресс-службы
Елизавета Гусевская

Новый фильм (а до этого два сезона сериала «Триггер») рассказывает о психотерапевте Артеме Стрелецком, который, начиная жизнь с чистого листа, перебирается поближе к морю, где встречает коллегу, берущуюся помочь ему с его триггерами. 

Мария Грудина, Михаил Стацюк
Михаил Стацюк, Мария Грудина
Максим Матвеев, Полина Маликова (Толстун). Александра Большакова
Максим Матвеев, Полина Маликова (Толстун), Александра Большакова
Ирина Оганова, Максим Матвеев
Максим Матвеев, Ирина Оганова
Максим Матвеев, Мария Абашова
Мария Абашова, Максим Матвеев
Дарья Павлюкевич, Татьяна Зиза. Роман Меркушин,
Дарья Павлюкевич, Татьяна Зиза, Роман Меркушин, 
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Люди:
Светлана Соколова , Мария Абашова, Елизавета Гусевская Мария Грудина, Татьяна Зиза, Дарья Павлюкевич, Михаил Стацюк, Виктория Портфолио, Ирина Оганова, Полина Маликова (Толстун), Анастасия Шепелевич, Анастасия Дианова, Максим Матвеев

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