Максим Матвеев и Полина Маликова (Толстун) представили коктейльное меню по «Триггер.Фильму»

Новый фильм (а до этого два сезона сериала «Триггер») рассказывает о психотерапевте Артеме Стрелецком, который, начиная жизнь с чистого листа, перебирается поближе к морю, где встречает коллегу, берущуюся помочь ему с его триггерами.