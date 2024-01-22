Максим Матвеев и Полина Маликова (Толстун) представили коктейльное меню по «Триггер.Фильму»

Виктория Портфолио, Ирина Оганова, Мария Абашова и другие светские герои Петербурга первыми попробовали специальные коктейли ресторана «Мансарда» и актеров «Триггер. Фильм».
Максим Матвеев и Полина Маликова (Толстун) собрали друзей и коллег в ресторане «Мансарда», чтобы презентовать коктейльное меню по фильму «Триггер», в котором актеры исполнили главные роли. Первыми новинки оценили прима-балерина Театра Бориса Эйфмана Мария Абашова, писательница Ирина Оганова, блогер-миллионник Виктория Портфолио, wellness- гуру Мария Грудина.
Анастасия Бебякина, Кирилл Кирпичников
Новый фильм (а до этого два сезона сериала «Триггер») рассказывает о психотерапевте Артеме Стрелецком, который, начиная жизнь с чистого листа, перебирается поближе к морю, где встречает коллегу, берущуюся помочь ему с его триггерами.
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