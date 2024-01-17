Моника Беллуччи и Тим Бертон, Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер: звёздные пары на премии «Эмми» 2024

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии «Эмми». Некоторые звезды появились на ковровой дорожке светского мероприятия со своими возлюбленными.
Выходы звёздных пар на светских мероприятиях — отдельный вид искусства. Например, на «Золотом глобусе» совместное появление Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе обсуждали даже больше, чем самих лауреатов. Эта церемония вручения сериального «Оскара» также подарила СМИ сразу несколько поводов для громких заголовков.
Моника Беллуччи и Тим Бертон
Итальянская актриса и американский кинорежиссёр нечасто появляются вместе на публике — последний раз это было ещё осенью на Римском кинофестивале. Для выхода на ковровую дорожку премии «Эмми» пара выбрала total-black образы: она — в бархатном ансамбле из брюк и смокинга с бабочкой Saint Laurent, а он — в чёрном костюме с рубашкой в тон.
Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер
Представительница клана Кардашьян-Дженнер и барабанщик рок-группы Blink-182 совсем недавно стали родителями — у звезд осенью родился мальчик. После этого события участница реалити и музыкант не появлялись вместе на ковровых дорожках. До этого момента. Для своего первого светского выхода пара выбрала парные образы в лучших традициях Виктории и Дэвида Бекхэма: она — в чёрном костюме на бюстгальтер, а он — в таком же ансамбле, но только на атласную рубашку с бабочкой.
Дэниел Рэдклифф и Эрин Дарк
Гарри Поттер прилетел из Лондона на «Эмми», чтобы представить шоу «Странный: История Эла Янковича». На ковровой дорожке церемонии актер появился в компании своей возлюбленной, актрисы Эрин Дарк. Несмотря на то, что звезды вместе более 10 лет, они редко появляются на светских раутах, но вручение главной сериальной премии все-таки не смогли пропустить.
Кирстен Данст и Джесси Племонс
Кирстен Данст и Джесси Племонс, несмотря на то, что редко делятся подробностями личной жизни (обычно актриса на все вопросы отвечает: «Это личное»), регулярно вместе появляются на ковровых дорожках. На этот раз для выхода на церемонию вручения кинопремии звезда фильма «Мария-Антуанетта» выбрала платье Chanel с polka-dot принтом.
Джейсон Сигел и Кайла Радомски
Звезда сериала «Хулиганы и ботаны» вместе с возлюбленной, актрисой Кайлой Радомски также предпочли выбрать черные образы для выхода на ковровую дорожку: артистка на премию «Эмми» надела кружевное платье, а исполнитель роли Маршалла Эриксена в шоу «Как я встретил вашу маму» выбрал смокинг с бабочкой.
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