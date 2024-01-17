Моника Беллуччи и Тим Бертон, Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер: звёздные пары на премии «Эмми» 2024

Представительница клана Кардашьян-Дженнер и барабанщик рок-группы Blink-182 совсем недавно стали родителями — у звезд осенью родился мальчик. После этого события участница реалити и музыкант не появлялись вместе на ковровых дорожках. До этого момента. Для своего первого светского выхода пара выбрала парные образы в лучших традициях Виктории и Дэвида Бекхэма: она — в чёрном костюме на бюстгальтер, а он — в таком же ансамбле, но только на атласную рубашку с бабочкой.