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Дуа Липа, Риз Уизерспун, Том Холланд, Джастин Теру и другие звезды на премии Critics Choice Awards

В это воскресенье в театре Barker Hangar в Санта-Монике прошла 29-я ежегодная церемония вручения премии Critics Choice Awards 2024. Триумфаторами вечера стали «Оппенгеймер» и «Барби». 

Роберт Дауни-младший
Getty

Роберт Дауни-младший

Риз Уизерспун
Getty

Риз Уизерспун

Том Холланд
Getty

Том Холланд

 

Дуа Липа
Getty

Дуа Липа

Марго Робби
Getty

Марго Робби

В Голливуде продолжается предоскаровский марафон. В это воскресенье статуэтки вручала Ассоциация кинокритиков вещательных компаний. Премия Critics Choice Awards считается одной из главных киноостановок на пути к «Оскару» после «Золотого глобуса». Именно поэтому на красной дорожке собрались одни из самых заметных деятелей западного шоу-бизнеса. 

Дженнифер Энистон
Getty

Дженнифер Энистон

 

Эмма Стоун
Getty

Эмма Стоун

 

Билли Айлиш
Getty

Билли Айлиш

Розамунд Пайк
Getty

Розамунд Пайк

 

Опра Уинфри
Getty

Опра Уинфри

 

Главными триумфаторами вечера стали «Оппенгеймер» и «Барби»: фильм Кристофера Нолана получил восемь статуэток (в том числе за лучший фильм и режиссеру), а лента Греты Гервиг — шесть. «Оставленные» Александра Пэйна унесли с премии три награды. 

Брендан Фрейзер
Getty

Брендан Фрейзер

Кейли Куоко
Getty

Кейли Куоко

Киллиан Мёрфи
Getty

Киллиан Мёрфи

 

Джулианна Мур
Getty

Джулианна Мур

Бри Ларсон
Getty

Бри Ларсон

Марго Робби появилась на дорожке в алом платье Balmain. Наряд актрисы хоть и не был розовым, но все равно отсылал к Барби – образ звезды повторял образ Radiant Rose знаменитой куклы. Дуа Липа, снявшаяся вместе с Марго в самом кассовом фильме 2023 года, также предпочла кроваво-красный оттенок платья Prada. Розамунд Пайк надела блестящий голубой наряд Rodarte, а Риз Уизерспун – черный образ Celine с бантом. Дженнифер Энистон вышла на бархатную дорожку в слитном костюме со шлейфом от Dolce & Gabbana. Также в театре Barker Hangar этим вечером появились Роберт Дауни-младший, Том Холланд, Эмма Стоун, Билли Айлиш, Опра Уинфри, Брендан Фрейзер, Кейли Куоко, Киллиан Мёрфи, Джулианна Мур, Бри Ларсон, Педро Паскаль, Джастин Теру, Камила Морроне, Грета Гервиг. 

Педро Паскаль
Getty

Педро Паскаль

Джастин Теру
Getty

Джастин Теру

Камила Морроне
Getty

Камила Морроне

Грета Гервиг
Getty

Грета Гервиг

Самым завирусившемся моментом церемонии стало награждение Райана Гослинга — актер был отмечен в номинации «Лучшая песня» за композицию "I’m Just Ken" из фильма «Барби». Исполнитель роли Кена был так удивлен своей победой, что не сразу понял, какие эмоции должен испытывать. Этот момент и удалось запечатлеть оператором премии. Пользователи Х (бывшего Twitter) уже успели отметить, что супруг Евы Мендес добавил в их копилку еще один интересный мем.    

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