Дуа Липа, Риз Уизерспун, Том Холланд, Джастин Теру и другие звезды на премии Critics Choice Awards

Марго Робби появилась на дорожке в алом платье Balmain. Наряд актрисы хоть и не был розовым, но все равно отсылал к Барби – образ звезды повторял образ Radiant Rose знаменитой куклы. Дуа Липа, снявшаяся вместе с Марго в самом кассовом фильме 2023 года, также предпочла кроваво-красный оттенок платья Prada. Розамунд Пайк надела блестящий голубой наряд Rodarte, а Риз Уизерспун – черный образ Celine с бантом. Дженнифер Энистон вышла на бархатную дорожку в слитном костюме со шлейфом от Dolce & Gabbana. Также в театре Barker Hangar этим вечером появились Роберт Дауни-младший, Том Холланд, Эмма Стоун, Билли Айлиш, Опра Уинфри, Брендан Фрейзер, Кейли Куоко, Киллиан Мёрфи, Джулианна Мур, Бри Ларсон, Педро Паскаль, Джастин Теру, Камила Морроне, Грета Гервиг.