Эмма Стоун, «Оппенгеймер» и певец Райан Гослинг: названы лауреаты премии Critics Choice Awards

В этот раз рекордсменами по числу побед предсказуемо стали хиты ушедшего 2023 года. Триумфатор премии — команда фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер», а сама лента получила сразу 8 статуэток. За «отцом атомной бомбы» следует «Барби» с 6 победами, в том числе за лучший оригинальный сценарий и песню «Я просто Кен» в исполнении Райана Гослинга.

Лауреаты Critics Choice Awards-2023

Лучший фильм

«Оппенгеймер», режиссер Кристофер Нолан

Лучший актер

Пол Джаматти, «Оставленные»

Лучшая актриса

Эмма Стоун, «Бедные-несчастные»

Лучший актер второго плана

Роберт Дауни-младший, «Оппенгеймер»

Лучшая актриса второго плана

Давайн Джой Рэндольф, «Оставленные»

Лучший молодой актер

Доминик Сесса, «Оставленные»

Лучший актерский ансамбль

«Оппенгеймер», режиссер Кристофер Нолан

Лучший режиссер

Кристофер Нолан, «Оппенгеймер»

Лучший оригинальный сценарий

«Барби», режиссер Грета Гервиг

Лучший адаптированный сценарий

«Американское чтиво», режиссер Корд Джефферсон

Лучшая работа оператора

Хойте Ван Хойтема, «Оппенгеймер»

Лучшая работа художника-постановщика

Сара Гринвуд и Кэти Спенсер, «Барби»

Лучший монтаж

Дженнифер Лэйм, «Оппенгеймер»

Лучшие костюмы

Жаклин Дюрран, «Барби»

Лучшие прически и грим

«Барби»

Лучшие спецэффекты

«Оппенгеймер»

Лучшая комедия

«Барби»

Лучшая полнометражная анимация

«Человек-паук: Паутина вселенных», режиссеры Жуанкин Душ Сантуш, Кэмп Пауэрс и Джастин Томпсон

Лучший иностранный фильм

«Анатомия падения», режиссер Жюстин Трие

Лучшая песня

I’m Just Ken, «Барби»

Лучший саундтрек

Людвиг Йоранссон, «Оппенгеймер»