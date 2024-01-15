Эмма Стоун, «Оппенгеймер» и певец Райан Гослинг: названы лауреаты премии Critics Choice Awards

Наградной сезон продолжается, а предоскаровский премии дают спойлер к лауреатам основного события в киноиндустрии. Critics Choice Movie Awards, задуманная в 1996 году как основной конкурент «Золотому глобусу», традиционно выбрала главные ленты года — по мнению журналистов и критиков. Публикуем список лауреатов.
В этот раз рекордсменами по числу побед предсказуемо стали хиты ушедшего 2023 года. Триумфатор премии — команда фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер», а сама лента получила сразу 8 статуэток. За «отцом атомной бомбы» следует «Барби» с 6 победами, в том числе за лучший оригинальный сценарий и песню «Я просто Кен» в исполнении Райана Гослинга.
Лауреаты Critics Choice Awards-2023
Лучший фильм
«Оппенгеймер», режиссер Кристофер Нолан
Лучший актер
Пол Джаматти, «Оставленные»
Лучшая актриса
Эмма Стоун, «Бедные-несчастные»
Лучший актер второго плана
Роберт Дауни-младший, «Оппенгеймер»
Лучшая актриса второго плана
Давайн Джой Рэндольф, «Оставленные»
Лучший молодой актер
Доминик Сесса, «Оставленные»
Лучший актерский ансамбль
«Оппенгеймер», режиссер Кристофер Нолан
Лучший режиссер
Кристофер Нолан, «Оппенгеймер»
Лучший оригинальный сценарий
«Барби», режиссер Грета Гервиг
Лучший адаптированный сценарий
«Американское чтиво», режиссер Корд Джефферсон
Лучшая работа оператора
Хойте Ван Хойтема, «Оппенгеймер»
Лучшая работа художника-постановщика
Сара Гринвуд и Кэти Спенсер, «Барби»
Лучший монтаж
Дженнифер Лэйм, «Оппенгеймер»
Лучшие костюмы
Жаклин Дюрран, «Барби»
Лучшие прически и грим
«Барби»
Лучшие спецэффекты
«Оппенгеймер»
Лучшая комедия
«Барби»
Лучшая полнометражная анимация
«Человек-паук: Паутина вселенных», режиссеры Жуанкин Душ Сантуш, Кэмп Пауэрс и Джастин Томпсон
Лучший иностранный фильм
«Анатомия падения», режиссер Жюстин Трие
Лучшая песня
I’m Just Ken, «Барби»
Лучший саундтрек
Людвиг Йоранссон, «Оппенгеймер»
Лучший драматический сериал
«Наследники», режиссеры Марк Майлод, Андрий Парекх и Шари Спрингер Берман
Лучший актер в драме
Киран Калкин, «Наследники»
Лучшая актриса в драме
Сара Снук, «Наследники»
Лучший актер второго плана в драме
Билли Крудап, «Утреннее шоу»
Лучшая актриса второго плана в драме
Элизабет Дебики, «Корона»
Лучший комедийный сериал
«Медведь», режиссеры Кристофер Сторер, Джоэнна Кало и Рами Юссеф
Лучший актер в комедии
Джереми Аллен Уайт, «Медведь»
Лучшая актриса в комедии
Айо Эдебири, «Медведь»
Лучший актер второго плана в комедии
Эбон Мосс-Бакрак, «Медведь»
Лучшая актриса второго плана в комедии
Мэрил Стрип, «Убийства в одном здании»
Лучший мини-сериал
«Грызня», режиссеры Джек Шрейер, Киёка Миядзаки и Ли Сон-джин
Лучший телефильм
«Леди-викторина», режиссер Джессика Ю
Лучший актер в мини-сериале
Стивен Ян, «Грызня»
Лучшая актриса в мини-сериале
Али Вонг, «Грызня»
Лучший актер второго плана в мини-сериале
Джонатан Бэйли, «Попутчики»
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале
Мария Белло, «Грызня»
Лучший сериал на иностранном языке
«Люпен», режиссеры Людовик Бернард, Луи Летерье и Юго Желен
Лучший анимационный сериал
«Скотт Пилигрим жмет на газ», режиссеры Абель Гонгора и Такакадзу Нагатомо
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