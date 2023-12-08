"Лучшие вина России и гастрономические дуэты": гид от Собака.ru презентовали в Twins Garden

Команда Twins Garden гостеприимно встречала гостей авторскими закусками: башкирским вяленым гусем, который вполне можно считать отечественным аналогом хамона, тартаром из говядины с соусом из копченого сулугуни, тарталетками с лососем с кизилом и ароматными травами, нежным суфле из печеных яблок с дальновосточной креветкой, лососевым паштетом с огуречными оладьями, пышками на один укус с сезонными грибами. Угощения гармонично дополняло игристое Шато Тамань резерв экстра брют 2021 года.

Бренд-шеф-сомелье ресторана Светлана Ломсадзе колдовала за отдельным столом, где предлагала оценить гастрономические сочетания игристого Шато Тамань и редиса с черной икрой, розе Пифос и мусса из печени цыпленка с тыквенными семечками, белого Петрикор Мальвазия Шумринка и тартара из овощей, запеченных в русской печи, с зеленым соусом.