"Лучшие вина России и гастрономические дуэты": гид от Собака.ru презентовали в Twins Garden

Представители крупнейших российских виноделен и продовольственных компаний, винные эксперты и журналисты собрались в московском ресторане Twins Garden, обладателе 2 звезд гида Michelin и самой большой коллекции вин в России. Мы представили новый гид проекта "Что Где Есть" - "Лучшие российские вина и гастрономические сочетания", попробовали оригинальные гастропейринги и разыграли уникальный подарок.
Александр Кислицын и Анна Сухарева
Наталья Чернышева
Андрей Захарин, Артур Саркисян
Анатолий Корнеев
Дмитрий Барканов, Антон Алимов
Дарья Процко
Анна Палагутина
Алина Шкарупа, Валерия Морозова
Собака.ru расширяет свою гастрономическую экспертизу и запускает серию новых гидов под брендом "Что Где Есть". Путеводитель по лучшим российским винам и сочетаниям - первый в этом списке. Среди его авторов и героев - знаменитые отечественные виноделы, сомелье лучших ресторанов, винные эксперты и просветители, которые рассказывают о самых актуальных трендах, рекомендуют наиболее интересные вина и подбирают к ним подходящие блюда. Гид распространяется и в Петербурге, и в Москве.
О том, почему пить отечественные вина сегодня считается хорошим тоном, рассказали на презентации главный редактор проектов "Что Где Есть" Андрей Захарин и президент Ассоциации сомелье и экспертов России, автор наиболее влиятельного профессионального гида "Российские вина" Артур Саркисян,. Издатель "Собака.ru" Инесса Гаевская и руководитель проектов "Что Где Есть" Наталья Чернышева поделились планами на будущее. А бренд-шеф-сомелье Twins Garden Светлана Ломсадзе презентовала винную карту ресторана (самую большую в России!) и пригласила заходить в гости в любое удобное время.
Анна Бойко
Татьяна Бочарова Алан Бигати
Андрей Лиханов
Татьяна Дмитриева, Ирина Калинина, Анна Кичасова, Елизавета Серова
Алексей Моисеев, Светлана Бочкарева
Анастасия Шипилова, Соня Авдеева, Александра Мухортова
Алина Илюшникова
Наталья Жуйкова
Полина Мельникова
Мария Бессараб, Владимир Малов
Татьяна Елисеева
Команда Twins Garden гостеприимно встречала гостей авторскими закусками: башкирским вяленым гусем, который вполне можно считать отечественным аналогом хамона, тартаром из говядины с соусом из копченого сулугуни, тарталетками с лососем с кизилом и ароматными травами, нежным суфле из печеных яблок с дальновосточной креветкой, лососевым паштетом с огуречными оладьями, пышками на один укус с сезонными грибами. Угощения гармонично дополняло игристое Шато Тамань резерв экстра брют 2021 года.
Бренд-шеф-сомелье ресторана Светлана Ломсадзе колдовала за отдельным столом, где предлагала оценить гастрономические сочетания игристого Шато Тамань и редиса с черной икрой, розе Пифос и мусса из печени цыпленка с тыквенными семечками, белого Петрикор Мальвазия Шумринка и тартара из овощей, запеченных в русской печи, с зеленым соусом.
Гости приняли участие в викторине, вспоминая российские автохтонные сорта винограда и имена отечественных виноделов, а в финале - название игристого из Нового Света, получившего гран-при на Всемирной выставке в Париже в 1900 году. Победителю досталась уникальная бутылка розе Пифос пино нуар, выпущенного лимитированным тиражом специально для Twins Garden.
Завершил мероприятие изящный десертный сет: тарталетки с козьим сыром, малиной или голубикой, три вида ягодного мармелада, миндальное печенье с бананом и юдзу, конфеты с черной смородиной и клубникой в темном шоколаде и пралине с начинкой из ореха пекан, молочный шоколад в форме березовой коры, сублимированная клубника из песочного теста и брауни с соленой карамелью и грецким орехом.
Фото: Никита Сурков
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