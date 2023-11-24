Ужин А-Клуба в усадьбе Васильчиковой-Оболенского-Фон Мекк

В ноябре символ А-Клуба — черная уточка — отмечает свое двухлетие. По этому случаю А-Клуб при поддержке MR Private провел ужин в усадьбе Васильчиковой-Оболенского-Фон Мекк. Это событие дало старт ежегодным встречам закрытого делового сообщества. Локация выбрана не случайно: усадьба всегда была центром притяжения интеллигенции и людей со вкусом в музыке и искусстве.
Ирина Хакамада
Павел Небольсин
Павел Бобров
Выступление Ивана Гынгазова
За меню ужина отвечал шеф-повар со звездой Michelin Евгений Викентьев. Он сумел совместить лучшие элементы русской и итальянской кухни, добавив авторское видение. Атмосферу вечера дополнила музыкальная программа от пианиста-концертмейстера Анны Нетребко Павла Небольсина и знаменитого тенора, приглашенного солиста Мариинского и Большого театра Ивана Гынгазова, который исполнил отрывки арий из русских и итальянских опер.
Ирина Хакамада, Игорь Миркурбанов
Светлана Кузнецова
Игорь Миркурбанов
Анна Эрвальд
Ирина Коломиец
Фаина Захарова
Павел Бобров, Ольга Ряженова
Специально для ужина дизайнер Марина Бессонова создала авторский сет из керамики и символ А-Клуба — уточку — в фарфоре. Галерея декора и подарков AE Details представила набор для игры в шахматы Maison Daum — сет из хрустальных фигур, изготовленных вручную.
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