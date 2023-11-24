Ужин А-Клуба в усадьбе Васильчиковой-Оболенского-Фон Мекк

В ноябре символ А-Клуба — черная уточка — отмечает свое двухлетие. По этому случаю А-Клуб при поддержке MR Private провел ужин в усадьбе Васильчиковой-Оболенского-Фон Мекк. Это событие дало старт ежегодным встречам закрытого делового сообщества. Локация выбрана не случайно: усадьба всегда была центром притяжения интеллигенции и людей со вкусом в музыке и искусстве.