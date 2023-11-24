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Репортажи

Ужин А-Клуба в усадьбе Васильчиковой-Оболенского-Фон Мекк

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В ноябре символ А-Клуба — черная уточка — отмечает свое двухлетие. По этому случаю А-Клуб при поддержке MR Private провел ужин в усадьбе Васильчиковой-Оболенского-Фон Мекк. Это событие дало старт ежегодным встречам закрытого делового сообщества. Локация выбрана не случайно: усадьба всегда была центром притяжения интеллигенции и людей со вкусом в музыке и искусстве.

Ирина Хакамада
Григорий Галантный

Ирина Хакамада

Ольга Свиблова. Алина Назарова
Григорий Галантный
Ольга Свиблова, Алина Назарова
Евгений Викентьев
Григорий Галантный
Евгений Викентьев
Ксения Соловьева
Григорий Галантный
Ксения Соловьева
Павел Небольсин
Григорий Галантный

Павел Небольсин

Павел Бобров
Григорий Галантный

Павел Бобров

Выступление Ивана Гынгазова
Григорий Галантный

Выступление Ивана Гынгазова 

Григорий Галантный

За меню ужина отвечал шеф-повар со звездой Michelin Евгений Викентьев. Он сумел совместить лучшие элементы русской и итальянской кухни, добавив авторское видение. Атмосферу вечера дополнила музыкальная программа от пианиста-концертмейстера Анны Нетребко Павла Небольсина и знаменитого тенора, приглашенного солиста Мариинского и Большого театра Ивана Гынгазова, который исполнил отрывки арий из русских и итальянских опер. 

Ирина Хакамада, Игорь Миркурбанов
Григорий Галантный

Ирина Хакамада, Игорь Миркурбанов

Светлана Кузнецова
Григорий Галантный

Светлана Кузнецова

Игорь Миркурбанов
Григорий Галантный

Игорь Миркурбанов

Анна Эрвальд
Григорий Галантный

Анна Эрвальд

Ирина Коломиец
Григорий Галантный

Ирина Коломиец

Ольга Свиблова. Алина Назарова
Григорий Галантный
Ольга Свиблова, Алина Назарова
Фаина Захарова
Григорий Галантный

Фаина Захарова

Павел Бобров, Ольга Ряженова
Григорий Галантный

Павел Бобров, Ольга Ряженова

Ксения Соловьева. Светлана Кузнецова
Григорий Галантный
Ксения Соловьева, Светлана Кузнецова

Специально для ужина дизайнер Марина Бессонова создала авторский сет из керамики и символ А-Клуба — уточку — в фарфоре. Галерея декора и подарков AE Details представила набор для игры в шахматы Maison Daum — сет из хрустальных фигур, изготовленных вручную.

Григорий Галантный
Григорий Галантный
Декор AE Details
Григорий Галантный

Декор AE Details

Григорий Галантный
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Люди:
Евгений Викентьев, Ксения Соловьева, Ольга Свиблова

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