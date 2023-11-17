Прием в Гранд Отеле Мойка 22 по случаю открытия фестиваля Дягилев. P.S.

13 ноября в баре Von Witte в Гранд Отеле Мойка 22 Наталья Метелица, Алексей Гориболь, Татьяна Полякова, Евгения Милова и другие собрались на коктейль в честь открытия XIV Международного фестиваля искусств «Дягилев. P.S.»
Екатерина Барер
Альбина Латипова
Константин Селиневич
Тарас Бибич
Фестиваль начался с традиционного музыкального события — новой концертной программы Алексея Гориболя. Она называется «Любовь поэта» и вступает в диалог с выставкой «Суд Париса. Рождение богини», которая также является частью программы Фестиваля. В вечере участвовали: баритон Борис Пинхасович, сопрано Альбина Латипова, пианист Павел Коновалов, солисты оркестра musicAeterna Владислав Песин и Алексей Жилин и артист БДТ имени Г.А. Товстоногова Тарас Бибич.
Анна Малыгина
Раиса Мурашкина
После премьеры на сцене Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, приглашенные гости вечера, музыканты и участники фестиваля отправились в бар Von Witte на набережной реки Мойки 22.
Фестиваль «Дягилев. P.S.» открылся 13 ноября с традиционного музыкального события — нового концерта пианиста и продюсера Алексея Гориболя. Он называется «Любовь поэта» и вступает в диалог с выставкой «Суд Париса. Рождение богини», которая также участвует в программе. Пьесам Вебера, Шумана, Прокофьева, Десятникова соответствуют Дивы — знаменитые женщины XX века. Алексей Гориболь представляет Любовь Орлову, Анну Ахматову, Тамару Карсавину, Зинаиду Райх, Майю Плисецкую и других женщин, чья жизнь превратилась в искусство.
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