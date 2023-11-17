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Репортажи

Прием в Гранд Отеле Мойка 22 по случаю открытия фестиваля Дягилев. P.S.

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13 ноября в баре Von Witte в Гранд Отеле Мойка 22 Наталья Метелица, Алексей Гориболь, Татьяна Полякова, Евгения Милова и другие собрались на коктейль в честь открытия XIV Международного фестиваля искусств «Дягилев. P.S.»

Алексей Гориболь
Фото предоставлено пресс-службой Гранд Отеля Мойка, 22
Алексей Гориболь
Екатерина Барер
Фото предоставлено пресс-службой Гранд Отеля Мойка, 22

Екатерина Барер

Наталья Сиверина
Фото предоставлено пресс-службой Гранд Отеля Мойка, 22
Наталья Сиверина
Альбина Латипова
Фото предоставлено пресс-службой Гранд Отеля Мойка, 22

Альбина Латипова

Константин Селиневич
Фото предоставлено пресс-службой Гранд Отеля Мойка, 22

Константин Селиневич

Николай Мартон
Фото предоставлено пресс-службой Гранд Отеля Мойка, 22
Николай Мартон
Наталья Метелица
Фото предоставлено пресс-службой Гранд Отеля Мойка, 22
Наталья Метелица
Татьяна Котегова
Фото предоставлено пресс-службой Гранд Отеля Мойка, 22
Татьяна Котегова
Татьяна Полякова
Фото предоставлено пресс-службой Гранд Отеля Мойка, 22
Татьяна Полякова
Евгения Милова
Фото предоставлено пресс-службой Гранд Отеля Мойка, 22
Евгения Милова
Тарас Бибич
Фото предоставлено пресс-службой Гранд Отеля Мойка, 22

Тарас Бибич

Фестиваль начался с традиционного музыкального события — новой концертной программы Алексея Гориболя. Она называется «Любовь поэта» и вступает в диалог с выставкой «Суд Париса. Рождение богини», которая также является частью программы Фестиваля. В вечере участвовали: баритон Борис Пинхасович, сопрано Альбина Латипова, пианист Павел Коновалов, солисты оркестра musicAeterna Владислав Песин и Алексей Жилин и артист БДТ имени Г.А. Товстоногова Тарас Бибич.

Татьяна Котегова, Наталья Плеханова, Наталья Метелица
Фото предоставлено пресс-службой Гранд Отеля Мойка, 22
Татьяна Котегова, Наталья Плеханова, Наталья Метелица
Анна Малыгина
Фото предоставлено пресс-службой Гранд Отеля Мойка, 22

Анна Малыгина

Раиса Мурашкина
Фото предоставлено пресс-службой Гранд Отеля Мойка, 22

Раиса Мурашкина

Алексей Гориболь, Наталья Метелица
Фото предоставлено пресс-службой Гранд Отеля Мойка, 22
Наталья Метелица, Алексей Гориболь
Фото предоставлено пресс-службой Гранд Отеля Мойка, 22
Фото предоставлено пресс-службой Гранд Отеля Мойка, 22
Фото предоставлено пресс-службой Гранд Отеля Мойка, 22
Фото предоставлено пресс-службой Гранд Отеля Мойка, 22

После премьеры на сцене Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, приглашенные гости вечера, музыканты и участники фестиваля отправились в бар Von Witte на набережной реки Мойки 22.

Фото предоставлено пресс-службой Гранд Отеля Мойка, 22
Фото предоставлено пресс-службой Гранд Отеля Мойка, 22
Фото предоставлено пресс-службой Гранд Отеля Мойка, 22
Фото предоставлено пресс-службой Гранд Отеля Мойка, 22
Фото предоставлено пресс-службой Гранд Отеля Мойка, 22
Фото предоставлено пресс-службой Гранд Отеля Мойка, 22
Фото предоставлено пресс-службой Гранд Отеля Мойка, 22

Фестиваль «Дягилев. P.S.» открылся 13 ноября с традиционного музыкального события — нового концерта пианиста и продюсера Алексея Гориболя. Он называется «Любовь поэта» и вступает в диалог с выставкой «Суд Париса. Рождение богини», которая также участвует в программе. Пьесам Вебера, Шумана, Прокофьева, Десятникова соответствуют Дивы — знаменитые женщины XX века. Алексей Гориболь представляет Любовь Орлову, Анну Ахматову, Тамару Карсавину, Зинаиду Райх, Майю Плисецкую и других женщин, чья жизнь превратилась в искусство.

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Люди:
Татьяна Полякова, Алексей Гориболь, Наталья Сиверина Евгения Милова, Татьяна Котегова, Наталья Метелица, Наталья Плеханова, Николай Мартон

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