Прием в Гранд Отеле Мойка 22 по случаю открытия фестиваля Дягилев. P.S.

Фестиваль «Дягилев. P.S.» открылся 13 ноября с традиционного музыкального события — нового концерта пианиста и продюсера Алексея Гориболя. Он называется «Любовь поэта» и вступает в диалог с выставкой «Суд Париса. Рождение богини», которая также участвует в программе. Пьесам Вебера, Шумана, Прокофьева, Десятникова соответствуют Дивы — знаменитые женщины XX века. Алексей Гориболь представляет Любовь Орлову, Анну Ахматову, Тамару Карсавину, Зинаиду Райх, Майю Плисецкую и других женщин, чья жизнь превратилась в искусство.